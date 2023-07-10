25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле

Мир — довольно интересное и странное место, о котором мы знаем далеко не всё. У популярного создателя контента TikTok и талантливого художника @criminal__acttv есть серия видео, посвящённых рассказам о тревожных, жутких, но по-настоящему интригующих фактах, и нам не терпится поделиться ими с вами.
«Крокодилы умеют залезать на деревья, хотя вроде бы не должны. Застать этот процесс можно крайне редко, поскольку если он заметит ваше внимание, то ретируется в воду, а не на дерево. Главная причина, по которой крокодил может забраться на ветки повыше, — он хочет погреться на солнце».
«Когда люди, открывшие утконоса, представили его анатомическое строение ассоциации, которая решает, как называть животных, там подумали, что это шутка. Мне нравится представлять, что после того, как они подумали, что это шутка, им принесли живого утконоса и поставили его на стол, а они такие: "О, это забавно. Это маленькая кукла". А потом он начал двигаться и парень, который принес его, сказал: "Осторожно, его лодыжки ядовиты". А потом они такие: "Что, чёрт возьми, ты только что сказал?"».
«В таких местах, как Бразилия, Австралия и Техас, откуда я родом, миллионы пауков могут падать на вас с неба».
«Бегемоты несут ответственность за примерно 500 человеческих смертей в год. У них гораздо больше шансов убить вас, чем у крокодила. И им нравится швырять друг в друга экскрементами, потому что они думают, что это смешно».
«Песчаные тигровые акулы обычно вынашивают около 100 детёнышей, и в утробе матери, до того, как детёныши родятся, они убивают и едят друг друга, пока не останется только пара».
«Когда вы умрёте, ваши глазные яблоки сдуются и превратятся в мягкие мешочки, сидящие в вашем черепе».
«Самки пингвина. Если их детёныш умрёт, они, вероятно, пойдут к другой самке, просто украдут её детёныша и скажут: "Это мой"».
«В течение жизни среднестатистический человек общается примерно с 30–36 людьми, которые кого-то убили».
«Знаете ли вы, что вот так панды писают? Это то, что самцы панды делают, чтобы сказать: "Теперь это мое дерево"».
«Подсчитано, что вокруг этой области горы Эверест разбросано от 150 до 200 трупов».
«Если вы когда-нибудь работали в морге, очень вероятно, что он покажется вам населённым привидениями. Потому что время от времени из трупа выделяется газ, который звучит либо как шёпот, либо как далёкий крик».
«Каждый год тысячи смертей происходят из-за неразборчивого почерка врача».
«Если у вас есть домашние животные вроде кошки, хомяка, собаки или енота, и вы умрёте в одиночестве, они, скорее всего, обглодают ваш труп».
«Знаете ли вы, что 40% вашего тела — это просто инородные организмы, такие как бактерии и грибки?»
«В 1933 году одна японка на острове Осима бросилась в кратер вулкана. И после того, как это произошло и это попало в новости, в том же году в кратер бросились еще 1000 человек. Я не выяснил, был он активен или нет, но если да, то это был бы самый тупой и болезненный способ умереть, потому что это всё равно, что объединить удушье с сожжением».
«Есть вид паука, который настолько мал, что его ширина примерно с трехмиллиметровый карандаш. Представьте, что этих микроскопических паучков в вашем носу, ушах и глазах может быть просто тонна, а вы понятия не имеете».
«Вероятность того, что приговоренный к смертной казни будет признан невиновным после казни, составляет 1 к 25».
«Если бы вы посветили ультрафиолетом на утконоса, он бы светился не потому, что покрыт спермой, а потому, что обладает биофлуоресцентным свойством, как и многие австралийские виды».
«По сути, есть 100% вероятность того, что в вашем доме всегда есть паук».
«Когда верблюд писает, его моча густая, как кленовый сироп».
«Исследования показали, что некоторые пауки вырастают больше, чем обычно, если живут в густонаселённом месте».
«У некоторых видов пауков у самцов съемный пенис, поэтому при спаривании они просто оставляют его внутри самки. Другие виды пауков спариваются, делая мешок из паутины, а затем помещая в него свою сперму. А потом они типа запихивают её куда полагается».
«У коал на самом деле есть отпечатки пальцев, и они очень похожи на человеческие. А ещё у них тоже бывает хламидиоз».
«3% льда в Антарктиде — это просто замёрзшая моча пингвинов».
«Если бы мы считали гениталии Губки Боба такими же, как у людей, то морская губка могла бы родиться либо с пенисом, либо с вагиной, либо с тем и другим одновременно, либо со смесью того и другого. Звучит жутко. И если бы у Губки Боба были женские репродуктивные органы, он мог бы просто плавать, выбрасывая яйца из своей матки, пока они не ударили бы в морду ещё одного Губку Боба и они не решили бы спариться. Причина, по которой морские губки прибегают к этим методам спаривания, заключается в том, что у них нет мозгов, чтобы думать о чем-то другом. У Губки Боба не было бы ни мозга, ни скелета, ни каких-либо внутренних органов. Он был бы просто существом, которое плавает туда-сюда и что-то ест, производя при этом сперму и яйцеклетки. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, если когда-нибудь будете нырять на коралловом рифе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Также не верю, что 3% льда в Антарктиде - моча пингвинов.
Или перевод кривой,или что-то недоговаривается.
Чем они б.л.е.а.т.ь там занимаются?!!!
Вот как узнали, о чем думают бегемоты?!...
И когда в последний раз кто-то видел их смеющимися?...)