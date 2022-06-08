Как заработать на картошке: история девушки, придумавшей делать очень необычные отели

И это не абы что, что отель под названием Big Idaho Potato, который прославил и штат Айдахо, и картошку как одна из основных выращиваемых здесь сельскохозяйственных культур, и саму уже упомянутую Кристи Вульф (симпатичная девушка, кстати), и даже её бывших работодателей, занимавшихся этой самой картошкой.

К моменту, когда Кристи решила открыть Big Idaho Potato, она уже построила "хоббичью нору" и вовсю зарабатывала на Airbnb (вообще вся эта success story больше похожа на рекламу данного сервиса, однако она абсолютно правдива). Это позволило ей заняться ещё одним аналогичным проектом, не менее экстравагантным.