Как косплееры выглядят в образе и без него

Косплей особенно популярен в Японии и других азиатских странах. Здесь это явление давно стало частью поп-культуры. Однако искусство перевоплощения полюбилось и другим людям, проживающим в разных частях света. Они тратят уйму времени и денег, чтобы погрузиться в образы любимых персонажей из книг, игр, фильмов и комиксов. Некоторые перевоплощения получаются настолько невероятными и контрастными, что их хочется рассматривать часами.

Косплееры меняются до неузнаваемости, чтобы изобразить нужного персонажа