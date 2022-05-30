Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка

К примеру местная жительница Гита, мама четверых детишек, продала свою почку всего за 1300 фунтов стерлингов, чтобы купить дом, который впоследствии полностью уничтожит землетрясение. Она рассказывала в интервью: "В течение десяти лет много людей приезжало в нашу деревню, пытаясь убедить нас продать наши почки, но я всегда говорила, что не хочу этого". Но когда дети подросли Гита всё сильнее хотела обзавестись собственным жильём и отправилась с одной из своих невесток в Индию по удалению почки. Орган извлекли за полчаса и после чего женщина была госпитализирована на три недели.