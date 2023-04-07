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15 прикольных товаров, которые срочно хочется купить

15 прикольных товаров, которые срочно хочется купить

Автор:
07 апреля 2023 15:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Забавные вещицы   интернет-магазин   покупки   прикольные товары   товары   хочу себе   
783
16

Иногда мы покупаем вещи в интернете, поддаваясь мимолётному чувству. Вот зацепило - и хочется. Пусть практичной ценности в них порой немного, зато глаз радуют и настроение поднимают. Если вам тратиться не хочется, а посмотреть на приколюхи есть желание - то эта подборка бесполезных и милых вещих придётся вам по душе.

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А вам что-нибудь приглянулось из подборки?

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Метки: Забавные вещицы   интернет-магазин   покупки   прикольные товары   товары   хочу себе   
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4  комментария
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
Там не очки, а 2 кольца.
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15k
K7OO 22 минуты назад
Я бы сформулировал так: "15 прикольных товаров, которые срочно хочется купить кому-нибудь в подарок, чтоб башку не ломать".
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678
ruslan d Полчаса назад
Есть моменты
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Вы серьёзно? Вот это купить?
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