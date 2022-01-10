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Взрываем модели из картона: интересные видео блогера из США

Взрываем модели из картона: интересные видео блогера из США (12 фото + 3 видео)

Автор:
10 января 2022 16:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: автомобиль. машина   интересно   самоделки   своими руками   хендмэйд   
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Сложные модели из подручных материалов.

В сети довольно популярно направление hand-made.

Множество людей выкладывает инструкции и видео как из бумаги, картона, пластилина или спичек сделать те или иные поделки.

При этом видео достаточно подробные и из них можно действительно узнать что-то новое или собрать действующую модель.

Во время изучения видео в данном жанре мы нашли достаточно интересный канал Liberman, который ведет блогер из США.

Он делает модели сельскохозяйственной техники, механизмы, поезда, моторы и автомобили из картона и снабжает их различными подвижными частями.

Моторы жужжат, машины ездят на пультах управления, а тракторы работают ковшом.

На канале есть такие интересные модели как Tesla Cybertruck, монорельсы, различные редкие виды тракторов.

Определенное же внимание привлекло то, что создатель моделей их не особо сильно жалеет и после сборки. Он не только тестирует полученную технику, но и взрывает, жжет и приделывает им механизмы с пилами, устраивая настоящую бойню.


Например, своя вариация фильма «Безумный Макс», где двухъярусная машина, созданная из картона, спичек и клея режет циркулярной пилой легковой автомобиль.


Все механизмы работают на мини-гидравлике и электронных моторах.

Но это не единственные направления на канале, периодически автор уходит от основной темы и мастерит, например, когти персонажа Marvel – Росомахи, сделанные из канцелярских ножей и резинок.

Также есть вариация магнитного волчка из бутылки для мытья посуды Fairy и железной проволоки.


В целом классно, что сейчас интернет дает такой простор для творчества, где любой человек может не только показать, на что способен, но и научить своему мастерству любого желающего.

А какие интересные каналы по hand-made смотрите вы?

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Метки: автомобиль. машина   интересно   самоделки   своими руками   хендмэйд   
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