Как заработать на картошке: история девушки, придумавшей делать очень необычные отели

Эта история и про путешествия, и про бизнес – и вообще, настоящая история успеха. Недавно у нас был опубликован пост о забавном "жилище хоббитов", которое было вырыто в настоящем холме исключительно для того, чтобы потом эту нору сдавать в аренду как полноценную недвижимость. А теперь ещё один необычный отель.
Девушка, которая придумала открыть отель в виде хоббичьей норы, успела прославиться ещё несколькими проектами – например, сдачей жилья внутри большой картошки.
Нет, серьёзно – огромная картофелина лежит на краю поля недалеко от автомобильной трассы, к ней подведена отдельная дорожка, вокруг выстроен заборчик и даже отдельный сарайчик с удобствами рядом. За столь странной инсталляцией дальше – поле, на котором посажен всё тот же картофель, и стоят какие-то редкие мелкие постройки.
И это не абы что, что отель под названием Big Idaho Potato, который прославил и штат Айдахо, и картошку как одна из основных выращиваемых здесь сельскохозяйственных культур, и саму уже упомянутую Кристи Вульф (симпатичная девушка, кстати), и даже её бывших работодателей, занимавшихся этой самой картошкой.
К моменту, когда Кристи решила открыть Big Idaho Potato, она уже построила "хоббичью нору" и вовсю зарабатывала на Airbnb (вообще вся эта success story больше похожа на рекламу данного сервиса, однако она абсолютно правдива). Это позволило ей заняться ещё одним аналогичным проектом, не менее экстравагантным.
Домик для хоббитов скоро может превратиться в целую хоббичью деревню
Она выкупила старую пожарную смотровую башню посреди леса – здесь же, в штате Айдахо. По её признанию, стоило всё это хозяйство почти 70 тыс. долларов – эта сумма была в несколько раз больше той, что была потрачена на ту же "хоббичью нору".
Интересно то, что такие пожарные башни, ранее строились по всей территории США, но, что важно – на федеральной земле. То есть выкупить их было фактически нельзя. Данная же башня был в своё время куплена за 1 доллар её новым владельцем и перенесена на его собственный участок.
В общем, это был шанс построить довольно уникальное жильё, что, как Кристи уже понимала, даст ей возможность заработать ещё больше денег. Поскольку никто больше эту вышку покупать не хотел, владелец согласился продать её в кредит – и вскоре новый мини-отель от Кристи Вульф был готов.
Она стала настоящей звездой Airbnb, а её жильё бронировалось на много месяцев вперёд. Про неё также активно писали СМИ, а история с картошкой – вообще отличный пример пиара. Как вы уже поняли, картошка, о которой мы заговорили в начале статьи – это тоже отель, третье крупное детище Кристи Вулф.
Тут можно немного вернуться назад, чтоб превратить рассказ в историю про Золушку. Дело в том, что Кристи – девушка из совсем небогатой семьи, которая и состоит-то из неё самой и её мамы. Пишут, что именно для мамы Кристи решила построить свой первый необычный дом, на Гавайях, куда она перевезла мать, но сам дом – на дереве!
До какого-то времени девушка работала в Idaho Potato Commission – есть там такая настоящая картофельная комиссия. У этих ребят была рекламная программа, идея которой заключалась в том, что грузовик возил за собой по США огромную бетонную картофелину. Продолжалось это много лет, пока эту не решили сделать новую картофелину, полегче – из стекловолокна.
Дальше, по словам самой Кристи Вулф, она просто написала на почту бывшим коллегам что-то вроде "А какие планы на старую картофелину?" – и получила ответ, что никаких планов нет. Когда Кристи рассказала, чем теперь занимается, бывший работодатель решил отдать ей эту бетонную огромину просто так.
После чего Кристи пришлось найти, где бы арендовать или выкупить соответствующий участок земли, и перевести туда "звезду рекламных туров". Поскольку для штата Айдахо это было целое событие – сама по себе забавная история, да ещё и большой подъёмный кран пригнали – про "посадку" огромной картофелины написало множество СМИ.
В общем, Кристи ещё даже не взялась за обустройство "картофельных внутренностей", а очередь на то, чтобы там пожить, уже сформировалась на несколько месяцев вперёд. С учётом прошлого этого "памятника картошке" (а он объехал 48 штатов) журналисты уже шутили – вы можете пожить в доме, который путешествовал больше вас.
Оказалось, что и для Idaho Potato Commission эта история стала отличным пиаром – не будем разбираться, чем они зарабатывают, но через какое-то время они отчитались о том, что такая реклама и шумиха в прессе принесла им более миллиона долларов.
Ну и немного о самом мини-отеле – на самом деле, внутри на удивление уютно. Насколько можно понять, Кристи (она, кстати, большую часть работ делает сама) пришлось расширить пространство внутри, покрыть стены специальной пеной, покрасить, постелить пол, ну и повесить полочки и поставить мебель.
Если большую кровать пришлось заказать, то полки и даже люстра были сделаны из подручных материалов самой девушкой. Скажем, над кроватью висит люстра из старых оленьих рогов. Больше всего впечатляет использование такой штуки, как pet fence window (окно в заборе для животных, делается в виде купола) в качестве единственного окна на крыше необычного отеля.
В самой картофелине, правда, не нашлось места для удобств, пришлось их ставить на улице. Но это не то, что многими представляется в первую очередь – на улице стоит небольшой "сарайчик", под которым настоящий бункер с санузлом, ванной и красивым оформлением. С электричеством, кстати, тоже проблем нет – благо вдоль трассы стоят столбы с проводами.
Кстати, чтобы постояльцам не было совсем скучно, на участке поселили ещё и корову по кличке Долли – конечно же, в честь Долли Партон (как овечку Долли). Может она уже там и не живёт, но сразу возникает вопрос – кто за ней следит, кормит и всё такое, не жильцы отеля же.
Пришлось поискать информацию – выяснилось, что Кристи на все свои "объекты" нанимает специальных людей, которые отвечают за чистоту, встречу гостей и даже, видимо, за корову. По словам Кристи, сначала найти таких людей было сложно – пока она не поменяла в объявлениях информацию: сначала писала, что ищется человек, который будет прибираться, а потом – что ей нужен смотритель. Говорит, это всё кардинально меняет.
В общем, теперь у неё везде есть смотрители, а сама она занимается созданием новых необычных отелей. Насколько можно понять, в планах – расширить "домик хоббитов" до целой хоббитовской деревни (она выкупила землю рядом с первой "норой").
Источник:
АНТИФИШКИ
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