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15 интересных вещей, самостоятельно сшитых людьми

15 интересных вещей, самостоятельно сшитых людьми

Автор:
21 июня 2022 12:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: искусство   креатив   люди   платье   подборка   творчество   шитьё   
379
16

Подборка нарядов от людей, у которых руки определённо растут из плеч. Кто-то из героев подборки ещё в начале своего творческого пути, а кто-то уже достиг невероятного уровня мастерства.

Предание гласит, что каждый человек талантлив от природы, только нужно понять, какой у тебя талант, и конечно же, развивать его как только можешь.


Я сшила придворное платье 1670-х годов из трёх частей!

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Сделала джинсовую жилеточку для коти из своих старых джинсов


Отрадно видеть, что люди шьют не только для себя или, например, кукол, но и не забывают хвостатых!


Я сшила эти костюмы для себя и моей подруги


Сделала эту красоту из винтажной простыни!


Любой может сшить красивую одежду


Это мой первый швейный проект!


Самостоятельно скроенное платье


Остаётся только по-доброму позавидовать людям, чьи руки растут из плеч.


Я сшила костюм ходулиста!


Пиджак из старых Levi’s


Всегда хотел настоящий канадский пиджак!


Костюм Алой Ведьмы!


Я сделала корсет, вдохновившись 18 веком


Моя сумка-кролик, сшитая своими руками!


Не только ценный мех, как вы понимаете. Ценный искусственный мех, разумеется!


Я сшила пару блокнотных (книжных) обложек формата А5


Кто же знал, что винтажные шёлковые галстуки могут быть такими забавными?


Костюм Сансы Старк, сшитый вручную


Я потратила 3 года на ручное шитьё и вышивку этого костюма! Это платье потрясающее!


Купальник викторианской эпохи, сшитый для местного фестиваля


Я сама сшила себе свадебное платье!

Источник:

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Метки: искусство   креатив   люди   платье   подборка   творчество   шитьё   
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2  комментария
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
Руки явно не из жопы.
Но вот со вкусом у некоторых - беда.
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9k
Hunson Abadeer 10 минут назад
Если людям нравится это дело почему бы и нет
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