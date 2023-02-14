19 традиционных свадебных нарядов, которые в корне отличаются от избитой классики

В наши дни, несмотря на разнообразие дизайнерских свадебных нарядов, невесты и женихи частенько предпочитают надевать на торжество классические варианты — белое платье и официальный костюм. Однако не всем по нраву такой выбор. Далеко не каждая пара хочет быть «как все».
Некоторые молодожёны, желая выделиться или же отдать дань старым традициям, примеряют на себя национальные костюмы, которые ещё носили их предки. Такое решение автоматически делает мероприятие более колоритным и незабываемым. Ведь свадебные обычаи каждой народности имеют свои неповторимые, интересные особенности. Предлагаем вам взглянуть, как именно они отразились в нарядах женихов и невест.
Традиционные свадебные наряды женщин народа фулани, Западная Африка
Гана, Западная Африка
Ганские свадьбы славятся своей красочностью. Традиционный наряд невесты может быть украшен самыми разнообразными узорами и цветами.
Пакистан
Индия
Индийские невесты часто предпочитают надевать на свою свадьбу наряд лехенга-чоли красного цвета. Чтобы он выглядел максимально нарядно, его дополняют шестнадцатью украшениями.
Южная Корея
Япония
Японские невесты часто наряжаются в белоснежное кимоно (иногда оно может менять вариации своих цветов) и надевают специальный шёлковый головной убор под названием tsunokakushi.
Монголия
Любопытно, но такой наряд можно надевать не только на свадьбу, но и на любое крупное торжество.
Румыния
Малайзия
Косово
Невесты из Косово выглядят максимально необычно, а всё из-за сюрреалистичного макияжа, который должен защитить девушку от дурного глаза. Наряд расшивается камнями и серебром.
Сингапур
Иран
Шотландия
Израиль
В крайне религиозных еврейских семьях приветствуется скромность. Наряд невесты должен скрывать всё тело, кроме лица и кистей рук.
Китай
Молодожёнов в Китае принято одевать в наряды красного цвета. Они символизируют счастье, достаток и благополучие. Голову невесты украшает невероятно красивый головной убор в виде феникса.
Шаумбург-Липпе, Германия
Йемен
Село Рибново в Болгарии
В селе Рибново свадьбы отмечаются не так, как во всей Болгарии. Невесты не надевают классические белые платья, а только традиционные наряды. Кроме того, для свадьбы обязателен специальный макияж (он называется гелина). Подготовкой невесты занимаются опытные женщины из села. Они покрывают лицо девушки белилами, а сверху наносят разнообразные украшения — блёстки, камни, пайетки.
Венгрия
Главная особенность венгерского традиционного платья — обилие цветочных узоров. Под свой наряд невеста, как правило, надевает несколько юбок (для придания пышности). Завершает образ шикарный головной убор из зелени, цветов и колосьев.
Источник:
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Шо то это мне напоминает. Таки да.