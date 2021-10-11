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Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам"

Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам" (31 фото)

Автор:
11 октября 2021 14:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: DIY или Сделай сам   diy   самоделки   самоделкины   своими руками   сделай сам   хендмейд   
194
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Как же приятно посмотреть на увлеченных людей и результаты их труда! Это тот случай, когда хобби превращается в искусство.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DIY или Сделай сам   diy   самоделки   самоделкины   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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