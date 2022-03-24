Найдётся каждый: реакция соцестей на слив базы данных "Яндекс.Еды"

Слитую базу пользователей "Яндекс.Еды" визуализировали и теперь по ней можно выискивать женихов, богатых соседей и смотреть, что заказывал Ленин.
1 марта базу данных "Яндекс.Еды" слили в интернет. Этот факт мало кого заинтересовал. "Ну слили и слили", — как сказал бы известный российский дизайнер. 22 марта эту базу удобно оформили в виде карты, где по адресам можно узнать, кто, сколько и на какую сумму заказывал еды за последние полгода. РКН уже ограничил доступ к этой карте, но все, кому было надо, всё там разглядели.
Когда стало известно об утечке, Яндекс извинился и сообщил, что данные карт, а также логины и пароли не утекали. Якобы украдены были лишь номера телефонов и составы заказов, но позже выяснилось, что полные адреса (даже коды домофонов) тоже слиты. Как теперь верить в то, что логины и пароли в сохранности?
После публикации карты пользователи, обнаружившие на ней свои данные, массово стали подавать против "Яндекс.Еды" иски. В этом им помогает проект "Сетевые свободы". Уже подано более 300 обращений. А РКН уже составил протокол на "Яндекс.Еду", по которому компании грозит штраф от 60 000 до 100 000 рублей. Если учесть, что в слитой базе оказались данные 58 000 пользователей, то при штрафе в 100 000 рублей Яндекс заплатит по 1 руб. 72 коп. за пользователя.
Вот, например, один гражданин, находящийся на изоляции почти 100 лет, три раза пользовался доставкой еды.
Некто Змей Горыныч по фамилии Fantomas обосновался в Храме Христа Спасителя и заказал еды на 124 тыс. рублей.
Среди рекордсменов по сумме заказов журналист Антон Красовский. В комментариях пользователи удивились двойной фамилии, но потом решили, что вторая фамилия досталась ему от мужа.
При взгляде на сумму заказов этого пользователя возникает вопрос: "А сколько он весит?"
Эксперты (в том числе и диванные) предлагают теперь быть аккуратнее со своими персональными данными (можно подумать, впервые крупная компания теряет данные пользователей). Вот что предложил в интервью сайту bfm.ru Яков Гродзенский, эксперт по информационной безопасности:
Во избежание, конечно, каких-то инцидентов там, где можно не указывать какую-то чувствительную информацию, лучше ее не указывать. Например, не указывать номер квартиры, а спускаться к подъезду для получения каких-то посылок. Или, например, завести, как вариант, дополнительную сим-карту для приема звонков и для регистрации во всевозможных сервисах доставки еды и так далее, чтобы не афишировать свой настоящий мобильный номер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Акридами, блин, голодранец питается))