Игры с солнцем и луной: прекрасные фотографии с силуэтами людей

Индийский фотограф пару лет делает снимки заката и восхода, а его работы так хороши, что давно вышли за пределы обычного творчества — каждая фотография рассказывает маленькую историю.

Все началось с мечты





Крутик Тхакур родился в небольшом городке Индии, и его с раннего детства привлекала фотография. Но родители убеждали его, что фотография — это хобби, а чтобы достойно жить, нужны серьезная работа и образование.