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В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни

В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни (6 фото)

Автор:
29 декабря 2021 20:39
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   криминал   люди   преступления   преступники   происшествия   убийство   фото   
995
6
Два брата из Афганистана, которые в 2013 году бежали в Германию в поисках убежища, обвинены в убийстве своей 34-летней сестры. Таким жестоким образом братья хотели "наказать" сестру якобы за следование западному образу жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   криминал   люди   преступления   преступники   происшествия   убийство   фото   
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26  комментариев
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2k
Алексей 2 часа назад
Дикие... (не хочу называть их людьми)... Дикие твари.
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8k
Ivan 23 минуты назад
Слов нет...
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6k
workmen77 Полчаса назад
Спрашивается: зачем вы бежите из Афганистана, Ирана, Сирии, Пакистана в Европу, чтобы там устроить такую же жизнь, как и на родине?
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276
Георгий Давыдов 38 минут назад
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25k
Владимир 38 минут назад
Бежать из мусульманской страны, и на новом месте устанавливать порядки от которых бежал.. С животными ЭТО сравнивать значит оскорбить животных.
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14
Капитан ФСБ 39 минут назад
Правый на ганса похож в седьмом колене."обрусел" то есть огерманился,братан тоже его смело мог за это чикнуть
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21k
Ego sum qui sum 57 минут назад
бегут в другую страну, где пытаются жить по своим средневековым порядкам, из-за которых и сбежали из-за своей страны...даже животные не настолько тупы мне кажется
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14k
Nikita Час назад
Это просто 3,14здец какой-то....
"хотели наказать свою сестру "за ее ориентированный на Запад образ жизни,.." - А какую [мат], спрашивается, вы на этом Западе убежища искали?! Да и по фото (Надо полагать, что это они) могу сказать, что они что-то сами не придерживались этому. Где бороды? Да и прическа брата справа очень уж "попахивает" прогнившим Западом...
Судить их по афганским законам, раз не хотят жить по европейским....
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2k
Frank Borman Час назад
Мутти одобряет. 1,5 миллиона зверья приняла мразотина Меркель в Европу в 2015 году. Теперь мразотина на пенсии, а европейцы будут мудохаться со зверьем еще много десятилетий.
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10k
Кыся Час назад
Зверушки... И какой болван еще надеется их надрессировать?
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298
Елена Букреева Час назад
Пожизненное довольствие и жилье в наказание.
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64k
parallax 2 часа назад
Абрекский менталитет. Переться со своим уставом в чужой монастырь.
Почему они не свалили в соседний Пакистан, где все блюдут их дремучие устои?
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот такие вот сраные замшелые афганские скрепы и другие "предки так жили и нам завещали, недадимнапоругание!"...
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13k
Вася 2 часа назад
если этот справа "афганец", то я марсианин.. кстати, чо за левая ссылка на источник ?
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266
Трям 2 часа назад
Судя по фоткам, они и сами нихера не по своему образу выглядят. Где борода до яиц, че за питорская стрижка у лопоухого?
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Сегодня только где то читал новость, что талибанцы сильно хочут посла послать в Москву, с чего бы это? Есть у бусурманей о чём-то с нашими пошептаться? И ведь не обижаются, что их ещё не признал никто
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Ну почему никто не берет пример с китайцев?
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