10 животных с уникальными суперспособностями

В мире дикой природы всегда можно обнаружить множество интересностей. А некоторые существа обладают такими удивительными способностями, что им позавидуют любые киношные супергерои! От бессмертия до способности издавать убийственные звуки — взглянем на десятку животных, у которых есть уникальные супер-силы.
У роскошных раков-богомолов — уникальные глаза. Они имеют 16 типов фоторецепторных клеток, в то время как у человека их четыре, и видят в разы больше цветов, у которых даже нет названий в нашем, человеческом мире. Это как надеть очки-калейдоскоп и погрузиться в царство визуального великолепия с разнообразием оттенков. Глаза этих раков находятся на отдельных стебельках, и могут поворачиваться на 360 градусов, независимо один от другого. Они также быстрые охотники, и способны поражать добычу со скоростью пули.
Представьте, что вы можете повернуть время своего жизненного цикла вспять, как в кино. Бессмертная медуза Turritopsis dohrnii делает именно так. Достигнув зрелости, она может вернуться к стадии полипа, начав свой жизненный цикл заново. Этот биологический механизм называется трансдифференциацией. Когда этой медузе угрожает опасность, она сталкивается с экологическим стрессом или просто достигает конца своего жизненного цикла, она проходит через этот процесс, который возвращает её на самую раннюю стадию развития. Это как начать игру с сохранённого места!
Суперсила подковоносой летучей мыши - эхолокация. С её помощью они выстраивают "карту" пространства, в котором находятся, без использования глаз. Мыши излучают звуковые волны из носа или рта, и когда эти волны достигают предмета, возникает эхо. Оно отражается обратно в уши мыши, и интерпретируя эти сигналы, мышь может определить размер, местоположение и форму окружающих объектов. Они как будто имеют встроенный радар, что даёт им способность обнаруживать препятствия, добычу и даже едва заметные изменения в окружающей обстановке. Благодаря своей суперсиле, эти мыши могут ориентироваться и определять размеры объектов даже в непроглядной темноте.
Эти роющие грызуны из Восточной Африки умудряются сохранять молодость и бодрость до самой старости. Дело в том, что они обладают удивительной устойчивостью к раку, что удивляет учёных. Всё дело в особенностях их генов, которые замедляют бесконтрольное размножение клеток. Кроме того, в отличие от большинства сородичей, у этих грызунов с возрастом не снижается репродуктивная способность. А ещё - у них рекордная продолжительность жизни среди грызунов: они могут прожить до 40 лет! Сейчас учёные продолжают изучать особенности голого землекопа - возможно, благодаря им найдётся способ продлить и человеческую жизнь.
Рыбы-брызгуны известны своей уникальной техникой охоты, из-за чего их называют "снайперами". Они выплёвывают струю, которая поражает наземных насекомых или другую мелкую добычу. Эта струя не простая: рыба специально корректирует свой выстрел в зависимости от расстояния до цели и размера добычи. Они также прекрасно справляются и с подводной стрельбой.
6. Лирохвост
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Лирохвосты известны тем, что могут прекрасно имитировать природные и искусственные звуки окружающей среды. Эти чудо-птицы, обитающие в тропических лесах Австралии, дошли до такого совершенства в искусстве подражания, что могут имитировать целую симфонию звуков: от пения других видов птиц, до механических звуков (звуки автомобильных сигнализаций или бензопилы). Учёные полагают, что такая мимикрия - не просто забавы ради: она также используется для привлечения партнёров и защиты своей территории.
Немногие существа на Земле могут сравниться с сапсаном в плане скорости. Во время охоты эти хищные птицы пикируют вниз с большой высоты, ударяя добычу лапами и не оставляя ей шансов. Во время пикирования сапсан развивает умопомрачительную скорость - больше 149 км/ч.
Каракатица хороша в искусстве маскировки. Они могут в мгновение ока менять свой облик, приспосабливаясь к любому фону. Всё дело в их коже, содержащей специальные клетки-хроматофоры, которые содержат пигменты и могут быстро расширяться или сжиматься, позволяя каракатице быстро менять цвет и рисунок кожи. Каракатица добивается такого результата за счёт сокращения мышц вокруг этих пигментных клеток. Они используют эту суперспособность для охоты, или чтобы спрятаться и не стать чьим-то обедом.
Эти раки вооружены огромной клешнёй, с помощью которой они издают крайне громкий звук, способный оглушить добычу или даже убить маленькую рыбку. Когда рак двигает клешнёй, в воде появляются кавитационные пузырьки, которые направляются в сторону добычи. Эта "ударная волна" создаёт температуру около 4 427 градусов Цельсия, которая может сравниться с температурой поверхности Солнца.
Волосатые лягушки проявляют свою суперспособность, если чувствуют опасность. Почувствовав угрозу, они ломают кости собственных фаланг, и выводят их через кожу, образуя маленькие когти. Это придает лягушке устрашающий вид и отпугивает врагов. Эта крупная лягушка родом из Африки, и обычно встречается в тропических лесах, болотах и топях. Своё название вид получил из-за плотно расположенных лоскутков кожи ("волосков"), которые образуются у самцов в период размножения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По другим данным в два раза больше - около 300км/ч и даже больше. И скорее всего именно так, поскольку даже простой воробей летит по прямой со скоростью до 60 км/ч, а уж сапсан в пике гораздо быстрее. Гораздо...
Эхолокация? Этим пользуются китообразные,землеройки,тюлени и даже люди(да-да,слепые используют эхолокацию без всякой техники).
Маскировка - осьминог и хамелеон. Ну и т.д.
Ударная волна создает температуру... бл#аа Давление, а точнее перепад давлений она создает. Ни один уважающий ресурс не пишет про температуру, потому что это бред синей кобылы.
А сапсану наоборот в 2 раза занизили его показатели. Обычный парашютист падает со скоростью больше 200 км/ч, ну а обтекаемый птиц может развить и под 320км/ч (а то и под 389, если верить отдельным источникам) - благо "поперечная нагрузка" позволяет легко бороться с воздушным сопротивлением.