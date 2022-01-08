Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель

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35-летний фермер и рыболов-любитель Николай Злыднев снял видео, в котором показал, как с помощью лома, топора и цепной пилы устроить на озере настоящую ледяную карусель.
Русский умелец вырезал круг изо льда на замерзшем озере, чтобы устроить свой собственный аттракцион. 35-летний фермер Николай Злыднев из Ленинска Волгоградской области , используя только лом, топор и бензопилу, вырезал ровный ледяной круг посреди замерзшего водоема. На кадрах видно, как ломом он пробивает небольшую дыру у края круга для своего подвесного мотора.
Злыднев опускает маленький двухтактный подвесной мотор под лед, а сиденье для карусели делает из перевернутого ведра.
Как только Злыднев запускает двигатель подвесного мотора, карусель начинает двигаться по кругу, а довольный фермер машет рукой в камеру.
Злыднев утверждает, что катание на его карусели совершенно безопасно, поскольку лед в это время уже очень толстый, а озеро не очень глубокое.
Впрочем, Злыднев - не рекордсмен по части ледовых аттракционов. В 2019 году команда из Финляндии побила мировой рекорд по строительству самой большой ледяной карусели, прорезав 69 сантиметров толстого льда и запустив вращаться ледяной круг диаметром 185 метров. Янне Капылехто и два друга — Вилле Хаапасало и Исмо Апелль — потратили на изготовление своей карусели 5 дней. После работы они отдыхали в деревянной сауне, которую разместили в центре диска.
Для строительства карусели финны параллельно прорубали бензопилами две окружности и вычищали лед между ними: без достаточно большого выреза между кругом и основным льдом карусель не сдвинулась бы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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