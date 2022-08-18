20+ занимательных фактов о братьях наших меньших

Мир животных полон интересностей - и можно хоть каждый день изучать его, делая новые открытия. В мире природы много тайн и любопытных вещей, и некоторые из них нам только предстоит узнать. Посмотрим на несколько занимательных фактов из мира животных!

0

Акулы рады попробовать на зуб всё, что их заинтересует - даже если это несъедобный предмет 0 Источник:

×

×

Детеныши морских львов общаются с мамами с помощью специальных вокализаций, чтобы они могли идентифицировать друг друга 0 Источник:

Средняя длина языка жирафа - 50 см. С его помощью они даже могут хватать предметы или еду 0 Источник:

У осьминогов рода гримпотевтис есть милые плавники, похожие на ушки 0 Источник:

"Жалобный взгляд" у собак появился в ходе взаимодействия с человеком. Они делают эту просящую мордочку инстинктивно 0 Источник:

У новорождённых слонят плохое зрение, поэтому они "распознают" свою мать по запаху, прикосновениям и звукам 0 Источник:

В 50% случаев самцы жирафов могут спокойно спариваться друг с другом 0 Источник:

Страусы иногда едят камушки, чтобы пища измельчилась и лучше переварилась 0 Источник:

У коров и козликов есть акценты. Они издают разные звуки в зависимости от региона, в котором живут. Козлы также склонны быстрее "подстраиваться" к новому акценту, если они перемещаются в новое место 0 Источник:

У гиппопотамов - "розовый" пот. Они выделяют эту субстанцию в качестве защиты от солнца 0 Источник:

Минные поля на Фолклендских островах, появившиеся во время войны между Британией и Аргентиной, за последние 35 лет облюбовали пингвины. Там получился целый заповедник 0 Источник:

Вашей собаке могут сниться сны с вашим участием. Исследователи доказали, что вероятно, собакам снятся сны об обычных повседневных вещах - прогулках, еде, и хозяине 0 Источник:

Жирафы могут бегать со скоростью 60 км/ч. Удивительно для такого крупного и высокого существа 0 Источник:

Самым старым живым существом был моллюск, который прожил 507 лет. Ученые нашли его у берегов Исландии 0 Источник:

Мамы-зебры держат своих детёнышей ближе к центру при перемещении стада. Так они находятся в безопасности от хищников 0 Источник:

Некоторые виды рыб могут узнавать и запоминать лицо своего хозяина. Преимущественно это рыбы вида брызгуны 0 Источник:

Большие панды больше не вымирают! Популяция панд за десятилетие увеличилась на 17%, что понизило их статус с "находящихся под угрозой исчезновения" до "уязвимых" 0 Источник:

Муравьи могут выжить при падении даже с большой высоты - например, из самолёта 0 Источник:

Мамы-дельфины "поют" своим малышам, пока те находятся в утробе. Матери издают специальный звук, похожий на свист - он предназначен только для детёныша, и таким образом мать ласково его называет 0 Источник:

У коров могут быть лучшие друзья. Доказано, что они могут иметь более близкие дружеские отношения с отдельными особями из стада 0 Источник:

Жирафы рожают детёнышей стоя 0 Источник:

Скорпионы светятся в ультрафиолете 0 Источник:

Когда рождается слоненок, другие матери в группе "трубят", чтобы отпраздновать это событие 0 Источник:

При взаимодействии у собаки и человека почти на одинаковом уровне повышается выделение гормона окситоцина и снижается частота сердечных сокращений. Это способствует укреплению связи между вами и вашей собакой 0 Источник:

Осы отщипывают кусочки дерева, пережёвывают древесину, и из этого материала мастерят свои гнёзда 0 Источник:

Некоторые акулы - одиночки. У каждой свой характер, и некоторые из них предпочитают проводить время и обитать в одиночестве, нежели в группе 0 Источник:

Угри специально мигрируют из пресной воды в соленую для спаривания. Этот путь может занять месяцы 0 Источник:

Жирафы могут жить без воды дольше, чем верблюды 0 Источник: