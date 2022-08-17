YouTube для знакомств, шпинат от тоски, «книжное похмелье» и другие любопытные факты обо всём на свете

Сегодня люди чаще сталкиваются с тревожным состоянием и плохим настроением. Но чтобы это исправить, необязательно пить какие-либо лекарства. Как ни странно, но справиться с этими недугами отлично помогают натуральные продукты, такие как бананы, грецкие орехи и шпинат.

Вероятно, многие хотя бы раз в жизни пытались вести свой личный дневник. Правда, это занятие быстро наскучивает. Но не Льву Толстому, который вёл дневники на протяжении 64 лет. Первую запись он сделал в 18 лет, а последнюю – за 4 дня до своей кончины.