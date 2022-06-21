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Полезная шаурма, в космос на машине и другие любопытные факты обо всём на свете

Полезная шаурма, в космос на машине и другие любопытные факты обо всём на свете

Автор:
21 июня 2022 22:47
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   факты   факты обо всем на свете   
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Рабочая неделя в самом разгаре, однако, стоит отвлечься и пополнить голову свежей подборкой любопытных фактов обо всём на свете.

В фильме «Армия воров» (2021) есть сцена, где люди соревнуются в умении взломать сейф на скорость. Вот только это не выдумки сценаристов. Такой спорт действительно существует и называется локспорт (от англ lock - замок).

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Оказывается, что воду можно вскипятить без огня, используя для этого исключительно собственный крик. Правда, кричать на стакан вам потребуется примерно 80 лет.

Вы когда-нибудь слышали, как разговаривают жирафы? Нет, и не услышите, поскольку эти животные общаются на частоте ниже 20 Гц, не воспринимаемых человеческим слухом. Так что не исключено, что жирафы на деле те ещё болтуны.


Сколько бы вы не занимались в спортивном зале, самым сильным мускулом по-прежнему будет оставаться язык.

Вступительные экзамены в вуз чаще всего превращаются в соревнования по жульничеству, ведь каждый пытается сдать любыми способами, например, списав со шпаргалки. Правда, в Китае вы бы не стали этого делать, поскольку за это можно получить аж до 7 лет тюрьмы.


К слову о Китае. Сложно переплюнуть эту страну по масштабам строительства, ведь там каждые 15 дней появляется новый небоскреб.


Покупать попкорн в кинотеатре весьма дорогое удовольствие. И это неудивительно, ведь в среднем наценка на него составляет 1275%.

Многие ошибочно думают, что шаурма относится к вредной еде, однако большинства врачей мира сходятся во мнении, что она полезна. Всё из-за того, что в ней содержатся все нужные ингредиенты для нормального рациона. Разумеется, если речь идёт о классической шаурме.

Ни для кого не секрет, что пожилые люди пахнут как-то по другому. Так вот в Японии для старческого запаха придумали своё название – «карэйсу».


Сегодня купить жевательную резинку не составит труда, но только если вы не в Сингапуре. Там она продаётся исключительно в аптеках и только по рецепту врача.

Вы когда-нибудь задумывались о продаже органов? Если да, то вам стоит ехать в Иран – единственную на сегодняшний день страну, где это можно сделать законно.


Если вам кажется, что после стрижки ваши волосы слишком медленно отрастают, полетайте на самолёте. Там этот процесс происходит быстрее в 2 раза.


Больше всего русских слов начинается на букву П. По крайней мере, об этом можно судить по словарю Даля. Из 4-х его томов один отведён под слова именно на эту букву.

Ну и закончим весьма интересным фактом о космосе. Вернее о том, насколько он близко к нам. Ведь, если бы автомобили умели летать вертикально вверх, нам потребовался бы всего час, чтобы туда добраться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка   факты   факты обо всем на свете   
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31k
russger 49 минут назад
"Больше всего русских слов начинается на букву П. По крайней мере, об этом можно судить по словарю Даля. Из 4-х его томов один отведён под слова именно на эту букву"

Просто полный писдес
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2k
perekrestok Полчаса назад
Проще всего нагреть стакан воды криком если поставить его на подчиненных и орать на них совместно. И вода разогреется и подчиненные закипят. При должном старании полчаса хватит.
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emporio_ss Час назад
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Антибиотик
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