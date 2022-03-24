Найдётся каждый: реакция соцестей на слив базы данных "Яндекс.Еды"

1 марта базу данных "Яндекс.Еды" слили в интернет. Этот факт мало кого заинтересовал. "Ну слили и слили", — как сказал бы известный российский дизайнер. 22 марта эту базу удобно оформили в виде карты, где по адресам можно узнать, кто, сколько и на какую сумму заказывал еды за последние полгода. РКН уже ограничил доступ к этой карте, но все, кому было надо, всё там разглядели.





