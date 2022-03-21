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"Можно спиться. Плохо моется": 25+ убойных отзывов от довольных и недовольных покупателей

"Можно спиться. Плохо моется": 25+ убойных отзывов от довольных и недовольных покупателей (30 фото)

Автор:
21 марта 2022 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   авито   алиэкспресс   отзывы   продавцы   смешно   товары   услуги   
3611
30

Добросовестные покупатели всегда оставляют отзыв о товаре или услуге. И это правильно, ведь как иначе другие узнают о личных качествах продавца или особенностях вещи, выставленной на продажу?

Читаете ли вы отзывы перед покупкой или посещением отдельных мест? Мы - да, ведь это настоящий кладезь сведений, о которых по-другому не узнать.

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Когда попробовал прочесть отзыв иностранца и прогнал его через серсив автоматического перевода


Разложил по полочкам

В кота-то за что?

Порция кринжа

Сразу видно: наш разработчик

Дедушка не жаловался

Источник:

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Метки: Приколы   авито   алиэкспресс   отзывы   продавцы   смешно   товары   услуги   
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8  комментариев
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983
Ksenia2 2 часа назад
Похоже, отзыв о работе в "Мегафоне" - универсальный для любой компании в России. Работай много, ничего не требуй взамен, будь всегда готов выйти в выходной, не проси, не жалуйся.
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13k
Типа граф 22 минуты назад
Эти отзывы были полезны для вас ?
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20k
Luc72 Полчаса назад
Даже немного классической философии...
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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800
Tabas_co 2 часа назад
Интересно, что означает на самом деле словосочетание "жевательный сарай"?
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