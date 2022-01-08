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Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель

Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель (6 фото + 2 видео)

Автор:
08 января 2022 15:45
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Ледяная карусель   зимние забавы   изо льда   необычно   оригинально   самоделки   своими руками   сделай сам   
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35-летний фермер и рыболов-любитель Николай Злыднев снял видео, в котором показал, как с помощью лома, топора и цепной пилы устроить на озере настоящую ледяную карусель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ледяная карусель   зимние забавы   изо льда   необычно   оригинально   самоделки   своими руками   сделай сам   
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3  комментария
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25k
Владимир Час назад
Хаапассало тот самый?
А так, когда коту делать нечего..
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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