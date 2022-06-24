16 примеров того, как дизайнеры постарались на славу

Одно из главных достоинств хорошего дизайнера — это способность смотреть на окружающие нас мир под неожиданным углом и придумывать что-то необычное и радующее глаз. Перед вами подборка дизайнерских вещей и предметов, заслуживающих внимания.
Круто, когда вещи, которые мы приобретаем, не только функциональны, но и интересно оформлены. Некоторые дизайнеры вкладывают всю душу, чтобы реализовать свои идеи и довести их до совершенства. Поверьте, это огромный труд. Особенно удачные варианты заслужили того, чтобы их увидело большее количество людей и оценило по достоинству. В подборке, представленной ниже, вы сможете посмотреть креативные варианты оформления вещей, которые часто встречаются нам в повседневной жизни.
Деревянный светильник, имитирующий горящее полено
Необычный душ
У этого стула из дерева на «ветвях» мягкие подушки
У Ворфа был точно такой же стул в «Star Trek». К слову, я не гик или что-то в этом роде.
Лампа, которая выглядит как уголок страницы
Круто, но не круто, потому что это стоит 910 долларов.
Креативный держатель для кружек
Дизайнер оригинально оформил место хранения огнетушителя в океанариуме
Эффектный дождевой вихрь
Это жемчужина аэропорта Чанги в Сингапуре, если вам интересно.
В коробке с картошкой фри есть отдельный карман, куда можно налить кетчуп
Эта коробка, вероятно, имеет более высокую стоимость, чем картошка фри.
Для книголюбов
Шампунь с экстрактом бамбука выглядит как бамбук
Домик для кошки, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. Обзор для неё при этом сохранится
Сверхэргономичная клавиатура
Слегка жутковатая, но очень удобная дверная ручка
Зеркала в форме солнцезащитных очков
Чувак следит за тем, чтобы вы правильно мыли руки.
Для тех, кто устал от вечно путающихся наушников
Бонус: Оптическая иллюзия, нарисованная на дороге, заставляет водителей своевременно притормаживать
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заметил, что подобный бред у меня в квартире появляется вместе с женщиной. Потом приживается или удаляется со скандалами или вместе с уже бывшей подругой.
Кровать, кресло и кухня, душевая. Мне по идее хватило бы такого набора.