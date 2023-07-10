FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5066 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле

25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле

Автор:
10 июля 2023 14:20
Сообщество : Факты
Метки: зуммер   интересные факты   интригующие факты   любопытные факты   факты   факты о жизни   факты о природе   
3079
26

Мир — довольно интересное и странное место, о котором мы знаем далеко не всё. У популярного создателя контента TikTok и талантливого художника @criminal__acttv есть серия видео, посвящённых рассказам о тревожных, жутких, но по-настоящему интригующих фактах, и нам не терпится поделиться ими с вами.

×
×

«Крокодилы умеют залезать на деревья, хотя вроде бы не должны. Застать этот процесс можно крайне редко, поскольку если он заметит ваше внимание, то ретируется в воду, а не на дерево. Главная причина, по которой крокодил может забраться на ветки повыше, — он хочет погреться на солнце».

«Когда люди, открывшие утконоса, представили его анатомическое строение ассоциации, которая решает, как называть животных, там подумали, что это шутка. Мне нравится представлять, что после того, как они подумали, что это шутка, им принесли живого утконоса и поставили его на стол, а они такие: "О, это забавно. Это маленькая кукла". А потом он начал двигаться и парень, который принес его, сказал: "Осторожно, его лодыжки ядовиты". А потом они такие: "Что, чёрт возьми, ты только что сказал?"».

«В таких местах, как Бразилия, Австралия и Техас, откуда я родом, миллионы пауков могут падать на вас с неба».

«Бегемоты несут ответственность за примерно 500 человеческих смертей в год. У них гораздо больше шансов убить вас, чем у крокодила. И им нравится швырять друг в друга экскрементами, потому что они думают, что это смешно».

«Песчаные тигровые акулы обычно вынашивают около 100 детёнышей, и в утробе матери, до того, как детёныши родятся, они убивают и едят друг друга, пока не останется только пара».

«Когда вы умрёте, ваши глазные яблоки сдуются и превратятся в мягкие мешочки, сидящие в вашем черепе».

«Самки пингвина. Если их детёныш умрёт, они, вероятно, пойдут к другой самке, просто украдут её детёныша и скажут: "Это мой"».

«В течение жизни среднестатистический человек общается примерно с 30–36 людьми, которые кого-то убили».

«Знаете ли вы, что вот так панды писают? Это то, что самцы панды делают, чтобы сказать: "Теперь это мое дерево"».

«Подсчитано, что вокруг этой области горы Эверест разбросано от 150 до 200 трупов».

«Если вы когда-нибудь работали в морге, очень вероятно, что он покажется вам населённым привидениями. Потому что время от времени из трупа выделяется газ, который звучит либо как шёпот, либо как далёкий крик».

«Каждый год тысячи смертей происходят из-за неразборчивого почерка врача».

«Если у вас есть домашние животные вроде кошки, хомяка, собаки или енота, и вы умрёте в одиночестве, они, скорее всего, обглодают ваш труп».

«Знаете ли вы, что 40% вашего тела — это просто инородные организмы, такие как бактерии и грибки?»

«В 1933 году одна японка на острове Осима бросилась в кратер вулкана. И после того, как это произошло и это попало в новости, в том же году в кратер бросились еще 1000 человек. Я не выяснил, был он активен или нет, но если да, то это был бы самый тупой и болезненный способ умереть, потому что это всё равно, что объединить удушье с сожжением».

«Есть вид паука, который настолько мал, что его ширина примерно с трехмиллиметровый карандаш. Представьте, что этих микроскопических паучков в вашем носу, ушах и глазах может быть просто тонна, а вы понятия не имеете».

«Вероятность того, что приговоренный к смертной казни будет признан невиновным после казни, составляет 1 к 25».

«Если бы вы посветили ультрафиолетом на утконоса, он бы светился не потому, что покрыт спермой, а потому, что обладает биофлуоресцентным свойством, как и многие австралийские виды».

«По сути, есть 100% вероятность того, что в вашем доме всегда есть паук».

«Когда верблюд писает, его моча густая, как кленовый сироп».

«Исследования показали, что некоторые пауки вырастают больше, чем обычно, если живут в густонаселённом месте».

«У некоторых видов пауков у самцов съемный пенис, поэтому при спаривании они просто оставляют его внутри самки. Другие виды пауков спариваются, делая мешок из паутины, а затем помещая в него свою сперму. А потом они типа запихивают её куда полагается».

«У коал на самом деле есть отпечатки пальцев, и они очень похожи на человеческие. А ещё у них тоже бывает хламидиоз».

«3% льда в Антарктиде — это просто замёрзшая моча пингвинов».

«Если бы мы считали гениталии Губки Боба такими же, как у людей, то морская губка могла бы родиться либо с пенисом, либо с вагиной, либо с тем и другим одновременно, либо со смесью того и другого. Звучит жутко. И если бы у Губки Боба были женские репродуктивные органы, он мог бы просто плавать, выбрасывая яйца из своей матки, пока они не ударили бы в морду ещё одного Губку Боба и они не решили бы спариться. Причина, по которой морские губки прибегают к этим методам спаривания, заключается в том, что у них нет мозгов, чтобы думать о чем-то другом. У Губки Боба не было бы ни мозга, ни скелета, ни каких-либо внутренних органов. Он был бы просто существом, которое плавает туда-сюда и что-то ест, производя при этом сперму и яйцеклетки. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, если когда-нибудь будете нырять на коралловом рифе».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: зуммер   интересные факты   интригующие факты   любопытные факты   факты   факты о жизни   факты о природе   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
sedoisever 4 часа назад
Опять просто корявый перевод наитупейших "фактов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Автору подключили интернет???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич 3 часа назад
После того, как бегемотам смешно от того, что они швыряются какахами, читать перестал. Детский бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
iskra 3 часа назад
Сомневаюсь, что 40% моего организма - грибки и бактерии..
Также не верю, что 3% льда в Антарктиде - моча пингвинов.
Или перевод кривой,или что-то недоговаривается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Patiot iskra Час назад
Смотря как проценты считать. Можно, например, по количеству. Известно, что в организме человека примерно 30 трлн. клеток. А одних только бактерий насчитали 39 трлн. штук. Так что не 40%, а все 60% тела человека это другие организмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
iskra Patiot 52 минуты назад
Ну так я и говорю,что параметры не обозначены. Вообще то,по умолчанию принято считать, что 40% чего - то ,это или вес или обьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
OLDer 3 часа назад
И самки и самцы утконосов покрыты спермой?!
Чем они б.л.е.а.т.ь там занимаются?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 3 часа назад
Обязательна рожа полупдорка на почти всех фото?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 4 часа назад
"Бегемотам нравится швырять друг в друга экскрементами, потому что они думают, что это смешно"... Бегемотопанки, бл@ть!...

Вот как узнали, о чем думают бегемоты?!...

И когда в последний раз кто-то видел их смеющимися?...)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 4 часа назад
Якобы, да кабы, на носу росли грибы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104607



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#подборка#пляж#ДТП#новости#Россия#Животное
#интересно#СССР#в мире#забавно#Китай#кино#питер#фильм
#животные#Юмор#Прикол#Сочи#факты#Мемы#Жизнь#Музыка
В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео) В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться