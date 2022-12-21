15 человек, которые поделились худшими покупками в Интернете

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Покупка в Интернете - это лотерея. Иногда всё проходит отлично, а иногда из рук вон плохо. В этом посте вы увидите "чудо" товары, которые получили бедолаги покупатели.
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