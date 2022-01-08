Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель

Впрочем, Злыднев - не рекордсмен по части ледовых аттракционов. В 2019 году команда из Финляндии побила мировой рекорд по строительству самой большой ледяной карусели, прорезав 69 сантиметров толстого льда и запустив вращаться ледяной круг диаметром 185 метров. Янне Капылехто и два друга — Вилле Хаапасало и Исмо Апелль — потратили на изготовление своей карусели 5 дней. После работы они отдыхали в деревянной сауне, которую разместили в центре диска.

2022-01-08T15:45:53+03:00