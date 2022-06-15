5 громких убийств и исчезновений, которые так и не были раскрыты

Некоторые дела из этой небольшой подборке пытаются раскрыть уже больше 100 лет. Толпы подозреваемых, куча улик, но истина так и не найдена.
С 1935 по 1938 год в американском городе Кливленд орудовал маньяк, отрезавший своим жертвам головы и конечности. На счету Кливлендского мясника 20 человеческих жизней. Предположительно он был хирургом, во всяком случае, он очень аккуратно и профессионально отрезал конечности. Его жертвами становились в основном бездомные и проститутки. Личность маньяка так и не была установлена.
Над разгадкой кливлендского изверга бился знаменитый детектив Элиот Несс, которому удалось посадить за решётку самого Аль Капоне. Однажды убийца, чтобы подразнить окончательно запутавшегося в деле Несса, подложил два человеческих торса прямо под окна офиса детектива.
Дровосек из Нового Орлеана совершал преступления в 1918-1919 годах. Он убивал своих жертв топором, за что и был прозван в прессе Дровосеком. Он убил 6 человек и всего совершил 12 нападений. Убийства прекратились также неожиданно, как и начались. Убивал Дровосек италоамериканцев и почти о каждом убийстве заранее или намекал или предупреждал, объявляя дату, в письмах, которые рассылал в редакции газет.
13 марта 1919-го он написал о том, что отправится на охоту ночью 19 марта и пощадит тех, кто будет слушать джаз. Громче, чем ночью 19 марта 1919 года, в Новом Орлеане, наверное, никогда не играли джаз. Дровосека так и не поймали, его личность не была установлена.
Загадочное убийство семьи Миядзава в Токио случилось 30 декабря 2000 года. Убийца взобрался по дереву в окно второго этажа, попал в комнату 6-летнего Риэ и задушил его голыми руками. Отец семейства, услышав странные звуки, поднялся на второй этаж. Убийца напал на него с ножом и после короткой борьбы воткнул нож жертве в голову. Затем тем же ножом маньяк расправился с матерью и восьмилетней дочкой. Совершив ужасное преступление, неизвестный провёл в доме Миядзава около 10 часов. Он поужинал, воспользовался туалетом (и не смыл за собой), просмотрел все семейные документы и альбомы с фотографиями, посидел за компьютером. Утром трупы обнаружила бабушка Сетсуко.
Тысячи полицейских, занимавшихся эти ужасным убийством, собрали десятки тысяч улик, но до сих пор убийца не найден. Следователь, 16 лет пытавшийся разыскать маньяка, выйдя на пенсию, каждый год дарит бабушке Сетсуко (ей уже 90 лет) кукол дарума. По традиции надо нарисовать зрачок на одном глазу куклы и загадать желание. Второй зрачок рисуют, когда желание исполняется. Когда убийца будет найден, следователь вместе с бабушкой нарисует дарумам глаза.
Массовое убийство на Хинтеркайфеке произошло 31 марта 1922 года. Хутор Хинтеркайфек находится в Баварии. Неизвестный убил мотыгой 6 человек - семью Груберов и их служанку. Тела были обнаружены 4 апреля. Семья жила обособлено, а отец семейства имел репутацию деспота и тирана.
Расправившись с Груберами, убийца несколько дней хозяйничал в их доме, кормил скотину и топил печь. Предположительно, убийцей был знакомый Груберов, никаких следов борьбы или взлома не было. Сбережения семейства остались нетронуты.
19-летний Брендон Свонсон из Миннесоты исчез 14 мая 2008 года. Около 2 часов ночи он позвонил родителям и сообщил, что его машина застряла в кювете примерно в 10 км от дома. Родители приехали на указанное место, но ни Брендона, ни его машины не нашли. Они позвонили сыну, попросили его мигнуть фарами. Он мигнул, но родители ничего не увидели, хотя Брендон утверждал, что находится рядом. Какое-то время родители были с сыном на связи, пытаясь разобраться в произошедшем, но вдруг Брендон сказал: “Вот чёрт!”, затем связь оборвалась. Больше его никто не видел. Даже его машину не нашли.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Иркутский монстр: история, шокировавшая СССР
- Необычные телефонные звонки, которым так и не нашли объяснения
- Смерти, которые так и не смогли раскрыть
- Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка
- Примерный семьянин, убивший 36 женщин: Геннадий Михасевич
Нашли и быстро. И сто раз уже писали про это. Там все ясно.