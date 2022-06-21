Полезная шаурма, в космос на машине и другие любопытные факты обо всём на свете

Вступительные экзамены в вуз чаще всего превращаются в соревнования по жульничеству, ведь каждый пытается сдать любыми способами, например, списав со шпаргалки. Правда, в Китае вы бы не стали этого делать, поскольку за это можно получить аж до 7 лет тюрьмы.

К слову о Китае. Сложно переплюнуть эту страну по масштабам строительства, ведь там каждые 15 дней появляется новый небоскреб.

Покупать попкорн в кинотеатре весьма дорогое удовольствие. И это неудивительно, ведь в среднем наценка на него составляет 1275%.