Страшные деликатесы из мясной ямы и другие экзотические блюда Чукотки

Любовь к сырому и мороженому

Хотя жители Чукотки используют и привычные многим способы приготовления пищи, такие как варка и запекание — например, готовят суп опанэ из жирных кусков мяса оленя с его же кровью, пекут на огне оленье легкое — основательная термическая обработка ингредиентов в этих краях далеко не на первом месте по популярности, равно как и сама горячая пища. Так, строганину и долбанину — пожалуй, эти блюда наиболее известны за пределами полуострова — готовят из сырой замороженной оленины или рыбы: в первом случае ее строгают соломкой и подают с заправкой из воды, перца, соли и уксуса, а во втором — долбят до тех пор, пока не превратят в порошок.

Сырым чаще всего едят и мантак — одно из самых любимых блюд местных морских охотников. Это замороженные прямоугольные куски китовой кожи со слоем сала.

Помимо употребления в сыром виде, мантак можно жарить, солить и мариновать. Главное — нарезать его на тонкие ломтики перед употреблением, иначе жевать будет тяжело. Мантак из белуги, нарвала или полярного кита считается особенным деликатесом. Готовя другое национальное блюдо — кергипат, оленину в собственном соку, мясо специально недоваривают. А пререм хотя и делают из хорошо проваренной оленины с пряностями и костным жиром, едят в замороженном виде.

В ярангах — традиционном жилье местных чукчей — круглый год горит огонь. Практичные хозяева нашли применение и дыму, идущему от очага — на нем коптят мясо и рыбу. Расскажем про самые интересные блюда.

Каныга

Разделывая оленью тушу, содержимое желудка животного — каныгу — не выбрасывают, а добавляют туда голубику, шикшу, бруснику, перемешивают и едят готовую смесь ложками. Учитывая, что сам олень питается исключительно экологически чистой и полезной пищей — ягелем, травами, листьями кустарников и грибами, — каныга считается богатым источником витаминов, макро- и микроэлементов, а еще она помогает лучше переваривать жирную мясную пищу.