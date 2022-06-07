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На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

Автор:
07 июня 2022 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   подборка   фото   что тут происходит   
1532
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Некоторые вещи невозможно объяснить, даже если очень хочется это сделать.

И сегодня мы собрали для вас фотографии, на которых происходит что-то очень странное и не подлежащее пониманию без контекста происходящего. Но предыстории мы никогда не узнаем, поэтому нам только и остаётся смотреть и недоумевать.


Привет, дружок!

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Цыплёнок-скейтер

Это поклонение дорожному богу?

Капучино

Рыбка

Девочка-пепси

Аквапарк

В постели с любимой

Женщина-змея

Небесный человек

Мышка

Под наблюдением

Новая реальность

Компьютерная грамотность

Очень большие пульверизаторы

Что странного, написано же «CAT»

Кроватка, а зачем тебе такие большие ноги?

Свадьба мечты

А у вас есть такие фотографии? Делитесь в комментариях!


Источник:

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Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   подборка   фото   что тут происходит   
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