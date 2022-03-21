"Можно спиться. Плохо моется": 25+ убойных отзывов от довольных и недовольных покупателей

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Добросовестные покупатели всегда оставляют отзыв о товаре или услуге. И это правильно, ведь как иначе другие узнают о личных качествах продавца или особенностях вещи, выставленной на продажу?
Читаете ли вы отзывы перед покупкой или посещением отдельных мест? Мы - да, ведь это настоящий кладезь сведений, о которых по-другому не узнать.
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Здесь все прекрасно: и то, что существует шлем для курицы, и что кто-то купил этот девайс и, более того, попробовал примерить!
Когда попробовал прочесть отзыв иностранца и прогнал его через серсив автоматического перевода
Разложил по полочкам
В кота-то за что?
Порция кринжа
Сразу видно: наш разработчик
Дедушка не жаловался
Источник:
АНТИФИШКИ
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