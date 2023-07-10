25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле

«Если бы мы считали гениталии Губки Боба такими же, как у людей, то морская губка могла бы родиться либо с пенисом, либо с вагиной, либо с тем и другим одновременно, либо со смесью того и другого. Звучит жутко. И если бы у Губки Боба были женские репродуктивные органы, он мог бы просто плавать, выбрасывая яйца из своей матки, пока они не ударили бы в морду ещё одного Губку Боба и они не решили бы спариться. Причина, по которой морские губки прибегают к этим методам спаривания, заключается в том, что у них нет мозгов, чтобы думать о чем-то другом. У Губки Боба не было бы ни мозга, ни скелета, ни каких-либо внутренних органов. Он был бы просто существом, которое плавает туда-сюда и что-то ест, производя при этом сперму и яйцеклетки. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, если когда-нибудь будете нырять на коралловом рифе».