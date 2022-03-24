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Найдётся каждый: реакция соцестей на слив базы данных "Яндекс.Еды"

Найдётся каждый: реакция соцестей на слив базы данных "Яндекс.Еды" (16 фото)

Автор:
24 марта 2022 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   база данных   интернет   комментарии   пользователи   слив   соцсети   яндекс   
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Слитую базу пользователей "Яндекс.Еды" визуализировали и теперь по ней можно выискивать женихов, богатых соседей и смотреть, что заказывал Ленин.

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1 марта базу данных "Яндекс.Еды" слили в интернет. Этот факт мало кого заинтересовал. "Ну слили и слили", — как сказал бы известный российский дизайнер. 22 марта эту базу удобно оформили в виде карты, где по адресам можно узнать, кто, сколько и на какую сумму заказывал еды за последние полгода. РКН уже ограничил доступ к этой карте, но все, кому было надо, всё там разглядели.



Когда стало известно об утечке, Яндекс извинился и сообщил, что данные карт, а также логины и пароли не утекали. Якобы украдены были лишь номера телефонов и составы заказов, но позже выяснилось, что полные адреса (даже коды домофонов) тоже слиты. Как теперь верить в то, что логины и пароли в сохранности?

После публикации карты пользователи, обнаружившие на ней свои данные, массово стали подавать против "Яндекс.Еды" иски. В этом им помогает проект "Сетевые свободы". Уже подано более 300 обращений. А РКН уже составил протокол на "Яндекс.Еду", по которому компании грозит штраф от 60 000 до 100 000 рублей. Если учесть, что в слитой базе оказались данные 58 000 пользователей, то при штрафе в 100 000 рублей Яндекс заплатит по 1 руб. 72 коп. за пользователя.

Вот, например, один гражданин, находящийся на изоляции почти 100 лет, три раза пользовался доставкой еды.

Некто Змей Горыныч по фамилии Fantomas обосновался в Храме Христа Спасителя и заказал еды на 124 тыс. рублей.



Среди рекордсменов по сумме заказов журналист Антон Красовский. В комментариях пользователи удивились двойной фамилии, но потом решили, что вторая фамилия досталась ему от мужа.

При взгляде на сумму заказов этого пользователя возникает вопрос: "А сколько он весит?"

Эксперты (в том числе и диванные) предлагают теперь быть аккуратнее со своими персональными данными (можно подумать, впервые крупная компания теряет данные пользователей). Вот что предложил в интервью сайту bfm.ru Яков Гродзенский, эксперт по информационной безопасности:


Во избежание, конечно, каких-то инцидентов там, где можно не указывать какую-то чувствительную информацию, лучше ее не указывать. Например, не указывать номер квартиры, а спускаться к подъезду для получения каких-то посылок. Или, например, завести, как вариант, дополнительную сим-карту для приема звонков и для регистрации во всевозможных сервисах доставки еды и так далее, чтобы не афишировать свой настоящий мобильный номер.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   база данных   интернет   комментарии   пользователи   слив   соцсети   яндекс   
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20  комментариев
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5k
Алексей 55 минут назад
За 6 месяцев нажрать на шестизначную сумму! Я, конечно, знал, что москвичи зажрались. Но не настолько же!
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608
Motorola 7 минут назад
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7k
mr.Poher 9 минут назад
Дайте уже ссылку на карту, любопытно. Верифицирую себя и свои заказы!
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497
Мурчелло 20 минут назад
Проще простого.Найди хохла- найдешь крысу.Несколько хохлов-крысиное гнездо.Что делать?Травить.Колю с Уренгоя помните?Там в окруже херова туча хохлоскота.Гадят по тихому.
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2k
Rodaslav Полчаса назад
Ни разу не пользовался, соответственно моих данных нет.)))
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18k
nobody® 42 минуты назад
А я прозевал слив. Узнал вчера и не смог найти карту. Наверняка я там засветился. Прогу ставил на всякий случай, но в ней написано, что не было ещё заказов. Жду деливери, там интереснее
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5k
Wadim 43 минуты назад
Себя не нашёл, зато знаю теперь как тёлок соседских зовут и их телефоны)
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1k
poбт 53 минуты назад
е*бучие хохлы сидят во всех крупных организациях
нужна дехохлизация российских компаний
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497
Мурчелло investas 19 минут назад
На себя не кончи.
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71
Джонни 54 минуты назад
А чо кто-то на реальную Фамилию во всех этих доставках/пиццах/суши оставляет? Ну тел. да он для связи нужен, а ФИО я пишу Джонни Иванов.
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1k
Copycat 56 минут назад
дааа это гораздо круче чем тот обсер с pikabu ru когда у них увели базу данных юзеров с их данными - почтой и телефонами в том числе, не смотря на то что руководство клялось что все данные юзеров хранятся хешированные-перехешированные
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34k
Опаньки Час назад
я ни разу в Я еде мне кажется даже не заказывал
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9k
Клёст Час назад
Тяжело тут будет разве что тем, кто ,,наедает,, на бешеные сотни тысяч, а своим кредиторам из близких друзей рассказывает что сухари черного хлеба грызёт.
Акридами, блин, голодранец питается))
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