15 человек, которые поделились худшими покупками в Интернете

Покупка в Интернете - это лотерея. Иногда всё проходит отлично, а иногда из рук вон плохо. В этом посте вы увидите "чудо" товары, которые получили бедолаги покупатели.

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Этот круг выдержит только кота 0 Источник:

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Платье отлично подошло на одну ногу 0 Источник:

Миленький котик превратился в монстра 0 Источник:

Это должен быть вязанный кардиган 0 Источник:

Я думаю это сковородка для кукол 0 Источник:

Я купила этот костюм для пятилетнего сына 0 Источник:

Рюкзак для путешествий, но только не для кота 0 Источник:

Пока коврик добрался до меня, он значительно уменьшился в размере 0 Источник:

Картофельный мешок 0 Источник:

Ещё один 0 Источник:

Платье или пеньюар? 0 Источник:

Перебор с оверсайзом 0 Источник:

Платье - кошмар любой модницы 0 Источник:

Костюмчик - жесть 0 Источник: