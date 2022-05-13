10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью

Что вы представляете, когда слышите слово «офис»? Скорее всего, ряды компьютерных столов, которые освещены энергосберегающими лампами. Оказывается, далеко не все офисы соответствуют стереотипному представлению о них. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий компаний, офисы которых выглядят невероятно привлекательно.

Google

Когда сотрудники компании Google устают, они отправляются в помещение со сценой и дают собственный концерт.