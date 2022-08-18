20+ занимательных фактов о братьях наших меньших

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Мир животных полон интересностей - и можно хоть каждый день изучать его, делая новые открытия. В мире природы много тайн и любопытных вещей, и некоторые из них нам только предстоит узнать. Посмотрим на несколько занимательных фактов из мира животных!
Акулы рады попробовать на зуб всё, что их заинтересует - даже если это несъедобный предмет
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Детеныши морских львов общаются с мамами с помощью специальных вокализаций, чтобы они могли идентифицировать друг друга
"Жалобный взгляд" у собак появился в ходе взаимодействия с человеком. Они делают эту просящую мордочку инстинктивно
У новорождённых слонят плохое зрение, поэтому они "распознают" свою мать по запаху, прикосновениям и звукам
У коров и козликов есть акценты. Они издают разные звуки в зависимости от региона, в котором живут. Козлы также склонны быстрее "подстраиваться" к новому акценту, если они перемещаются в новое место
Минные поля на Фолклендских островах, появившиеся во время войны между Британией и Аргентиной, за последние 35 лет облюбовали пингвины. Там получился целый заповедник
Вашей собаке могут сниться сны с вашим участием. Исследователи доказали, что вероятно, собакам снятся сны об обычных повседневных вещах - прогулках, еде, и хозяине
Жирафы могут бегать со скоростью 60 км/ч. Удивительно для такого крупного и высокого существа
Самым старым живым существом был моллюск, который прожил 507 лет. Ученые нашли его у берегов Исландии
Мамы-зебры держат своих детёнышей ближе к центру при перемещении стада. Так они находятся в безопасности от хищников
Некоторые виды рыб могут узнавать и запоминать лицо своего хозяина. Преимущественно это рыбы вида брызгуны
Большие панды больше не вымирают! Популяция панд за десятилетие увеличилась на 17%, что понизило их статус с "находящихся под угрозой исчезновения" до "уязвимых"
Мамы-дельфины "поют" своим малышам, пока те находятся в утробе. Матери издают специальный звук, похожий на свист - он предназначен только для детёныша, и таким образом мать ласково его называет
У коров могут быть лучшие друзья. Доказано, что они могут иметь более близкие дружеские отношения с отдельными особями из стада
Когда рождается слоненок, другие матери в группе "трубят", чтобы отпраздновать это событие
При взаимодействии у собаки и человека почти на одинаковом уровне повышается выделение гормона окситоцина и снижается частота сердечных сокращений. Это способствует укреплению связи между вами и вашей собакой
Осы отщипывают кусочки дерева, пережёвывают древесину, и из этого материала мастерят свои гнёзда
Некоторые акулы - одиночки. У каждой свой характер, и некоторые из них предпочитают проводить время и обитать в одиночестве, нежели в группе
Угри специально мигрируют из пресной воды в соленую для спаривания. Этот путь может занять месяцы
Источник:
АНТИФИШКИ
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