Зажигательный номер, с которым Адриано Челентано учинил скандал и занял второе место в Сан-Ремо

19 декабря 1961 года Адриано Челентано выступил на 11-м фестивале в Сан-Ремо с песней "24.000 baci" ("24000 поцелуев").
Первый рок-н-ролл (хотя больше похоже на твист) в истории знаменитого песенного конкурса обернулся скандалом.
Молодой и непочтительный певец во время исполнения осмелился — о ужас! — повернуться спиной к публике. За что и получил от строгого жюри второе место.
Впрочем, это не помешало "24.000 baci" разлететься тиражом в полмиллиона копий в течение нескольких недель. Каков талант!
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Песня попала во множество фильмов. Вот, например, кадры из картины "Какой-то странный тип" 1963 года, в котором Челентано снялся со своей будущей супругой Клаудией Мори:
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Как водится, успешная песня тут же разлетелась по Европе. Франкоязычную версию записал Джонни Холлидей:
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Англоязычный вариант Клаудио Симонетти:
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Инструментальная версия итальянского саксофониста Фаусто Папетти:
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Так итальянскую поп-диковинку исполнил Муслим Магомаев, аккомпанируя себе на рояле. Экспрессия!
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Особенно мне нравится немецкоязычная версия Ральфа Бендикса "Ich will dich immer wieder küssen":
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