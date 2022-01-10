Взрываем модели из картона: интересные видео блогера из США

Сложные модели из подручных материалов.
В сети довольно популярно направление hand-made.
Множество людей выкладывает инструкции и видео как из бумаги, картона, пластилина или спичек сделать те или иные поделки.
При этом видео достаточно подробные и из них можно действительно узнать что-то новое или собрать действующую модель.
Во время изучения видео в данном жанре мы нашли достаточно интересный канал Liberman, который ведет блогер из США.
Он делает модели сельскохозяйственной техники, механизмы, поезда, моторы и автомобили из картона и снабжает их различными подвижными частями.
Моторы жужжат, машины ездят на пультах управления, а тракторы работают ковшом.
На канале есть такие интересные модели как Tesla Cybertruck, монорельсы, различные редкие виды тракторов.
Определенное же внимание привлекло то, что создатель моделей их не особо сильно жалеет и после сборки. Он не только тестирует полученную технику, но и взрывает, жжет и приделывает им механизмы с пилами, устраивая настоящую бойню.
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Например, своя вариация фильма «Безумный Макс», где двухъярусная машина, созданная из картона, спичек и клея режет циркулярной пилой легковой автомобиль.
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Все механизмы работают на мини-гидравлике и электронных моторах.
Но это не единственные направления на канале, периодически автор уходит от основной темы и мастерит, например, когти персонажа Marvel – Росомахи, сделанные из канцелярских ножей и резинок.
Также есть вариация магнитного волчка из бутылки для мытья посуды Fairy и железной проволоки.
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В целом классно, что сейчас интернет дает такой простор для творчества, где любой человек может не только показать, на что способен, но и научить своему мастерству любого желающего.
А какие интересные каналы по hand-made смотрите вы?
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