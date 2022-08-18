FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12655 постов • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
20+ занимательных фактов о братьях наших меньших

20+ занимательных фактов о братьях наших меньших

Автор:
18 августа 2022 21:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   интересное   интересные факты   подборка   полезно   природа   факты   фото   фотографии   
732
30
Мир животных полон интересностей - и можно хоть каждый день изучать его, делая новые открытия. В мире природы много тайн и любопытных вещей, и некоторые из них нам только предстоит узнать. Посмотрим на несколько занимательных фактов из мира животных!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   звери   интересное   интересные факты   подборка   полезно   природа   факты   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
У собак ВСЯ мимика появилась в ходе эволюции для понимания людьми. Сравните с мимикой волков. Тупые человеки иначе не понимают.. )))) Кстати, самые неприрученные собаки - терьеры. И у них мимика гораздо слабее выражена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пронька Грезной 3 минуты назад
Многие птицы едят камни. Возможно даже все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Karagi 15 минут назад
Моллюск у берегов Исландии спокойно прожил 507 лет, а потом его нашли учёные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
a.fey 37 минут назад
Жирафы меня разочаровали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
russger 48 минут назад
"Вашей собаке могут сниться сны с вашим участием. Исследователи доказали, что вероятно, собакам снятся сны об обычных повседневных вещах - прогулках, еде, и хозяине"

Так "вероятно" или "доказали"? И если доказали, то как? Спросили у пса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Jazztreb 2 часа назад
Про жирафов не поняла. Каким образом самцы спариваются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sedoisever 2 часа назад
Самцы спариваться не могут. Никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
На фото мурена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Практически все копытные так делают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Многие аквариумные рыбки без проблем делают сие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 3 часа назад
мурена не угорь. камни и куры проглатывают. минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»
35 фото, которые позволяют взглянуть на знакомые вещи «под другим углом»
“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы показались "голодные камни"
“Если увидишь меня, плачь”: из-за небывалой засухи в обмелевших реках Европы...
Набирающие популярность в сообществах
Малоизвестные факты о съемках фильма "По соображениям совести"
Малоизвестные факты о съемках фильма "По соображениям совести"
Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
Прыжок на шестиколёсном Ram 1500 TRX, стоимостью 250 000 долларов, закончился катастрофой
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минутка юмора

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#автомир#подборка#фотографии#красота#картинки#удивительно#забавно
#Юмор#позитив#факты#животные#дтп#аварии#дети#новости#Разное#искусство
#прикол#люди#улыбнуло#интересно#сарказм#интересное#истории#авто аварии#природа#кино
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь 20+ добрых фото с животными, которые согревают душу 20+ добрых фото с животными, которые согревают душу 25 любопытных кадров из дикой природы 25 любопытных кадров из дикой природы

На что жалуетесь?

Вернуться