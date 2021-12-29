В Германии братья-афганцы убили сестру за "западный" образ жизни

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Два брата из Афганистана, которые в 2013 году бежали в Германию в поисках убежища, обвинены в убийстве своей 34-летней сестры. Таким жестоким образом братья хотели "наказать" сестру якобы за следование западному образу жизни.
Двое афганцев, проживающих в Германии, идентифицированные как 26-летний Сайед Х. и 22-летний Сейед Х., обвиняются в убийстве своей 34-летней сестры Марьям Х. Мужчины позвали сестру на встречу в Берлине, а затем задушили ее и нанесли травмы шеи. Таким образом они якобы хотели наказать сестру за "западный" образ жизни.
По данным немецких прокуроров, братья расчленили тело жертвы, и в тот же день поехали на такси в сторону вокзала с ее телом в чемодане. С берлинского вокзала Зюдкройц они отправились в Баварию, где нашли лесистую местность недалеко от дома одного из братьев. Там они похоронили тело Марьям в неглубокой могиле. После того, как ее тело было найдено, вскрытие показало, что она умерла от травмы головы и шеи.
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Оказалось, что у Марьям осталось двое детей - 10-летняя дочь и 13-летний сын. Она бежала с детьми из Афганистана в Германию в 2013 году в поисках убежища. Позже женщина развелась со своим мужем - она вышла за него замуж в 16 лет, и он применял по отношению к ней насилие. После развода она завела новые отношения. Стражи порядка утверждают, что братья хотели наказать свою сестру "за ее ориентированный на Запад образ жизни, который не соответствовал их архаичным представлениям о чести и морали, а также образу женщины".
По сообщениям немецких СМИ, после развода с афганским мужем Марьям жила в постоянном страхе смерти. Соседи Марьям также рассказали, что ее братья неоднократно оказывали на нее давление по религиозным соображениям и пытались прервать ее контакты с другими людьми. Они также заставляли ее носить платок, и запрещали покидать свое жилье без сопровождения мужчины.
Братья Марьям уже сталкивались со стражами порядка в прошлом. По сообщениям полиции, ходатайство одного из братьев, Сайеда, о предоставлении убежища было отклонено в 2016 году. Впоследствии он предпринял попытку самоубийства, после чего был отправлен на психиатрическое лечение и тем самым избежал депортации. Другой брат, Сейед, живущий на пособие, в феврале прошлого года был оштрафован на 600 евро за причинение телесных повреждений. Сейчас братья находятся под стражей, и если их окончательно признают виновными, им грозит пожизненное заключение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"хотели наказать свою сестру "за ее ориентированный на Запад образ жизни,.." - А какую [мат], спрашивается, вы на этом Западе убежища искали?! Да и по фото (Надо полагать, что это они) могу сказать, что они что-то сами не придерживались этому. Где бороды? Да и прическа брата справа очень уж "попахивает" прогнившим Западом...
Судить их по афганским законам, раз не хотят жить по европейским....
Почему они не свалили в соседний Пакистан, где все блюдут их дремучие устои?
https://www.bz-berlin.de/berlin/afghanen-toeten-schwester-eine-frau-ist-wie-eine-mitarbeiterinhttps://www.bz-berlin.de/berlin/afghanen-toeten-schwester-eine-frau-ist-wie-eine-mitarbeiterin