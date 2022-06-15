5 громких убийств и исчезновений, которые так и не были раскрыты

Дровосек из Нового Орлеана совершал преступления в 1918-1919 годах. Он убивал своих жертв топором, за что и был прозван в прессе Дровосеком. Он убил 6 человек и всего совершил 12 нападений. Убийства прекратились также неожиданно, как и начались. Убивал Дровосек италоамериканцев и почти о каждом убийстве заранее или намекал или предупреждал, объявляя дату, в письмах, которые рассылал в редакции газет.

13 марта 1919-го он написал о том, что отправится на охоту ночью 19 марта и пощадит тех, кто будет слушать джаз. Громче, чем ночью 19 марта 1919 года, в Новом Орлеане, наверное, никогда не играли джаз. Дровосека так и не поймали, его личность не была установлена.