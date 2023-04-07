15 прикольных товаров, которые срочно хочется купить

Иногда мы покупаем вещи в интернете, поддаваясь мимолётному чувству. Вот зацепило - и хочется. Пусть практичной ценности в них порой немного, зато глаз радуют и настроение поднимают. Если вам тратиться не хочется, а посмотреть на приколюхи есть желание - то эта подборка бесполезных и милых вещих придётся вам по душе.