10 животных, для которых фекалии - средство выживания и защиты

Все мы выживаем как можем. Некоторые животные, например, приспособились использовать свои и чужие экскременты, чтобы выжить. Они используют их для камуфляжа, защиты от хищников, для насыщения организма нужными питательными веществами, регулирования температуры своего тела и в других полезных целях. Посмотрим, какие животные благодаря этим процессам процветают в своей среде обитания.
Китоглав - необычная птица отряда пеликанообразных, обитающая в Африке. Эти крупные птицы могут вырастать до 1-1,5 м. Их знаковая черта - огромный клюв, которым птицы могут легко хватать и поедать крупную добычу: двоякодышащих рыб, угрей, тилапий, змей и даже детенышей крокодилов. Китоглавы приспособлены выживать в условиях высоких африканских температур, и для этого у них есть один секретный "охлаждающий" механизм. Когда эти птицы выделяют жидкие фекалии, они покрывают их длинные лапы и, испаряясь, охлаждают кожу. Так китоглавы и выдерживают высокие температуры.
Пищухи - млекопитающие из отряда зайцеобразных, обитающие в горах Северной Америки и Азии. Один из видов этих зверьков, черногубая пищуха, обитает на Цинхай-Тибетском нагорье на северо-западе Китая, где зимой температура может достигать -29°C. Как такие малышки живут в морозе? Они адаптировались к низким температурам, замедлив метаболизм на 30%. Кроме того, так как зимой нет никаких растений, они питаются пометом яков - чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Казуары - нелетающие птицы, обитающие в тропических лесах и водно-болотных угодьях Австралии, Новой Гвинеи и прилегающих островов. Они считаются самыми опасными птицами в мире - из-за огромных когтей, которые с лёгкостью могут разделать даже крупную добычу. У них есть и другая суперспособность - казуары могут поедать токсичные фрукты и семена, которыми бы отравились другие животные. Всё дело в их желудочных ферментах, необычно активной печени и коротком пищеварительном тракте. Эти птицы потребляют плоды 238 различных видов растений, и при этом большая часть семян переваривается не полностью. Поэтому экскременты казуаров ещё и полезны для окружающей среды, и являются отличным удобрением. Благодаря им семена распределяются по тропическим лесам на большие расстояния.
Щитоноски - жуки размером 5-12 мм в длину. Многие виды этих удивительных жуков обладают способностью менять свой панцирь с глянцевого на матовый, или с одного цвета на другой за несколько секунд. Например, золотистый жук может поменять окрас на красный или золотисто-оранжевый, и даже добавить чёрные пятнышки. Их главная защита от хищников - прочный экзоскелет.
Ещё одна необычная особенность - эти жуки используют свои фекалии, чтобы сделать подобие "зонтика" для защиты от хищников. Такой зонтик - на фото ниже. Личинка даже может менять положение зонтика по мере необходимости, если хищник приближается. Каждый выживает как может!
Стервятники обитают в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в некоторых частях Северной Африки. В основном эти птицы питаются падалью. Но из-за недостаточного содержания каротиноидов в их организме, в рацион стервятников также входит коровий, овечий и козий помёт. Благодаря ему они получают нужные питательные вещества, которые, кстати, окрашивают их клюв и кожу в желтоватый цвет. Такой яркий окрас может помочь самцам произвести впечатление на самку, или устрашить конкурентов.
Эти сумчатые зверьки обитают в Южной и Северной Америке. У них разнообразный рацион: это фрукты, змеи, мыши, крысы, клещи, тараканы и даже ядовитые змеи. У опоссумов небольшая продолжительность жизни: обычно они живут 2-4 года. В природе и городской среде на них могут охотиться совы, койоты, рыси, лисы и домашние собаки. Для защиты они разработали один хитроумный способ. Эти зверьки притворяются мертвыми, испражняются, и выделяют зеленую слизь с резким запахом из своих анальных желез. Подойдя к опоссуму, хищники думают, что он мёртв, и интерес к нему пропадает. А сам опоссум спустя время "оживает", и идёт по своим делам.
Все киты отряда усатые питаются крилем. А китовые экскременты - одно из самых богатых железом веществ в океане. Когда эти киты едят и переваривают криль, их фекалии распространяются по океану, и могут подниматься на поверхность воды. За счёт фотосинтеза там появляется крошечный фитопланктон, которым потом питается криль. Получается целый круговорот жизни. Таким образом усатые киты и удобряют океан, и способствуют появлению фитопланктона.
Коалы обитают в эвкалиптовых лесах юго-восточной и восточной Австралии, и ежедневно потребляют более 450 г листьев эвкалипта. Хотя листья эвкалипта содержат токсичные соединения, у коал сильная пищеварительная система, которая всё это переваривает. Токсины эвкалипта затем выходят с мочой и фекалиями коал. К такой системе эти мишки привыкают с детства. В 30-недельном возрасте они начинают поедать экскременты матери, состоящие из кашицы и полупереваренных листьев эвкалипта. Этот процесс позволяет коале получать необходимые кишечные бактерии, необходимые для переваривания эвкалипта в дальнейшем. Без этого они бы не выжили.
Ласточковые цветоеды встречаются по всей материковой части Австралии, и на некоторых островах севернее. Эти птицы питаются нектаром, пыльцой, насекомыми и пауками, но их основная пища - ягоды омелы, вечнозелёного кустарникового растения. У цветоедов нет части желудка, предназначенной для измельчения пищи, поэтому уже через 25 минут после поедания птицы испражняют липкие семена ягод омелы неповрежденными. Омела - полупаразитарный кустарник, поэтому это помогает растению распространиться в других местах. Так цветоеды принимают важное участие в распространении семян.
Адский кальмар-вампир или адский вампир (да, так его и зовут) - глубоководный головоногий моллюск, который имеет общие характеристики как с кальмарами, так и с осьминогами. Они живут на глубине от 609 до 914 метров в умеренных и тропических водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. На такой глубине не так просто найти добычу - но вампир приспособился к выживанию. В отличие от своих родственников, они не питаются живыми организмами. Они едят разлагающиеся органические материалы, падаль - в том числе тела ракообразных, фекалии зоопланктона, рыбью чешую, остатки медуз. За это кальмара-вампира называют "утилизатором мусора в океане".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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детеныши тараканов не способны переваривать никакую пищу. и пока маленькие следуют за взрослыми особями и едят их какашки. собственно только какашками и питаются. а после того как наберутся необходимых бактерий уже начинают жрать все что можно и нельзя.