10 животных, для которых фекалии - средство выживания и защиты

Щитоноски - жуки размером 5-12 мм в длину. Многие виды этих удивительных жуков обладают способностью менять свой панцирь с глянцевого на матовый, или с одного цвета на другой за несколько секунд. Например, золотистый жук может поменять окрас на красный или золотисто-оранжевый, и даже добавить чёрные пятнышки. Их главная защита от хищников - прочный экзоскелет.

Ещё одна необычная особенность - эти жуки используют свои фекалии, чтобы сделать подобие "зонтика" для защиты от хищников. Такой зонтик - на фото ниже. Личинка даже может менять положение зонтика по мере необходимости, если хищник приближается. Каждый выживает как может!