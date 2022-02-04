Как на самом деле снимали новогоднюю комедию «Чародеи»

«Люди-и-и! Кто так строит?» Актёр, Семён Фарада как-то признался: «Я сыграл сто тридцать ролей. А все помнят только две: «Уно моменто» и «Кто так строит».
У гостя с юга в сценарии «Чародея» было всего пять фраз. «Ну кто так строит» - эту крылатую фразу Фарада придумал сразу после того, как однажды реально заблудился в новом здании телецентра «Останкино».
Здесь и снимали внутренние помещения Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг, или НУИНУ. Построили знание к Олимпийским играм 1980 года. Ещё одной декорацией стал ДК «Зил» (там снимали мастерскую магов Коврова и Брыля). Банкетный зал, где происходила финальная сцена фильма, — суздальский гостинично-туристический комплекс «Турцентр».
Кругом шпионы
Съёмки фильма начинались со сцены, где Иванушка в исполнении Александра Абдулова встречает за городом Алёнушку, которую исполнила Александра Яковлева. Но сам Александр Абдулов в роли Ивана Пухова был ещё под вопросом. Руководство центрального телевидения не хотело утверждать актёра из-за чёрного пятна в биографии. В прошлом у него остался роман с американкой, которую считали шпионкой.
Всё обман
Именно поэтому в первые дни картину снимали без главного героя. Во всех сценах, где мчится лихая тройка, персонаж Александра Абдулова играет на трубе, а сестрёнка Вани задорно поёт «Три белых коня», Абдулова заменяет дублёр. Крупные планы Ивана были сняты значительно позже. Кстати, эту эффектную сцену проезда тройки лошадей по зимнему лесу решили снять в московском Ботаническом саду, что удачно дополнило легендарный музыкальный эпизод «Три белых коня».
Перед фактом
В конце концов, Абдулова удалось согласовать, но выяснилось новая деталь. Оказалось, что «Чародеи был пятым фильмом, в котором параллельно снимался актёр. И это не считая работы в театре. Так что Абдулов сразу поставил всех перед фактом: «Могу сниматься только ночью».
«Зелёные человечки»
Во время съёмок «Чародеев» было много мистики, и не только в сценарии фильма. На съёмках в Суздале, например, поприсутствовали и пришельцы с неопознанного летающего объекта. Правда в кадр не попали. Первым НЛО заметил Абдулов, но пока оператор разворачивал стационарную камеру объективом вверх, нечто в ночном небе исчезло.
Ведьма в кадре
На актрису Александру Яковлеву косо смотрели весь съёмочный период. А за глаза называли ведьмой – за сложный характер. Гримировалась актриса, бывало, по пол дня. При этом вся группа и даже такой знаменитый актёр как Валентин Гафт, простаивали ожидая её появления. Однажды они не выдержали и объявили актрисе бойкот. Попросту перестали с ней разговаривать. Но и это Яковлеву не смутило. Она была в прекрасных отношениях с режиссёром картины, Константином Бромбергом, от которого зависело то, насколько эффектно актриса будет выглядеть в кадре.
Маэстро в кадре
Валентин Гафт стал любимчиком всей съёмочной группы с первого дня проб, когда демонстрировал, как может Сатанеев ухаживать за Алёной. Вместо партнёрши актёр взял с собой стул. И так потрясающе признавался в любви предмету мебели, что все женщины, что были на пробах не смогли устоять перед обаянием Гафта. В тот день устоял только стул.
«Хам» да «Ура!»
По словам режиссёра «Чародеев» цензура буквально искромсала. Но больше всего съёмочной группе было жаль «говорящего» кота Василия. На его роль было восемнадцать претендентов. Говорит кот голосом Георгия Вицина. Правда от его многочисленных реплик остались лишь «Хам» да «Ура!»
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Значит есть за что
В основе музыкальной комедии «Чародеи», которая вышла на экраны страны в декабре 1982 года, лежит фантастическая повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Один из братьев, Борис Стругацкий так высказался о фильме: «Мюзикл получился не дурной. Сначала он мне не понравился совсем, но посмотрев пару раз, теперь вспоминаю его без отвращения. На протяжении множества лет этот мюзикл идёт по телевизору много лет. Значит нравится, значит народ его любит. Значит есть за что.
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