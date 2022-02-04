Как на самом деле снимали новогоднюю комедию «Чародеи»

«Зелёные человечки»

Во время съёмок «Чародеев» было много мистики, и не только в сценарии фильма. На съёмках в Суздале, например, поприсутствовали и пришельцы с неопознанного летающего объекта. Правда в кадр не попали. Первым НЛО заметил Абдулов, но пока оператор разворачивал стационарную камеру объективом вверх, нечто в ночном небе исчезло.

Ведьма в кадре

На актрису Александру Яковлеву косо смотрели весь съёмочный период. А за глаза называли ведьмой – за сложный характер. Гримировалась актриса, бывало, по пол дня. При этом вся группа и даже такой знаменитый актёр как Валентин Гафт, простаивали ожидая её появления. Однажды они не выдержали и объявили актрисе бойкот. Попросту перестали с ней разговаривать. Но и это Яковлеву не смутило. Она была в прекрасных отношениях с режиссёром картины, Константином Бромбергом, от которого зависело то, насколько эффектно актриса будет выглядеть в кадре.