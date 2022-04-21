На вилле в Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь

«В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и главы семьи. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства», — сообщает испанское издание El Punt Avui.
Тела бывшего зампредседателя совета директоров российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени, его 53-летней супруги и 18-летней дочери нашли на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар (в часе езды от Барселоны).
Первым тревогу забил старший сын бизнесмена, когда не смог связаться с родителями и сестрой, - сообщает телеканал Москва онлайн. В момент, когда произошла трагедия, он находился в Бордо, во Франции, где вся семья обычно и проживала.
В Испанию семья миллиардера, состояние которого оценивают в 400 миллионов евро, поехала отдыхать на пасхальные праздники. Вилла была в собственности Протасени.
Семья считалась благополучной, они вели закрытый образ жизни, пишет StarHit. Соседи говорят, что нередко видели их на шикарных иномарках, что подтверждают в полиции: в ходе обысков у виллы обнаружили шесть автомобилей марок BMW, Mercedes, Mustang и Audi, а также не менее 10 000 евро.
На месте преступления полиция обнаружила топор и нож. По предварительной версии, глава семьи мог убить членов жену и дочь, а затем покончить с собой. Рассматриваются также другие версии.
"В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и отца. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства", — пишет испанская газета El Punt Avui.
Сергей Протасеня родился в 1966 году.
В 1991 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-экономист".
С 1995 по 1997 год работал заместителем директора ОАО СНП "Нова".
В 2002 году стал главным бухгалтером ОАО "Новатэк".
На 2011 год состояние Протосени оценивалось в 440 миллионов долларов.
Компанию «Новатэк» он покинул в 2016 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Одно в Каталонии, другое в Москве.
Общий знаменатель: двое мужчин, каждый из которых убивает своих жену и дочь перед самоубийством, были связаны с компанией «Новатэк», управляющей российским газом.
Зашибись. Типа совпадение
Какое там Нахер самоубийство
Семья миллиардеров......
Вот он - УКРАИНСКИЙ ТЕРРО в действии
Что, помогли Протасени миллиарды?
В России надо жить.
Ты сдурел? Откуда в ФСБ хохлы?
Вон, япончика вальнули, а он теперь возглавляет рпц )))