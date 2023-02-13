Индульгенция по-камбоджийски: зачем жители Камбоджи строят песчаные холмы

У каждой страны свои обычаи и традиции. Что уж там, даже внутри одной страны разные национальности могут очень по-разному праздновать одни и те же праздники. Кто-то же их и вовсе игнорирует.
Вот и в азиатской Камбодже мы не встретим ни елки, ни привычного нам оливье. У этих людей свои законы и традиции, которые разительно отличаются от наших. Ведь даже сам Новый год тут празднуют не 1 января, как у нас, а в середине апреля — перед сезоном дождей, как раз после сбора урожая.
При этом перед праздником можно увидеть, что многие жители начинают делать из песка и земли какие-то странные холмики, которые хаотично появляются по всей территории страны. Совсем маленькие, будто бы детские куличики, они, однако, привлекают немало внимания туристов.
В самом деле, что это? Зачем камбоджийцы строят эти холмы? Все дело в вере. Камбоджийцы верят, что каждая песчинка в их "горохе" символизирует какой-то грех, совершенный ими за год. Собирая грехи вместе и оставляя их на земле, камбоджийцы как бы избавляются от них, очищая себе перед встречей Нового года, куда по традиции принято заходить "чистыми".
Конечно, такой подход — не более, чем простое суеверие. Однако психологи не раз говорили о том, что сжигать, закапывать или буквально разбивать свои грехи и проблемы — отличный способ избавиться от гнетущего нас состояния и даже проработать некоторые проблемы и обиды. Поэтому такой метод определенно работает, пусть и не так, как верующие камбоджийцы думают.
Проводят даже вот такие конкурсы по построению песчаных "пагод"
При этом молодое поколение чуть более прогрессивных камбоджийцев нередко с иронией относится к этой традиции. Все дело в том, что уровень преступности в стране очень высок: Камбоджа очень бедна, поэтому такой результат и неудивителен. Только вот "закапывая" свои грехи в старом году, люди повторяют их в новом. Получается самая настоящая индульгенция, которая немного развращает людей. Какая разница, что ты сделал в этом году, если в следующем все будет хорошо?
В общем, ситуация неоднозначная. Многие и впрямь считают, что от этой традиции больше вреда чем польза. А что вы думаете?
Источник:
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