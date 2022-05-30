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Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка

Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка

Автор:
30 мая 2022 16:26
Сообщество : RealFishki
Метки: врачи   криминал   операция   преступления   путешествия   факты   хирурги   
1220
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"Долину почек", как её прозвали в Непале, знают во всём мире, но отнюдь не из-за красивых пейзажей или исторических достопримечательностей. Это источник донорских человеческих органов.
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Бахадур Дамай также в поисках работы отправился в Индию, где его встретили несколько незнакомцев, скрутили, сделали укол и мужчина потерял сознание. Дамай очнулся на больничной койке и уже без почки. Несчастному заплатили 150 долларов и отправили обратно в деревню.

Источник:

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Метки: врачи   криминал   операция   преступления   путешествия   факты   хирурги   
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7  комментариев
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5k
Том Сойер 3 часа назад
Слов нет, блин.... Просто охренеть .
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61k
Опиум для народа Час назад
А почему никто никогда не задумывался о том, где трансплантолог Айболит взял новые ножки для зайчика, который попал под трамвайчик?)
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133
Alex 2 часа назад
Какой же мразью надо быть, что делать такое..
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5k
Allmaster 2 часа назад
Рассказ читал как то, там сказано, что мир не превратился в разбор только из за проблем с отторжением. А там придумали такую таблетку...
И разбирали на запчасти всех и вся.
Отпилил столяр палец, пошел и новый пришил. Ногу поездом отрезали? Купил новую.... Любой кусок тела, на любой кошелек.
Пусть лучше так будет, что не придумают.
Есть какие то медикаменты, но это дорого и не для всех.
А будет лекарство от отторжения, домой вечером не дойдешь, в подвале все ценное выпотрошат в морозилку переносную покидают и привет.
Жутко.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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15k
Поручик 3 часа назад
"Не понимаю, как мужчина с двумя почками может заявлять, что не может купить жене новую шубу"(с)
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12k
котегRUS 3 часа назад
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