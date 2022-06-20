Ибаданский лес ужаса и другие страшные и загадочные преступления

Жуткие африканские ритуалы и необъяснимые исчезновения.
Когда в 2014 году в нигерийском городе Ибадан пропал таксист-мотоциклист (в Нигерии популярны двухколёсные такси, их называют окада), его друзья отправились на поиски в лес. Там они наткнулись на заброшенное здание фабрики. Внутри были найдены части тел, трупы и скелеты, следы жертвоприношений, в лесу поблизости было раскидано ещё 20 тел. В “доме ужасов”, как это место прозвали в прессе, также нашли 8 выживших.
Когда в городе стало известно об этой чудовищной находке, жители Ибадана отправились в лес, чтобы увидеть всё своими глазами. Были и те, кто утверждал, что в доме ужасов погибли их родственники. Кто-то хотел проверить подвал в надежде найти там пропавшего близкого человека. Здание фабрики отправили охранять полицейских, случилась потасовка с перестрелкой. Одна шальная пуля убила женщину.
Кто и зачем похищал людей, чтобы убить их в ибаданском лесу, до сих пор неизвестно. Выжившие сами не знали, как туда попали, ничего не помнили. Возможно, “дом ужасов” находился под покровительством нигерийских богачей и политиков, использовавших в магически ритуалах человеческую плоть. Кстати, пропавшего таксиста так и не нашли.
21 сентября 2001 года в Темзе у Тауэрского моста полиция выловила тело чернокожего мальчика без головы, без рук и ног. Личность ребёнка установить не удалось, поэтому в полицейских документах его записали как "Адама". Ему было 8-9 лет, из одежды на нём были только красные шорты. Вскрытие показало, что Адама отравили, затем ему отрезали голову и слили всю кровь. Бесчеловечную операцию проводил профессионал, это было видно оставшимся следам.
Спустя 21 год никто так и не понёс ответственность за это ужасное преступление. Лондонские полицейские неоднократно бывали в Нигерии, откуда предположительно был похищен мальчик, но убийство не раскрыли. Считается, что это было ритуальное убийство. В Нигерии следователям подсказали, что убийца был родственником ребёнка. К такому выводу их подтолкнули красные шорты. Согласно обычаям африканских магов и знахарей, красный - цвет воскрешения. Убийца таким образом просил прощения у души своей жертвы, давая ей возможность возродиться.
18-летний Зебб Куинн работал в супермаркете Wallmart в американском городе Ашвилл. 2 января 2000 года он отработал смену, после чего встретился со своим другом Робертом Оуэнсом на парковке. Друзья собирались отправиться в соседней город выбирать Куинну новую машину. Ехали они в разных автомобилях. В 9:15 они остановились на заправке, чтобы купить газировки. Их остановку зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре после того, как они отъехали от заправки, Куинн посигналил ехавшему впереди Оуэнсу и остановился. Зебб Куинн сказал, что ему на пейджер пришло сообщение, что ему надо срочно позвонить, и попросил подождать его. Об этом известно со слов Оуэнса.
Вернувшись от телефона автомата, Куинн был сам не свой. Он сказал, что поездка отменяется, сел в машину и уехал, повредив при этом бампер машине Оуэнса. Сам же Оуэнс тем вечером оказался в больнице. Он утверждал, что попал в аварию, однако в тот вечер в указанном им месте автоаварий зафиксировано не было.
На следующий день мама Зебба написала заявление в полицию о пропаже сына. Два дня спустя после пропажи в Walmart позвонил человек, представившийся Зеббом Куинном. Он сообщил, что заболел и не придёт на работу. Принявший звонок сотрудник не узнал голос Куинна. Полиции удалось отследить звонок. Звонивший находился на заводе Volvo, где работал Оуэнс. Оуэнс сказал полиции, что решил оказать другу услугу, чтобы тому не засчитали прогул.
6 января на парковке недалеко от больницы, где работала медсестрой мама Зебба, нашли машину Зебба. Передние фары автомобиля горели, на заднем стекле помадой были нарисованы губы и восклицательный знак. В салоне сидел щенок лабрадора (его потом приютил детектив), было разбросано несколько пустых пивных банок, на сиденьи лежала чужая куртка и карта-ключ из неизвестного отеля.
В 2017 году Роберт Оуэн был обвинён в убийстве своего друга, однако суд до сих пор не состоялся и в деле всё ещё больше вопросов, чем ответов.
28-летний немец Ларс Миттанк отдыхал с друзьями в Болгарии летом 2014 года. За день до возвращения в баре Варны он повздорил с другим туристом из Германии. Земляки выясняли, чья футбольная команда лучше. На утро Ларс рассказал друзьям, что из-за того спора его побили и повредили ему барабанную перепонку и челюсть. Врач запретил Миттанку перелёт в таком состоянии, поэтому друзья вернулись домой, а Ларс снял недорогую гостиницу рядом с варнским аэропортом.
В отеле он позвонил маме и шёпотом рассказал ей, что за ним следят, хотят убить и ограбить. Камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали, как Миттанк нервно ходил из одного конца коридора в другой, что-то высматривал в окне, прятался в лифте. В час ночи он вышел из отеля и вернулся через час. Неизвестно, где он был и что делал.
Источник:
8 июля 2014 года Ларс Миттанк написал СМС маме, что идёт в медкабинет аэропорта и надеется, что ему разрешат улететь. Врач разрешил Ларсу перелёт. Врач потом вспоминал, что парень вёл себя странно и отказывался выходить из кабинета, задавая кучу вопросов про выписанное лекарство. Когда в кабинет зашёл рабочий, делавший в аэропорту ремонт, Ларс закричал: "Я не хочу умирать здесь. Мне надо выбраться отсюда". Затем он выскочил из кабинета, оставив там все свои вещи и документы, выбежал из здания аэропорта, перескочил через ограду и исчез в лесу, примыкавшем к автомагистрали "Хемус". Больше его никто не видел.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На вилле в Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь
- Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка
- Смерти, которые так и не смогли раскрыть
- 5 громких убийств и исчезновений, которые так и не были раскрыты
- Убийца - садовник!