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10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью

10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью

Автор:
13 мая 2022 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здание   креатив   круто   люди   офис   помещение   работа   фото   
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Офис в пещере, офис с собственной концертной площадкой и другие невероятные офисы со всего мира.

Что вы представляете, когда слышите слово «офис»? Скорее всего, ряды компьютерных столов, которые освещены энергосберегающими лампами. Оказывается, далеко не все офисы соответствуют стереотипному представлению о них. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий компаний, офисы которых выглядят невероятно привлекательно.


Google

Когда сотрудники компании Google устают, они отправляются в помещение со сценой и дают собственный концерт.

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Pallotta TeamWorks

Офис этой компании напоминает склад с контейнерами, но при этом выглядит очень привлекательно.

Dropbox

Компания Dropbox будто бы построила офис на старой фабрике. Однако такова была задумка архитектора, создавшего план этого здания.

Airbnb

Эта рабочая кухня очень напоминает домашнюю. Уютная атмосфера должна располагать сотрудников этой компании чувствовать себя как дома.

Facebook*

Офис компании Facebook* больше напоминает парк отдыха, чем офис. Посмотрите, какая идеальная в нем чистота! Напоминаем, что социальная сеть Facebook* (принадлежит компании Meta* Platforms, Inc.) запрещена на территории Российской Федерации.

Nokia

В офисе этой компании сочетается несочетаемое. Что интересно, все элементы мебели выглядят очень органично и вписываются в общий интерьер.

Urban Outfitters

Офис Urban Outfitters соответствует названию. Офисные столы в таком помещении могут являться метафорой того, как небоскребы поглощают старинные здания.

LEGO

Представьте, как весело работается сотрудникам компании LEGO. Они в любой момент могут поиграть с конструктором, и за это их только похвалят.

Zynga

В офисе компании Zynga есть целая игровая комната с автоматами и бильярдом, где сотрудники могут отлично провести время.

White Mountain

Этот офис напоминает секретную базу, которая спрятана от лишних глаз в глубине горы.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: в мире   здание   креатив   круто   люди   офис   помещение   работа   фото   
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1  комментарий
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HalloFreeSpace Час назад
На самом деле это очень круто , всегда приятно приходить в подобные места , даже банально территориальное расположение очень важно .
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