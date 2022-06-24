FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1345 постов • 575 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
16 примеров того, как дизайнеры постарались на славу

16 примеров того, как дизайнеры постарались на славу

Автор:
24 июня 2022 12:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   вещи   дизайн   дизайнер   инересно   креатив   люди   подборка   
860
17

Одно из главных достоинств хорошего дизайнера — это способность смотреть на окружающие нас мир под неожиданным углом и придумывать что-то необычное и радующее глаз. Перед вами подборка дизайнерских вещей и предметов, заслуживающих внимания.

Круто, когда вещи, которые мы приобретаем, не только функциональны, но и интересно оформлены. Некоторые дизайнеры вкладывают всю душу, чтобы реализовать свои идеи и довести их до совершенства. Поверьте, это огромный труд. Особенно удачные варианты заслужили того, чтобы их увидело большее количество людей и оценило по достоинству. В подборке, представленной ниже, вы сможете посмотреть креативные варианты оформления вещей, которые часто встречаются нам в повседневной жизни.


Деревянный светильник, имитирующий горящее полено

×
×

Необычный душ


У этого стула из дерева на «ветвях» мягкие подушки


У Ворфа был точно такой же стул в «Star Trek». К слову, я не гик или что-то в этом роде.


Лампа, которая выглядит как уголок страницы


Круто, но не круто, потому что это стоит 910 долларов.


Креативный держатель для кружек


Дизайнер оригинально оформил место хранения огнетушителя в океанариуме


Эффектный дождевой вихрь


Это жемчужина аэропорта Чанги в Сингапуре, если вам интересно.


В коробке с картошкой фри есть отдельный карман, куда можно налить кетчуп


Эта коробка, вероятно, имеет более высокую стоимость, чем картошка фри.


Для книголюбов


Шампунь с экстрактом бамбука выглядит как бамбук


Домик для кошки, в котором она будет чувствовать себя в безопасности. Обзор для неё при этом сохранится


Сверхэргономичная клавиатура


Слегка жутковатая, но очень удобная дверная ручка


Зеркала в форме солнцезащитных очков


Чувак следит за тем, чтобы вы правильно мыли руки.


Для тех, кто устал от вечно путающихся наушников


Бонус: Оптическая иллюзия, нарисованная на дороге, заставляет водителей своевременно притормаживать

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: в мире   вещи   дизайн   дизайнер   инересно   креатив   люди   подборка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Б.Касторский 49 минут назад
Нет ничего лучше простых функциональных вещей. Не могу я понять всех этих дизайнеров. А давайте сделаем лампу- полено, которая почти не будет светить? О, отличная идея!
Заметил, что подобный бред у меня в квартире появляется вместе с женщиной. Потом приживается или удаляется со скандалами или вместе с уже бывшей подругой.
Кровать, кресло и кухня, душевая. Мне по идее хватило бы такого набора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

927818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Циолковский: он доказал, что смерти не существует
Циолковский: он доказал, что смерти не существует
Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота
Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Bugatti представила самый первый серийный Centodieci в синем цвете EB110, и он выглядит фантастически
Bugatti представила самый первый серийный Centodieci в синем цвете EB110, и он...
Фестиваль "Яркий Сидней" снова осветил Австралию
Фестиваль "Яркий Сидней" снова осветил Австралию
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#фото#аварии#маразм#авто аварии#автомобили#сарказм#gif
#прикол#в мире#история#факты#дтп#позитив#автомир#новости#фотографии#знаменитости
#интересно#Разное#интересное#картинки#люди#Приколы#Ynews#Жизнь#шоу бизнес#коты
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото) 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий 17 дизайнеров, превратившие обычные предметы в настоящие произведения искусства 17 дизайнеров, превратившие обычные предметы в настоящие произведения искусства 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 17 примеров опасного дизайна 17 примеров опасного дизайна Дизайнерские идеи, достойные внимания Дизайнерские идеи, достойные внимания

На что жалуетесь?

Вернуться