На вилле в Испании найдены мертвыми экс топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь

Тела бывшего зампредседателя совета директоров российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени, его 53-летней супруги и 18-летней дочери нашли на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар (в часе езды от Барселоны).

Первым тревогу забил старший сын бизнесмена, когда не смог связаться с родителями и сестрой, - сообщает телеканал Москва онлайн. В момент, когда произошла трагедия, он находился в Бордо, во Франции, где вся семья обычно и проживала.

В Испанию семья миллиардера, состояние которого оценивают в 400 миллионов евро, поехала отдыхать на пасхальные праздники. Вилла была в собственности Протасени.