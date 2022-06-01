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Как косплееры выглядят в образе и без него

Как косплееры выглядят в образе и без него

Автор:
01 июня 2022 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   косплей   креатив   люди   фантазия   фото   
735
16

Герои подборки решили наглядно показать, как они выглядят до и после того, как примерят на себя роли фантастических персонажей.

Косплей особенно популярен в Японии и других азиатских странах. Здесь это явление давно стало частью поп-культуры. Однако искусство перевоплощения полюбилось и другим людям, проживающим в разных частях света. Они тратят уйму времени и денег, чтобы погрузиться в образы любимых персонажей из книг, игр, фильмов и комиксов. Некоторые перевоплощения получаются настолько невероятными и контрастными, что их хочется рассматривать часами.


Косплееры меняются до неузнаваемости, чтобы изобразить нужного персонажа

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Девушка продемонстрировала себя до и после примерки образа по игре «Diablo»

Важную роль в образе играет не только костюм. Макияж и линзы также занимают не последнее место

Любопытно, что косплей зародился не в Японии, а в США. Американцы первыми придумали переодеваться в любимых персонажей или реальных знаменитых людей. Называлось это развлечение термином costuming.


Девушка смогла реалистично перевоплотиться в вампиршу Рейн

Сложно поверить, что это один и тот же человек

Немного усилий и вы — прекрасный эльф

В жизни, как правило, всё совсем не так, как на фото

У некоторых косплееров получаются невероятно «живые» образы

Особое внимание косплееры уделяют деталям своего образа. Их цель — максимально приблизиться к своему персонажу и вжиться в роль. Поэтому косплееры не только одеваются, как их герой, но и даже учатся говорить и двигаться в его манере.


Парни тоже не отстают от девушек в искусстве косплея

Милая девушка превратилась в Фавна

Косплей — это не только пародия на известных персонажей. Косплееры могут придумывать собственных героев. Такой вид искусства называется ориджинал.


«Иногда я веду себя прямо, как мой персонаж, несмотря на то, что я нахожусь не в образе»

Кто бы мог подумать, что этот мужчина способен так измениться?

Главное, не обращать внимания на беспорядок на заднем плане. Главное — костюм

На создание одного костюма косплеер может тратить от пары недель до пары лет. Стоимость готового образа нередко достигает нескольких сотен, а то и тысяч долларов.


Некоторые косплееры продумывают свой костюм до мельчайших деталей

«Я снова в образе Улы из ‟Звёздных войн”»

Источник:

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Метки: забавно   косплей   креатив   люди   фантазия   фото   
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2k
Motorola Полчаса назад
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9k
DumDum 10 секунд назад
На чёрно-белом фото разницы почти не было бы...
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3k
salim777 15 минут назад
Косплей - самое неоднозначное явление с моей точки зрения. То ли психическое отклонение, то ли разновидность нарциссизма, то ли зависимость от фанатов. Вроде и сообщество реально рукастых людей, где надо уметь многое. С другой стороны, те кто изготавливает костюмы и оружие редко их же и демонстрируют. И вообще косплей очень дорогое увлечение. А вот зачем оно всё, я для себя пока не понял.
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