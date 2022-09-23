20 интересных фактов о наших любимых животных

Мы всегда любили и любим животных. А узнать что-то интересное об их разнообразном и загадочном мире - всегда любопытно! Ловите подборку самых разных фактах о братьях наших меньших, которые, возможно, откроют для вас что-то новое.

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В Швейцарии незаконно иметь только одну морскую свинку, так как им становится одиноко 0 Источник:

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Во время лесных пожаров в Австралии вомбаты начали расширять свои норы для других животных, птиц и рептилий. Они также рыли норы покрупнее даже для овец 0 Источник:

Олени "усыновляют" чужих детенышей. Это случается, если, например, мать малыша погибла. Другая олениха может инстинктивно взять его под свою опеку 0 Источник:

Собаки научились двигать бровями с ходом эволюции - чтобы лучше общаться с людьми 0 Источник:

В одном исследовании учёные поместили одну крысу в неудобное, маленькое замкнутое пространство, а другую поместили рядом. Слыша писк первой крысы, вторая активно начинала искать способы её освободить 0 Источник: Даже когда исследователи отвлекали вторую крысу и давали ей лакомства, она оставила эти лакомства для своего застрявшего в беде сородича. Это доказывает, что крысы обладают эмпатией.

У косаток невероятно сложная социальная структура, включая большие матриархальные группы (семьи), близкую дружбу и разные региональные "диалекты" 0 Источник:

У коров есть "лучшие друзья" - отдельные особи, с которыми они более близки и проводят время вместе 0 Источник:

Мамы-кошки чувствуют, когда их котенку снятся кошмары - поэтому даже пока малыш спит, они могут крепко обнять его и облизать мордочку 0 Источник:

Известны случаи, когда слоны находили спящих людей под деревьями. Думая, что они мертвы, они начинали нежно гладить их хоботом, или накрывать веточками - и тогда люди просыпались 0 Источник: Это происходит потому, что слоны - одни из немногих животных, которые оплакивают умерших и имеют свои ритуалы.

Выдры держат друг друга за лапки во время сна 0 Источник:

Вампировые летучие мыши делятся едой с другими сородичами, которым не удалось поймать добычу 0 Источник:

Привычка кошек "топтать" что-то лапками продиктована инстинктами. В раннем возрасте котята топчут лапками мамин живот, таким образом прибавляя кошке молока 0 Источник:

Зебры не могут спать в одиночестве 0 Источник:

Известны случаи, когда вороны бросали твердые орехи на пешеходные переходы - дожидаясь, пока машины проедутся по ним и расколют скорлупу. Затем птицы спокойно съедали орехи 0 Источник:

Кошки часто спят на вещах, обуви и постельном белье хозяина - его запах приносит им комфорт 0 Источник:

Собаки любят нас так же, как и мы их (если не больше). В одном исследовании собакам показывали фото незнакомца и фото хозяина. На фото хозяина они реагировали с радостью, и их мозг показывал совсем другую активность 0 Источник:

В некоторых фильмах собакам "рисовали" хвосты на компьютере, потому что во время съемок они очень много ими виляли 0 Источник:

Лисицы - не всегда одиночки. Особенно в городских условиях лисицы часто собираются в группы, и даже заботятся о детенышах друг друга 0 Источник:

Если кошка медленно моргает в вашем присутствии - она вам доверяет 0 Источник: