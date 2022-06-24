Пользователи хвастаются своими покупками из магазина, где все по 100 рублей

Fix Price - сеть магазинов, где фиксированная цена на различные товары. Приобрести там можно и еду, и чистящие средства, и одежду, и другие предметы быта. Суть в том, что цена там редко бывает выше 200 рублей, обычно что-то достойное можно урвать по низкой цене.