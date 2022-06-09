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Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные факты и истории обо всём на свете

Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные факты и истории обо всём на свете

Автор:
09 июня 2022 22:09
Сообщество : Факты
Метки: интересные истории   интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка фактов   факты   
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Иногда стоит уделить 5 минут свободного времени, чтобы расширить свой кругозор. В этом вам поможет очередная подборка удивительных фактов и интересных историй.

Если вы думаете, что калорийность газировки слишком преувеличена, то знайте, что для того, чтобы полностью сжечь 0,5 литра выпитого напитка, вам потребуется пройти около 8 км или устроить пробежку в 50 минут.

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Людям с панофобией живётся явно несладко, ведь это боязнь всего: от любых действий до событий.

Вряд ли кто-то наблюдал за скорпионами, тем более ночью. А ведь это, вероятно, вполне увлекательно, поскольку они светятся при лунном свете. И всё из-за выделяемых для защиты от паразитов веществ.

Казалось бы, такой безобидный фрукт как персик может нести опасность. Всё дело в его ядовитых косточках, содержащих амигдалин. Данное соединение при взаимодействии с некоторыми витаминами может вызвать отравление.

В большинстве стран побег из тюрьмы сурово карается, но не в Германии, Мексике и Австрии, где это считается законным. Причина проста: желание свободы там считается одним из главных прав человека.

В 2016 году на Филиппинах произошла весьма интересная история. Президент Родриго Роа Дутерте назначил награду за голову наркобарона в 108 тыс. долларов. Правда, тот в ответ предложил сумму в 450 тыс. долларов, только уже за голову филиппинского лидера.

В 2019 году мужчина из Индии показал, что такое настоящая месть. После того как его укусила змея, он не придумал ничего лучше, чем укусить её в ответ. Ожидаемо, исход оказался летальным для обоих.

У Петра I  было весьма странное влечение к медицине, а именно к стоматологии. Российский император любил удалять зубы своих придворных, о чём свидетельствует коллекция, хранящаяся в Кунсткамере.

К слову о Петре I. Не секрет, что он имел весьма внушительный рост – более 2 метров. Вот только при этом размер его ноги составлял всего 39 см.

Если вам кажется, что вы много едите, то знайте, что вам не переплюнуть 45-килограммовых панд, проводящих по 14 часов за трапезой. Эти милые хищники съедают в день от 12 до 38 кг бамбука.

Ну и закончим интересным фактом о необычных пчёлах, обитающих в горах Непала. Они считаются гигантскими, поскольку длина их тела составляет около 3 см, однако интересно другое. Эти пчёлы собирают не простой, а галлюциногенный мёд, пользующийся спросом у местного тибето-бирманского народа. 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные истории   интересные факты   любопытные факты   обо всём на свете   подборка фактов   факты   
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37k
KiploksAKS 38 минут назад
"Всё дело в его ядовитых косточках, содержащих амигдалин. Данное соединение при взаимодействии с некоторыми витаминами может вызвать отравление"

Амигдалин под действием особых ферментов, содержащихся в тех же косточках, распадается на составные части, выделяя синильную кислоту. (там длинная цепочка реакций, но кратко - так).
А ещё амигдалин содержится в косточках слив и абрикосов, миндаля и вишни. И в семечках яблок - тоже. Короче, нет спасения.
Выход есть - варить варенье. Амигдалин и ферменты денатурируются при нагреве, и перестают выделять синильную кислоту. А то, что всё-таки остаётся, тут же реагирует с сахарозой с образованием менее опасных соединений.
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17k
gilgull 2 минуты назад
К слову о Петре I. Не секрет, что он имел весьма внушительный рост – более 2 метров. Вот только при этом размер его ноги составлял всего 39 см.
___________________________________________________
39 см - это где то 55 размер обуви. всего лишь!!!
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Антибиотик
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