Выключи телик — это приводит к деменции

Все еще смотрите телевизор? Вот еще одна причина отказаться от этой привычке – просмотр голубого экрана увеличивает риск деменции.
Это выяснили американские (нет, не британские, увы) ученые. Известно, что деменция может возникать в случае, если у вас малоподвижный образ жизни. В некоторых ситуациях уже при развившейся болезни может помочь ходьба.
Но, как оказалось, телевизор вообще может быть опаснее даже компьютера. А все потому, что просмотр ящика – крайне пассивное занятие, то есть вы не делаете в это время вообще ничего.
А тем временем, при сидении за компьютером вы задействуете когнитивные функции: читаете, двигаете мышью, размышляете, играете в видеоигры. То есть вы действительно думаете и занимаетесь полезным делом.
Для исследования были отобраны 146 человек старше 60 лет, у которых деменции не было. В итоге за 12 лет наблюдений заболевание появилось у 3,5 тысяч человек.
Безусловно, есть и другие факторы риска: ожирение, алкоголизм и многое другое. В любом случае, если ваша любимая локация – это диван, на здоровье это отразится. Может быть, не в форме деменции, но как-нибудь – точно. Например, болью в суставах или пролежнями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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