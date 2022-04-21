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На вилле в&nbsp;Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и&nbsp;дочь

На вилле в Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь

Автор:
21 апреля 2022 17:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Протасеня   криминал   миллиардер   новатэк   убийство   
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«В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и главы семьи. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства», — сообщает испанское издание El Punt Avui.

Тела бывшего зампредседателя совета директоров российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени, его 53-летней супруги и 18-летней дочери нашли на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар (в часе езды от Барселоны).
Первым тревогу забил старший сын бизнесмена, когда не смог связаться с родителями и сестрой, - сообщает телеканал Москва онлайн. В момент, когда произошла трагедия, он находился в Бордо, во Франции, где вся семья обычно и проживала.

В Испанию семья миллиардера, состояние которого оценивают в 400 миллионов евро, поехала отдыхать на пасхальные праздники. Вилла была в собственности Протасени.

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Семья считалась благополучной, они вели закрытый образ жизни, пишет StarHit. Соседи говорят, что нередко видели их на шикарных иномарках, что подтверждают в полиции: в ходе обысков у виллы обнаружили шесть автомобилей марок BMW, Mercedes, Mustang и Audi, а также не менее 10 000 евро.

На месте преступления полиция обнаружила топор и нож. По предварительной версии, глава семьи мог убить членов жену и дочь, а затем покончить с собой. Рассматриваются также другие версии.
"В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и отца. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства", — пишет испанская газета El Punt Avui.

Сергей Протасеня родился в 1966 году.

В 1991 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности "инженер-экономист".

С 1995 по 1997 год работал заместителем директора ОАО СНП "Нова".

В 2002 году стал главным бухгалтером ОАО "Новатэк".

На 2011 год состояние Протосени оценивалось в 440 миллионов долларов.

Компанию «Новатэк» он покинул в 2016 году.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   Протасеня   криминал   миллиардер   новатэк   убийство   
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29  комментариев
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27k
Vazari 4 часа назад
Два одинаковых преступления совершены в один день, но на расстоянии 3500 км друг от друга.

Одно в Каталонии, другое в Москве.

Общий знаменатель: двое мужчин, каждый из которых убивает своих жену и дочь перед самоубийством, были связаны с компанией «Новатэк», управляющей российским газом.

Зашибись. Типа совпадение
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0
Ninel Полчаса назад
Заказуха... очередная.
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−9
990
Елена Захарова 58 минут назад
Какие то слабенькие и нервные пошли нынче миллионеры. Чуть что - сразу за топор
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405
VitalistPC Час назад
Вообще история странная, но мотив есть у сына - устранил разом наследницу-конкурентку и получил наследство. И конечно же в первую очередь он и забеспокоился )
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2k
Sergius SPb Час назад
Узнал что он не миллионер? Что его лихо обули и он нищеброд?
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4k
Александр Час назад
А вот и чистки начались...
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3k
Frank Borman Час назад
Богатые тоже плачут. А иногда и дохнут преждевременно.
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8k
alex9845 Час назад
А какая участь должна ждать человека "заработавшего" за 9 лет 440 миллионов долларов?То есть по 4 миллиона долларов в месяц? А в рублях миллиарды.Честно трудился не покладая рук?Скорее всего на него такой компромат был что смерть милее.
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18k
anpetrof 2 часа назад
Что-то ничего не понятно. Ну жену и дочь он зарезал, а себя топором прикончил, что ли?
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5k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Поскользнулся на корке и спиной на нож. И так восемь раз.
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5k
Бу 3 часа назад
Вообще насрать
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307
Просто прохожий 4 часа назад
Не смотрим сейчас хороший он или плохой, как всё нажито, это сейчас второй вопрос. А интересно другое, мнение французских подонков от власти-"На месте преступления полиция обнаружила топор и нож. По предварительной версии, глава семьи мог убить членов жену и дочь, а затем покончить с собой. Рассматриваются также другие версии." Как это похоже на высказывание хохложидовских властей, что жители Донбасса сами "самоубились", обстреливая себя ракетами "Точка-У". Европа и сша уже в принципе не должны жить на земле, все стали моральными уродами опасными для других стран.
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2k
Любушка 4 часа назад
Видимо, в европах климат такой. Олигархов так совесть грызть начинает, что они кушать не могут. В Англии Березовский самоубился, в Испании Протасеня. Прости, Господи!
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1k
Шершень 4 часа назад
Похоже у меллиардеров заграницей начали "кондиционеры взрываться", ясно-же по фото "самоубийство". Небось ещё и застраховался накануне и имущество испанцам переписал.
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1k
Трям 4 часа назад
Второй пошел...
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