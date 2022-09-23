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20 интересных фактов о наших любимых животных

20 интересных фактов о наших любимых животных

Автор:
23 сентября 2022 17:33
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   интересное   познавательно   полезное   природа   факты   фото   
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Мы всегда любили и любим животных. А узнать что-то интересное об их разнообразном и загадочном мире - всегда любопытно! Ловите подборку самых разных фактах о братьях наших меньших, которые, возможно, откроют для вас что-то новое.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   звери   интересное   познавательно   полезное   природа   факты   фото   
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2  комментария
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10k
Владимир 2 часа назад
>> Чаще в городских условиях лисицы часто собираются в группы, и даже заботятся о детенышах друг друга
В каких условиях??
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22k
Егор 7 минут назад
Бобров можно эксплуатировать.
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