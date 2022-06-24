16 примеров того, как дизайнеры постарались на славу

Круто, когда вещи, которые мы приобретаем, не только функциональны, но и интересно оформлены. Некоторые дизайнеры вкладывают всю душу, чтобы реализовать свои идеи и довести их до совершенства. Поверьте, это огромный труд. Особенно удачные варианты заслужили того, чтобы их увидело большее количество людей и оценило по достоинству. В подборке, представленной ниже, вы сможете посмотреть креативные варианты оформления вещей, которые часто встречаются нам в повседневной жизни.

Деревянный светильник, имитирующий горящее полено