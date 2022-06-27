Малазиец создаёт иллюстрации с непредсказуемым концовками

Не все люди умеют смотреть на жизнь с юмором. А вот художник Тан Яу Хун справляется с этой задачей замечательно. Парень из Малайзии создаёт иллюстрации со странной и необычной развязкой, которую крайне тяжело предсказать (или вовсе невозможно). Именно за это его и полюбили поклонники, которые всегда с нетерпением ждут его новых, креативных каламбуров.

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