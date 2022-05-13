10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью

Офис в пещере, офис с собственной концертной площадкой и другие невероятные офисы со всего мира.
Что вы представляете, когда слышите слово «офис»? Скорее всего, ряды компьютерных столов, которые освещены энергосберегающими лампами. Оказывается, далеко не все офисы соответствуют стереотипному представлению о них. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий компаний, офисы которых выглядят невероятно привлекательно.
Когда сотрудники компании Google устают, они отправляются в помещение со сценой и дают собственный концерт.
Pallotta TeamWorks
Офис этой компании напоминает склад с контейнерами, но при этом выглядит очень привлекательно.
Dropbox
Компания Dropbox будто бы построила офис на старой фабрике. Однако такова была задумка архитектора, создавшего план этого здания.
Airbnb
Эта рабочая кухня очень напоминает домашнюю. Уютная атмосфера должна располагать сотрудников этой компании чувствовать себя как дома.
Facebook*
Офис компании Facebook* больше напоминает парк отдыха, чем офис. Посмотрите, какая идеальная в нем чистота! Напоминаем, что социальная сеть Facebook* (принадлежит компании Meta* Platforms, Inc.) запрещена на территории Российской Федерации.
Nokia
В офисе этой компании сочетается несочетаемое. Что интересно, все элементы мебели выглядят очень органично и вписываются в общий интерьер.
Urban Outfitters
Офис Urban Outfitters соответствует названию. Офисные столы в таком помещении могут являться метафорой того, как небоскребы поглощают старинные здания.
LEGO
Представьте, как весело работается сотрудникам компании LEGO. Они в любой момент могут поиграть с конструктором, и за это их только похвалят.
Zynga
В офисе компании Zynga есть целая игровая комната с автоматами и бильярдом, где сотрудники могут отлично провести время.
White Mountain
Этот офис напоминает секретную базу, которая спрятана от лишних глаз в глубине горы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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