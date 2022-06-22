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Сообщество Жизнь в США 852 поста • 243 подписчика подписаться
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В США буйная афроамериканка разнесла "Макдональдс" из-за невкусного мороженого

В США буйная афроамериканка разнесла "Макдональдс" из-за невкусного мороженого

Автор:
22 июня 2022 09:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   америка   видео   макдональдс   мороженое   скандал   фото   
677
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Приходя покушать в заведение мы ожидаем "праздник желудка", но иногда наши ожидания не оправдываются. В США женщине не понравилось мороженое и она принялась разносить знаменитое кафе быстрого питания.

Недовольная посетительница сначала вступила в перепалку с работниками кафе, а после принялась кидаться в них кухонной утварью. Сотрудники общепита оказались не из робкого десятка и предметы оборудования полетели обратно в буйную женщину. В конце батла гневная посетительница, произнеся эпическое "F@ck You" и гордо покинула точку общепита.

Источник:

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Метки: США   америка   видео   макдональдс   мороженое   скандал   фото   
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13  комментариев
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
справедливо будет если Крис Кемпчински (председатель совета директоров) станет перед ней на колени и попросит прощения...
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97
skazz Минуту назад
Очередное док-во того, что дикарям права и безнаказанность не идут на пользу.
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559
комнатный сибиряк 3 минуты назад
Пару звонких лещей привели бы обезьяну в чувство
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559
комнатный сибиряк 5 минут назад
Со вкусом банана не было
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−8
Alexandr Fisher 7 минут назад
обезьяна Америкосовская
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3k
Motorola 14 минут назад
Негритянка и точка .
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432
kolobok263 23 минуты назад
Здесь на Пиндосия. НЕГРИТЯНКА!!!!!!! А не афроамериканка
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25k
SerGProS 45 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
Tamdima Час назад
Не правильный заголовок!
"Негритоска расхирачела Вкусно и точку!
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10k
кот базилий Час назад
Фак за щеку обезьяне
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22k
Добрый Алабай Час назад
Как же задолбали толерасты с своими "афроамериканцами"! Негра нужно называть негром.
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10k
Ivan Час назад
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну как говориться: за что боролись, на то и на поролись.
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