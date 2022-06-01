Как косплееры выглядят в образе и без него

Герои подборки решили наглядно показать, как они выглядят до и после того, как примерят на себя роли фантастических персонажей.
Косплей особенно популярен в Японии и других азиатских странах. Здесь это явление давно стало частью поп-культуры. Однако искусство перевоплощения полюбилось и другим людям, проживающим в разных частях света. Они тратят уйму времени и денег, чтобы погрузиться в образы любимых персонажей из книг, игр, фильмов и комиксов. Некоторые перевоплощения получаются настолько невероятными и контрастными, что их хочется рассматривать часами.
Косплееры меняются до неузнаваемости, чтобы изобразить нужного персонажа
Девушка продемонстрировала себя до и после примерки образа по игре «Diablo»
Важную роль в образе играет не только костюм. Макияж и линзы также занимают не последнее место
Любопытно, что косплей зародился не в Японии, а в США. Американцы первыми придумали переодеваться в любимых персонажей или реальных знаменитых людей. Называлось это развлечение термином costuming.
Девушка смогла реалистично перевоплотиться в вампиршу Рейн
Сложно поверить, что это один и тот же человек
Немного усилий и вы — прекрасный эльф
В жизни, как правило, всё совсем не так, как на фото
У некоторых косплееров получаются невероятно «живые» образы
Особое внимание косплееры уделяют деталям своего образа. Их цель — максимально приблизиться к своему персонажу и вжиться в роль. Поэтому косплееры не только одеваются, как их герой, но и даже учатся говорить и двигаться в его манере.
Парни тоже не отстают от девушек в искусстве косплея
Милая девушка превратилась в Фавна
Косплей — это не только пародия на известных персонажей. Косплееры могут придумывать собственных героев. Такой вид искусства называется ориджинал.
«Иногда я веду себя прямо, как мой персонаж, несмотря на то, что я нахожусь не в образе»
Кто бы мог подумать, что этот мужчина способен так измениться?
Главное, не обращать внимания на беспорядок на заднем плане. Главное — костюм
На создание одного костюма косплеер может тратить от пары недель до пары лет. Стоимость готового образа нередко достигает нескольких сотен, а то и тысяч долларов.
Некоторые косплееры продумывают свой костюм до мельчайших деталей
«Я снова в образе Улы из ‟Звёздных войн”»
Источник:
АНТИФИШКИ
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