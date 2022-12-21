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15 человек, которые поделились худшими покупками в Интернете

15 человек, которые поделились худшими покупками в Интернете

Автор:
21 декабря 2022 21:40
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: Поделились   бедолаги   интернет   лотерея   покупки   товары   худшие   
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Покупка в Интернете - это лотерея. Иногда всё проходит отлично, а иногда из рук вон плохо. В этом посте вы увидите "чудо" товары, которые получили бедолаги покупатели.
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Метки: Поделились   бедолаги   интернет   лотерея   покупки   товары   худшие   
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3  комментария
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a_komolow Полчаса назад
Размеры уточнять надо!
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9k
kirpal 38 минут назад
Купил хрень, облажался, поделись с кентом, зачем этим делиться в интернете? Туфта короче.
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