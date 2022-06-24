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Пользователи хвастаются своими покупками из магазина, где все по 100 рублей

Пользователи хвастаются своими покупками из магазина, где все по 100 рублей

Автор:
24 июня 2022 16:46
Метки: fixprice   отзывы   покупки   пользователи   соцсети   товары   фикспрайс   
2400
14

Fix Price - сеть магазинов, где фиксированная цена на различные товары. Приобрести там можно и еду, и чистящие средства, и одежду, и другие предметы быта. Суть в том, что цена там редко бывает выше 200 рублей, обычно что-то достойное можно урвать по низкой цене.

И нет, это не реклама, подписи и отзывы от пользователей.

×
×

А вы покупали что-нибудь в этом магазине?

Источник:

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Метки: fixprice   отзывы   покупки   пользователи   соцсети   товары   фикспрайс   
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23  комментария
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9k
Hunson Abadeer Час назад
ну на счет ценника обман, там много товаров далеко выше чем 100 или 200 руб
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3k
samtel 3 минуты назад
Сразу нужно предупреждать, что это: "На правах рекламы".
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 минут назад
На Ютубе дохрена таких обзоров от телочек)
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20k
Will2006 6 минут назад
Вполне норм магазин, если знать, что там можно покупать, а что не стоит.
Например, батарейки точно не стоит, а туалетную бумагу или лазерную указку (когда появился кот, кроме как там, нигде не смог её найти) - вполне себе. Даже инструмент "на один раз" там покупал (набор мелких бит за 200р выручал не раз при ремонте телефонов)
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3k
perekrestok 7 минут назад
Прочитал. Надо заехать посмотреть.
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Китайский мусор, для провинции сойдет
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Там барахла некачественного немеряно, но мелочи типа салфеток, пришепок, недорогие крема, шампуни и чистящие вполне можно покупать. Я там брала по совету знакомых ребят, занимающихся клинингом, одно просто шикарное средство раньше по 55, теперь оно 79. Отмывает всё - от посуды и плиты до сантехники, дверей и кафеля. Правда, работать надо в перчатках. Посуду недорогую простенькую прикупить можно. Соки дешевле чем в сетевых, и кондитерка. А вот канцелярка и инструменты для меня табу - до первого использования.
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220
Карл Полчаса назад
Помойка с китайским барахлом!
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277
Евгений 37 минут назад
Раньше это был фикс прайс, где всё стоило 36. А сейчас это магазин: "Хрен поймёшь сколько это стоит".
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494
Николай Евгений 11 секунд назад
сначала это были магазины все по 10, потом все по 30, теперь до 100 доползли))) Но реально там иногда можно наткнуться на неплохие вещи, особенно за такие маленькие деньги...
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−32
bon woo 39 минут назад
да барахло одно, инструмент или какой нить электроприбор вообще ни в коем случае не надо брать, я лично там покупаю чай печенье какое нить, ну и химию, порошок стиральный шампуни мыло
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17k
Corvus Corax 47 минут назад
Комментарий к фото
А это реально круто... Мощный рассказ... Не знаю про всю книгу...
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48k
Олег 55 минут назад
из пластилина мультитул получится гораздо качественнее, чем из фикспрайса
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1k
Leonid 55 минут назад
Я ещё помню этот магаз где всё по 50 было...) Скоро наверное тоже будет, бакс сейчас 53)) мы в этом магазине постоянно сок брали Сады Придонья, он там 55 стоил, тогда как в 5-ке он по 80 был.
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58k
pynh 59 минут назад
у нас были магазины "все по 150", теперь "150" залепили и магзины стали "все по карману"
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24k
Bayker Час назад
Фикспрайс он такой
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11k
Cornho Час назад
Ага, только ценник там 100 рублей далеко не на всё.
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11
Evil Час назад
"Смотрите, что завезли: конфеты, те самые, для меня вкус детства"

на фото как-бы печенюшки же
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491
MoZaR Час назад
Мультитул за 100р?
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200
Сергей Сатанеев 20 минут назад
Тоже так думал, но на удивление оказался более менее, для лёгкой мелочи пойдет, пиво открывает, далеко до нормального конечно,на троечку.
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6k
М С Час назад
Кепка улетная.
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