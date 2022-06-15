6 острых фактов о ножах, лезвиях и кинжалах

О самом опасном ноже, самом дорогом и о других самых-самых.
Wegner Giant - самый большой швейцарский нож в мире. Компания Wegner собрала в это чудо-устройство все ножи и инструменты, которые когда-либо выпускала за более чем 100-летнюю историю производства швейцарских ножей. В арсенале вегнерского гиганта 87 инструментов, которые могут выполнять 141 функцию. Среди обычных ножей, пилочек, ножниц и плоскогубцев в Wegner Giant есть самоцентрирующаяся отвёртка для орудийных прицелов, нож для травы на поле для гольфа, резак для сигар и другие необычные инструменты. Гигант получил место в Книге рекордов Гиннесса.
У ножа есть колечко, за которое его можно повесить на рюкзак или на пояс, но вряд ли это получится, потому что весит гигант примерно 1,3 кг, его толщина 24 см, а длина 8,5 см. Когда гигант только поступил в продажу в 2008 году, он стоил $1000, сейчас его можно купить только у коллекционеров по цене не меньше $10 тыс.
Отзывы на Amazon об этом ноже, это просто сборник мемов:
Прекрасный нож, жаль только, что щётка для единорогов не может работать одновременно с парашютом.
Пытался подстричь ногти, но случайно починил небольшой моторчик, которой лежал поблизости.
Взял нож с собой на экзамен по физике, к которому не готовился, и благодаря гиганту получил высший балл. Нож проник в ткань мироздания и изменил законы физики под мои ответы.
Самый быстрый метатель ножей
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Метатель ножей Давид Адамович говорит, что для него нож - это не оружие, а инструмент, с помощью которого он выражает свой талант и рассказывает истории со сцены. В 2007 году он получил титул самого быстрого метателя ножей в мире, метнув сто два 35-см ножа за минуту. Ножи летели в мишень, к которой была привязана супруга Адамовича, и воткнулись чётко по силуэту женщины. Рекорд был принят Книгой рекордов Гиннесса и до сих пор не превзойдён. Возможно, потому что туда перестали принимать слишком опасные достижения.
Адамовичу уже 75, и он продолжает кидать ножи. Он начал заниматься этим опасным ремеслом в 50 лет, получив к тому времени диплом доктора психологии, поработав на скорой помощи, шеф-поваром и священником. Его напарница и жена говорит, что за долгие годы выступлений нож ни разу не попал прямо в неё, но иногда отскакивающие ножи оставляют царапины.
Самый дорогой нож в мире был продан за $2.1 млн. "Жемчужина Востока" - новодел, он ценовой рекордсмен не потому, что принадлежал королям и фараонам, не потому что им был зарезан какой-нибудь наследный принц. В 1969 году "Жемчужина" была сделана американцем Бастером Варенски. Нефритовая рукоять, покрытая золотой филигранью, инкрустирована 153 изумрудами, 9 бриллиантами. Варенски работал над этим уникальным ножом 10 лет.
Судья поединка сумо всегда имеет при себе кинжал, который называется танто (в переводе с японского "короткий меч"). Нужен он для того, чтобы судья сделал себе ритуальное самоубийство сэппуку на случай если ошибётся и присудит победу не тому бойцу. В правой руке у судьи деревянный веер гунбаи, которым он указывает на победителя. Когда-то таким веером японские офицеры давали сигнал войскам идти в атаку.
Лезвия самых острых ножей сделаны из вулканического стекла обсидиана. Люди делали ножи и другие инструменты из обсидиана задолго до наступления железного века. Кристаллическая структура обсидиана такова, что самое острое стальное лезвие никогда не будет острее обсидианового клинка. Главный недостаток обсидиана - хрупкость. Однако его до сих пор используют в медицине для проведения хирургических операций, требующих высокой точности. Например, в глазной хирургии. Обсидиановый скальпель буквально проходит между клетками, тогда как скальпель разрывает их.
Самый опасный
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Самым опасным ножом считается WASP Injector Knife. Он был создан для самообороны от крупных наземных или морских хищников. В рукоять ножа вставляется баллон с углекислым газом. В лезвии проходит канал для выхода газа. При нажатии на кнопку на рукояти газ устремляется по каналу в тело жертвы, разрывая его изнутри.
На снимке справа выходное отверстие для газа, слева - кнопка, приводящая в действие механизм впрыскивания газа в жертву.
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