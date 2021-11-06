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Зажигательный номер, с которым Адриано Челентано учинил скандал и занял второе место в Сан-Ремо

Зажигательный номер, с которым Адриано Челентано учинил скандал и занял второе место в Сан-Ремо (3 фото + 7 видео)

Автор:
06 ноября 2021 09:29
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Адриано Челентано   видео   история   скандал   танец   факты   фото   
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19 декабря 1961 года Адриано Челентано выступил на 11-м фестивале в Сан-Ремо с песней "24.000 baci" ("24000 поцелуев").

Первый рок-н-ролл (хотя больше похоже на твист) в истории знаменитого песенного конкурса обернулся скандалом.

Молодой и непочтительный певец во время исполнения осмелился — о ужас! — повернуться спиной к публике. За что и получил от строгого жюри второе место.

Впрочем, это не помешало "24.000 baci" разлететься тиражом в полмиллиона копий в течение нескольких недель. Каков талант!


Песня попала во множество фильмов. Вот, например, кадры из картины "Какой-то странный тип" 1963 года, в котором Челентано снялся со своей будущей супругой Клаудией Мори:


Как водится, успешная песня тут же разлетелась по Европе. Франкоязычную версию записал Джонни Холлидей:


Англоязычный вариант Клаудио Симонетти:


Инструментальная версия итальянского саксофониста Фаусто Папетти:


Так итальянскую поп-диковинку исполнил Муслим Магомаев, аккомпанируя себе на рояле. Экспрессия!


Особенно мне нравится немецкоязычная версия Ральфа Бендикса "Ich will dich immer wieder küssen":


Источник:

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Метки: Адриано Челентано   видео   история   скандал   танец   факты   фото   
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8k
krivsan 49 минут назад
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537
Вадим Курбатов 16 минут назад
Адриано талантище!
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2k
Алексей Час назад
Мне кажется, или на немецком снова сОтону вызывали?
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