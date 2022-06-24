Пользователи хвастаются своими покупками из магазина, где все по 100 рублей

2400
14
Fix Price - сеть магазинов, где фиксированная цена на различные товары. Приобрести там можно и еду, и чистящие средства, и одежду, и другие предметы быта. Суть в том, что цена там редко бывает выше 200 рублей, обычно что-то достойное можно урвать по низкой цене.
И нет, это не реклама, подписи и отзывы от пользователей.
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Многие жалуются на качество товаров, однако если покопаться, то там можно найти настоящие жемчужины
А вы покупали что-нибудь в этом магазине?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Например, батарейки точно не стоит, а туалетную бумагу или лазерную указку (когда появился кот, кроме как там, нигде не смог её найти) - вполне себе. Даже инструмент "на один раз" там покупал (набор мелких бит за 200р выручал не раз при ремонте телефонов)
на фото как-бы печенюшки же
Ностальжи, тот самый голимый Китай начала 90-х.