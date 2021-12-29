В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни

Оказалось, что у Марьям осталось двое детей - 10-летняя дочь и 13-летний сын. Она бежала с детьми из Афганистана в Германию в 2013 году в поисках убежища. Позже женщина развелась со своим мужем - она вышла за него замуж в 16 лет, и он применял по отношению к ней насилие. После развода она завела новые отношения. Стражи порядка утверждают, что братья хотели наказать свою сестру "за ее ориентированный на Запад образ жизни, который не соответствовал их архаичным представлениям о чести и морали, а также образу женщины".