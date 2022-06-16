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Когда видишь рифмы во всём

Когда видишь рифмы во всём

Автор:
16 июня 2022 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   люди   рифма   стишок   фото   
543
17

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», — писала Анна Ахматова. Очевидно, есть люди, которые смотрят на мир по тому же принципу.

Они видят рифмы и поэтические образы буквально во всём: в надписях на стенах, в нелепых объявлениях, да вообще везде! Свои стихотворные зарисовки они показывают в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.


1.

Если не хватает в жизни
Всяких разных происшествий,
Не печалься и не кисни!

×
×

2.

Пятнадцать человек на сундук мертвеца
Это все песни из прошлого века
Ныне новый девиз покоряет сердца, это:

3.

Я запутался совсем
И не знаю как
Рассказать об этом всем —

4.

Мне китаец рассказал в обед,
Как в Пекине делают омлет:
«Нузно сковолодка блать и спицка,
Молоко, соль, пелец, тли

5.

Аллергия на пыль у кого-то,
Кто-то шумных не любит детей,
Почти все ненавидят работу,
А меня же

6.

Не нужны мне Париж и Флоренция,
И в Нью-Йорк ты меня не загонишь.
Лишь ему отдам своё сердце я:
Мой

7.

Мальчишки и девчонки,
А так же их родители,
На вредном предприятии
Работать не хотите ли?

Цеха сталелитейные
Завод имеет наш!
Здесь планы понедельные.
Работай в

8.

В службе нашей каждый будет рад
Вас спасти от злобных автоматов

9.

Вспоминаю о дедушке старом,
Что в добро мою веру украл:
Он признался, дыша перегаром —

10.

Жизнь обернулась вспять,
Лапы помойки безжалостны…

11.

Я колбасу в депрессии увидела однажды,
И обезжиренный кефир был сам с собой в разладе.
А вот ещё один пример — отчаянный и страшный:

12.

Пора, Мистер Пропер, искать Вам подмогу,
Уборка ведь сложное дело такое!
В работу втянулся уже понемногу
Покорный слуга Ваш

13.

Окончен бал. Погашен свет.

14.

К эре техники тянем усики.
Жизнь такая — совсем не подарок,
Но теперь среди нас кибер-русские,
Кибер-коми,

15.

Громко ругаясь, глаза закатив
Бабка в подъезде крестится
Всё потому что

16.

И всё не то, и жизнь вокруг не та.
И даже на Авито продаётся
Простой кусок железа, без питомца!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   креатив   люди   рифма   стишок   фото   
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2  комментария
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2k
Nigilist 37 минут назад
Истина - впереди,
Выдумка - здесь и сплошь.
Всё, что забыл - клади,
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38k
jonnyD Час назад
2. Йо-хо-хо и шавуха с пивом !
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