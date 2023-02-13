Индульгенция по-камбоджийски: зачем жители Камбоджи строят песчаные холмы

Вот и в азиатской Камбодже мы не встретим ни елки, ни привычного нам оливье. У этих людей свои законы и традиции, которые разительно отличаются от наших. Ведь даже сам Новый год тут празднуют не 1 января, как у нас, а в середине апреля — перед сезоном дождей, как раз после сбора урожая.

При этом перед праздником можно увидеть, что многие жители начинают делать из песка и земли какие-то странные холмики, которые хаотично появляются по всей территории страны. Совсем маленькие, будто бы детские куличики, они, однако, привлекают немало внимания туристов.