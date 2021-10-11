Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам"

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Как же приятно посмотреть на увлеченных людей и результаты их труда! Это тот случай, когда хобби превращается в искусство.
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2. "Лампа в виде английской булавки, которую я сделал из алюминия и деталей, напечатанных на 3D-принтере. Она выключается в закрытом виде"
5. "Мы превратили кровать нашего сына (она была в виде гоночного автомобиля) в пиратский корабль"
6. "Украшения со светящейся бирюзой, которые я сделала из драгоценных металлов, камней, смолы и специального пигмента, поглощающего и излучающего свет"
16. "Я занимаюсь резьбой по оленьему рогу (олени каждую зиму сбрасывают рога). Это мои новые шпильки для волос"
17. "Кружка "Гриб-ворчун", грибная шляпка снимается, один из представителей большого грибного семейства"
18. "Мамина свадебная сумочка случайно оказалась под дождем и была им испорчена. Я ее сохранила переделала в подушечку. Хочу подарить маме на 27-летие свадьбы"
20. "Механические крючки для ключей в виде совы, которые я сам спроектировал и распечатал"
22. "Я построил костровище на берегу озера (в одиночку!) Из местного речного камня. Это самая большая отдельно стоящая каменная конструкция, которую я когда-либо строил"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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