Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные факты и истории обо всём на свете

Иногда стоит уделить 5 минут свободного времени, чтобы расширить свой кругозор. В этом вам поможет очередная подборка удивительных фактов и интересных историй.
Если вы думаете, что калорийность газировки слишком преувеличена, то знайте, что для того, чтобы полностью сжечь 0,5 литра выпитого напитка, вам потребуется пройти около 8 км или устроить пробежку в 50 минут.
Людям с панофобией живётся явно несладко, ведь это боязнь всего: от любых действий до событий.
Вряд ли кто-то наблюдал за скорпионами, тем более ночью. А ведь это, вероятно, вполне увлекательно, поскольку они светятся при лунном свете. И всё из-за выделяемых для защиты от паразитов веществ.
Казалось бы, такой безобидный фрукт как персик может нести опасность. Всё дело в его ядовитых косточках, содержащих амигдалин. Данное соединение при взаимодействии с некоторыми витаминами может вызвать отравление.
В большинстве стран побег из тюрьмы сурово карается, но не в Германии, Мексике и Австрии, где это считается законным. Причина проста: желание свободы там считается одним из главных прав человека.
В 2016 году на Филиппинах произошла весьма интересная история. Президент Родриго Роа Дутерте назначил награду за голову наркобарона в 108 тыс. долларов. Правда, тот в ответ предложил сумму в 450 тыс. долларов, только уже за голову филиппинского лидера.
В 2019 году мужчина из Индии показал, что такое настоящая месть. После того как его укусила змея, он не придумал ничего лучше, чем укусить её в ответ. Ожидаемо, исход оказался летальным для обоих.
У Петра I было весьма странное влечение к медицине, а именно к стоматологии. Российский император любил удалять зубы своих придворных, о чём свидетельствует коллекция, хранящаяся в Кунсткамере.
К слову о Петре I. Не секрет, что он имел весьма внушительный рост – более 2 метров. Вот только при этом размер его ноги составлял всего 39 см.
Если вам кажется, что вы много едите, то знайте, что вам не переплюнуть 45-килограммовых панд, проводящих по 14 часов за трапезой. Эти милые хищники съедают в день от 12 до 38 кг бамбука.
Ну и закончим интересным фактом о необычных пчёлах, обитающих в горах Непала. Они считаются гигантскими, поскольку длина их тела составляет около 3 см, однако интересно другое. Эти пчёлы собирают не простой, а галлюциногенный мёд, пользующийся спросом у местного тибето-бирманского народа.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Цыгане под запретом, странный сербский язык и другие удивительные факты обо всём
- 30 фактов из популярного сообщества Today I Learned
- По-настоящему интересно: 9 фактов о странах Океании
- Любопытные факты, о которых знают далеко не все
- 15 странных фактов о человеческом теле
Амигдалин под действием особых ферментов, содержащихся в тех же косточках, распадается на составные части, выделяя синильную кислоту. (там длинная цепочка реакций, но кратко - так).
А ещё амигдалин содержится в косточках слив и абрикосов, миндаля и вишни. И в семечках яблок - тоже. Короче, нет спасения.
Выход есть - варить варенье. Амигдалин и ферменты денатурируются при нагреве, и перестают выделять синильную кислоту. А то, что всё-таки остаётся, тут же реагирует с сахарозой с образованием менее опасных соединений.
___________________________________________________
39 см - это где то 55 размер обуви. всего лишь!!!