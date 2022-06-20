Ибаданский лес ужаса и другие страшные и загадочные преступления

18-летний Зебб Куинн работал в супермаркете Wallmart в американском городе Ашвилл. 2 января 2000 года он отработал смену, после чего встретился со своим другом Робертом Оуэнсом на парковке. Друзья собирались отправиться в соседней город выбирать Куинну новую машину. Ехали они в разных автомобилях. В 9:15 они остановились на заправке, чтобы купить газировки. Их остановку зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре после того, как они отъехали от заправки, Куинн посигналил ехавшему впереди Оуэнсу и остановился. Зебб Куинн сказал, что ему на пейджер пришло сообщение, что ему надо срочно позвонить, и попросил подождать его. Об этом известно со слов Оуэнса.

Вернувшись от телефона автомата, Куинн был сам не свой. Он сказал, что поездка отменяется, сел в машину и уехал, повредив при этом бампер машине Оуэнса. Сам же Оуэнс тем вечером оказался в больнице. Он утверждал, что попал в аварию, однако в тот вечер в указанном им месте автоаварий зафиксировано не было.

На следующий день мама Зебба написала заявление в полицию о пропаже сына. Два дня спустя после пропажи в Walmart позвонил человек, представившийся Зеббом Куинном. Он сообщил, что заболел и не придёт на работу. Принявший звонок сотрудник не узнал голос Куинна. Полиции удалось отследить звонок. Звонивший находился на заводе Volvo, где работал Оуэнс. Оуэнс сказал полиции, что решил оказать другу услугу, чтобы тому не засчитали прогул.

6 января на парковке недалеко от больницы, где работала медсестрой мама Зебба, нашли машину Зебба. Передние фары автомобиля горели, на заднем стекле помадой были нарисованы губы и восклицательный знак. В салоне сидел щенок лабрадора (его потом приютил детектив), было разбросано несколько пустых пивных банок, на сиденьи лежала чужая куртка и карта-ключ из неизвестного отеля.

В 2017 году Роберт Оуэн был обвинён в убийстве своего друга, однако суд до сих пор не состоялся и в деле всё ещё больше вопросов, чем ответов.