В США буйная афроамериканка разнесла "Макдональдс" из-за невкусного мороженого

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Приходя покушать в заведение мы ожидаем "праздник желудка", но иногда наши ожидания не оправдываются. В США женщине не понравилось мороженое и она принялась разносить знаменитое кафе быстрого питания.
Недовольная посетительница сначала вступила в перепалку с работниками кафе, а после принялась кидаться в них кухонной утварью. Сотрудники общепита оказались не из робкого десятка и предметы оборудования полетели обратно в буйную женщину. В конце батла гневная посетительница, произнеся эпическое "F@ck You" и гордо покинула точку общепита.
Источник:
АНТИФИШКИ
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