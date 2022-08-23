Выключи телик — это приводит к деменции

Но, как оказалось, телевизор вообще может быть опаснее даже компьютера. А все потому, что просмотр ящика – крайне пассивное занятие, то есть вы не делаете в это время вообще ничего.

А тем временем, при сидении за компьютером вы задействуете когнитивные функции: читаете, двигаете мышью, размышляете, играете в видеоигры. То есть вы действительно думаете и занимаетесь полезным делом.