На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

1532
19
Некоторые вещи невозможно объяснить, даже если очень хочется это сделать.
И сегодня мы собрали для вас фотографии, на которых происходит что-то очень странное и не подлежащее пониманию без контекста происходящего. Но предыстории мы никогда не узнаем, поэтому нам только и остаётся смотреть и недоумевать.
Привет, дружок!
×
×
Цыплёнок-скейтер
Это поклонение дорожному богу?
Капучино
Рыбка
Девочка-пепси
Аквапарк
В постели с любимой
Женщина-змея
Небесный человек
Мышка
Под наблюдением
Новая реальность
Компьютерная грамотность
Очень большие пульверизаторы
Что странного, написано же «CAT»
Кроватка, а зачем тебе такие большие ноги?
Свадьба мечты
А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин
- Подборка забавных и безумных инструкций
- Ничего не понятно, но очень интересно: фото, которые вызывают много вопросов
- Как девушки фотографируют своих парней и как парни - девушек
- Такую дичь могут творить только пьяные
Новости партнёров