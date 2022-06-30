Игры с солнцем и луной: прекрасные фотографии с силуэтами людей

Солнце и луна всегда привлекали любителей фотографий. Индийский фотограф Крутик Тхакур делает прекрасные фотоистории с силуэтами людей, на которых солнце и луна становятся практически осязаемыми объектами.
Индийский фотограф пару лет делает снимки заката и восхода, а его работы так хороши, что давно вышли за пределы обычного творчества — каждая фотография рассказывает маленькую историю.
Все началось с мечты
Крутик Тхакур родился в небольшом городке Индии, и его с раннего детства привлекала фотография. Но родители убеждали его, что фотография — это хобби, а чтобы достойно жить, нужны серьезная работа и образование.
Молодой человек учился и работал
При этом он продолжал развивать свое увлечение фотографиями, используя самую дешевую камеру.
Выбор основного сюжета
Крутику нравилось снимать, и его навык рос, но не настолько, чтобы выделиться среди тысяч других фотографов. Ему требовалось найти свой особый жанр, свою ниточку к успеху.
Солнце притянуло как магнит
Со временем Тхакур стал замечать, что фотографии заката и рассвета производят на него особенное впечатление, и зацепился за эту идею.
Но одной идеи было мало
Чтобы делать хорошие снимки сияющего солнца и силуэтов, Крутику требовался хороший зеркальный фотоаппарат. Но потянуть дорогостоящую покупку и плату за учебу в колледже он не мог.
Неожиданная помощь
Друг Крутика очень хотел помочь талантливому товарищу и разрешил брать его зеркальную камеру, пока Тхакур не сможет купить свою. Так молодой фотограф стал снимать закаты и рассветы в новом качестве.
Простота — сестра таланта
Поначалу его работы были совсем бесхитростными: силуэт человека, птицы или оленя на фоне заката. Таких снимков много, а Тхакур хотел довести идею до уровня шедевра.
Своя камера
Чтобы постоянно развивать свой навык и совершенствоваться, Крутик смог накопить денег и купить собственную камеру. Благодаря этому Тхакур каждую ночь проводил на улице, ожидая необычных кадров солнца и луны.
Внезапные перемены
Тем не менее фотографу не всегда хватало времени, чтобы совмещать работу, учебу и хобби. Но все поменялось в 2020 году, когда из-за пандемии колледж перешел на удаленную систему обучения, а работы просто не стало. Крутик вернулся в родной городок.
Ограничения — это не предел для мыслей
Опасаясь за свое здоровье, фотограф не уезжал далеко от дома. Он выбрал место по соседству и решил каждый день снимать там закаты и рассветы. Поначалу это было просто одно светило в оранжевом небе, но потом Крутик решил дать больше смысла фотографиям, внести в них сюжет.
Удачный старт
Он попросил друзей позировать ему. И для каждой фотосессии придумывал свою маленькую историю: игра футболистов, поиск клада, угощение мороженым... Эти маленькие сценки на несколько кадров могли рассказать гораздо больше, чем некоторые фильмы.
Путь к известности
Стремясь к славе, понимаешь, что ее не бывает без зрителей. Чтобы получить мнение друзей о работах и показать свои творения, Крутик зарегистрировался в социальной сети и стал там выкладывать снимки.
Первый успех
Люди быстро прониклись художественными фотографиями и стали делиться ими между собой. У Тхакура становилось все больше поклонников, которые просили не прекращать снимать. Это было хорошим знаком.
Тхакур завоевывает мир
Люди в социальной сети так часто делились снимками индийца, что это привлекло внимание СМИ. Поначалу работы Крутика показали в итальянском журнале, затем в японском шоу, немецкой передаче и в британских газетах. Это был успех.
Продолжать расти над собой
Это главное, к чему сейчас стремится автор снимков. Крутик не собирается останавливаться на одном уровне и генерирует новые идеи, посещает необычные места, использует неординарный реквизит. Но кое-что остается всегда неизменным — его светила, такие далекие, но такие близкие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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