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YouTube для знакомств, шпинат от тоски, «книжное похмелье» и другие любопытные факты обо всём на свете

YouTube для знакомств, шпинат от тоски, «книжное похмелье» и другие любопытные факты обо всём на свете

Автор:
17 августа 2022 21:01
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Узнавать что-то новое никогда не поздно. Именно поэтому вашему вниманию представляется очередная подборка разнообразных фактов обо всём на свете.

Мало кому известно о существовании такого феномена как «книжное похмелье». Им называют состояние, когда после прочтения впечатляющей книги, человек пытается восстановить связь с реальным миром, однако не перестаёт думать о вымышленном.

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Жизнь сингапурцев незавидна, ведь с наступлением 21 года каждого из них заносят в реестр доноров органов. Разумеется, о спрашивании одобрения речи не идёт, так что после кончины из них, как запчасти, вынимают всё необходимое, если донор не имел психических заболеваний.

Сегодня люди чаще сталкиваются с тревожным состоянием и плохим настроением. Но чтобы это исправить, необязательно пить какие-либо лекарства. Как ни странно, но справиться с этими недугами отлично помогают натуральные продукты, такие как бананы, грецкие орехи и шпинат.


Вероятно, многие хотя бы раз в жизни пытались вести свой личный дневник. Правда, это занятие быстро наскучивает. Но не Льву Толстому, который вёл дневники на  протяжении 64 лет. Первую запись он сделал в 18 лет, а последнюю – за 4 дня до своей кончины.

Не секрет, что зевок считается заразительным. Но не для людей, страдающих психопатией. Ведь этот синдром предполагает отсутствие какой-либо эмоциональной связи с другими людьми.


Если у вас есть собака, то вы наверняка замечали, как эти животные забавно чихают. Однако далеко не все знают, что они могут делать это намеренно, передавая, таким образом, счастье и радость, например, от игры с человеком.

Замечали ли вы, что в состав некоторых лекарств входит кофеин? Всё потому, что он усиливает эффект от аспирина и болеутоляющих средств. Так что чаще всего его можно встретить как раз в обезболах.


Следующий факт окажется полезным для тех, кто любит перебарщивать с чесноком при приготовлении пищи. Оказывается, достаточно добавить в блюдо петрушку, которая ослабит чесночный вкус.


Знаете ли вы, почему в питейных заведениях, особенно по вечерам, включают громкую музыку? Конечно, чтобы гости не заскучали. Но есть в этом и выгодный ход для баров. Учёные пришли к выводу, что чем громче играет музыка, тем больше алкоголя употребляют посетители.

К слову об учёных. Непонятно, чем они руководствовались, однако, по их мнению, самым приятным запахом для человеческого носа признан аромат ванили.


Австралийский физик эмпирическим путём подтвердил теорию кота Матроскина. Оказывается, что бутерброд практически всегда будет падать маслом вниз, независимо от формы столы, хлеба и толщины последнего.

Не секрет, что в США в обращении гражданского населения находится колоссальное количество единиц стрелкового оружия. Однако город Кеннесо в штате Джорджия выделяется на этом фоне особенно, ведь там по закону каждый житель обязан иметь оружие.


Всем известно, что пачки с чипсами не забиты доверху. Вот только заполнено пустое пространство не воздухом, а азотом.


Ну и закончим любопытным фактом о YouTube. Мало кто знает, но изначально он задумывался как сервис для знакомств, где поиск второй половинки проходил через формирование своего профиля в формате видео.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире интересного   интересные факты   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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2  комментария
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sedoisever Час назад
Что за чушь про "теорию Матроскина"?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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