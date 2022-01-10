Взрываем модели из картона: интересные видео блогера из США

В сети довольно популярно направление hand-made.

Множество людей выкладывает инструкции и видео как из бумаги, картона, пластилина или спичек сделать те или иные поделки.

При этом видео достаточно подробные и из них можно действительно узнать что-то новое или собрать действующую модель.

Во время изучения видео в данном жанре мы нашли достаточно интересный канал Liberman, который ведет блогер из США.