10 животных с уникальными суперспособностями

Эти роющие грызуны из Восточной Африки умудряются сохранять молодость и бодрость до самой старости. Дело в том, что они обладают удивительной устойчивостью к раку, что удивляет учёных. Всё дело в особенностях их генов, которые замедляют бесконтрольное размножение клеток. Кроме того, в отличие от большинства сородичей, у этих грызунов с возрастом не снижается репродуктивная способность. А ещё - у них рекордная продолжительность жизни среди грызунов: они могут прожить до 40 лет! Сейчас учёные продолжают изучать особенности голого землекопа - возможно, благодаря им найдётся способ продлить и человеческую жизнь.