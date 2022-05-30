Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка

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"Долину почек", как её прозвали в Непале, знают во всём мире, но отнюдь не из-за красивых пейзажей или исторических достопримечательностей. Это источник донорских человеческих органов.
Практически у всех жителей деревни Хоксе осталась только одна почка... Люди в этом районе живут в нищете и продают свои органы за смешные суммы. А торговцы органами часто прибегают к хитростям, чтобы заставлять население продавать жизненно необходимые органы.
Представители чёрного рынка пользуются необразованностью и наивностью жителей, они убеждают их, что почки отрастут заново. Скупщики регулярно приезжают в Хоксе и её окрестности, чтобы убедить местных поехать с ними в Индию для извлечения органов.
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К примеру местная жительница Гита, мама четверых детишек, продала свою почку всего за 1300 фунтов стерлингов, чтобы купить дом, который впоследствии полностью уничтожит землетрясение. Она рассказывала в интервью: "В течение десяти лет много людей приезжало в нашу деревню, пытаясь убедить нас продать наши почки, но я всегда говорила, что не хочу этого". Но когда дети подросли Гита всё сильнее хотела обзавестись собственным жильём и отправилась с одной из своих невесток в Индию по удалению почки. Орган извлекли за полчаса и после чего женщина была госпитализирована на три недели.
Землетрясение разрушившее дом Гиты, который она купила на вырученные от продажи почки деньги произошло в Непале 25 апреля 2015 года. В тот день погибло по меньшей мере 8 800 человек и 23000 были ранены. Многие жители остались без средств к существованию и без крова. Им приходилось к прибегать к самым крайним мерам, что привело страну в настоящий "банк почек".
Торговля органами незаконна, но в Непале каждый год продается примерно 7000 почек. И торговцы органами не всегда дожидаются согласия донора...
Некоторых они заставляют обманом поверить, что операция им нужна по состоянию здоровья, причём совершенно безопасная. Но после наркоза людям вырезают почки, без их ведома. Органы продаются по ценам, намного превышающим те, что получают доноры. На чёрном рынке стоимость почки стоит от 50 тысяч долларов до 150. Доноры же получают 2-3 тысячи, если повезёт.
Некоторых они заставляют обманом поверить, что операция им нужна по состоянию здоровья, причём совершенно безопасная. Но после наркоза людям вырезают почки, без их ведома. Органы продаются по ценам, намного превышающим те, что получают доноры. На чёрном рынке стоимость почки стоит от 50 тысяч долларов до 150. Доноры же получают 2-3 тысячи, если повезёт.
Журнал Time рассказывал историю Кенама Таманга, которого втянул в это собственный зять. Тот сказал, что поможет ему устроиться на хорошую работу в Индии, но на деле у него была договорённость с "чёрными" трансплантологами и торгашами органами.
"Меня отвезли в больницу и сказали, что заберут мою почку. Потом мне объяснили, что я получу за это хорошие деньги и у меня не будет никаких проблем со здоровьем. Мне даже пообещали, что у меня отрастет новая".
"Меня отвезли в больницу и сказали, что заберут мою почку. Потом мне объяснили, что я получу за это хорошие деньги и у меня не будет никаких проблем со здоровьем. Мне даже пообещали, что у меня отрастет новая".
Бахадур Дамай также в поисках работы отправился в Индию, где его встретили несколько незнакомцев, скрутили, сделали укол и мужчина потерял сознание. Дамай очнулся на больничной койке и уже без почки. Несчастному заплатили 150 долларов и отправили обратно в деревню.
В мире очень высок спрос на донорские органы для пересадки. Но не в каждой стране законом предусмотрена возможность использовать такие процедуры, а люди нуждаются в донорских органах везде и всегда. Именно на этом дефиците и работают транснациональные преступные группировки, среди которых есть и высококвалифицированные хирурги и врачи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И разбирали на запчасти всех и вся.
Отпилил столяр палец, пошел и новый пришил. Ногу поездом отрезали? Купил новую.... Любой кусок тела, на любой кошелек.
Пусть лучше так будет, что не придумают.
Есть какие то медикаменты, но это дорого и не для всех.
А будет лекарство от отторжения, домой вечером не дойдешь, в подвале все ценное выпотрошат в морозилку переносную покидают и привет.
Жутко.