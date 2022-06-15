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6 острых фактов о ножах, лезвиях и кинжалах

6 острых фактов о ножах, лезвиях и кинжалах

Автор:
15 июня 2022 16:13
Сообщество : Факты
Метки: obsidian   Клинок   Лезвие   Оружие   истории   кинжал   нож   факты   
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О самом опасном ноже, самом дорогом и о других самых-самых.

Wegner Giant - самый большой швейцарский нож в мире. Компания Wegner собрала в это чудо-устройство все ножи и инструменты, которые когда-либо выпускала за более чем 100-летнюю историю производства швейцарских ножей. В арсенале вегнерского гиганта 87 инструментов, которые могут выполнять 141 функцию. Среди обычных ножей, пилочек, ножниц и плоскогубцев в Wegner Giant есть самоцентрирующаяся отвёртка для орудийных прицелов, нож для травы на поле для гольфа, резак для сигар и другие необычные инструменты. Гигант получил место в Книге рекордов Гиннесса.


У ножа есть колечко, за которое его можно повесить на рюкзак или на пояс, но вряд ли это получится, потому что весит гигант примерно 1,3 кг, его толщина 24 см, а длина 8,5 см. Когда гигант только поступил в продажу в 2008 году, он стоил $1000, сейчас его можно купить только у коллекционеров по цене не меньше $10 тыс.


Отзывы на Amazon об этом ноже, это просто сборник мемов:


Прекрасный нож, жаль только, что щётка для единорогов не может работать одновременно с парашютом.


Пытался подстричь ногти, но случайно починил небольшой моторчик, которой лежал поблизости.


Взял нож с собой на экзамен по физике, к которому не готовился, и благодаря гиганту получил высший балл. Нож проник в ткань мироздания и изменил законы физики под мои ответы.




Метатель ножей Давид Адамович говорит, что для него нож - это не оружие, а инструмент, с помощью которого он выражает свой талант и рассказывает истории со сцены. В 2007 году он получил титул самого быстрого метателя ножей в мире, метнув сто два 35-см ножа за минуту. Ножи летели в мишень, к которой была привязана супруга Адамовича, и воткнулись чётко по силуэту женщины. Рекорд был принят Книгой рекордов Гиннесса и до сих пор не превзойдён. Возможно, потому что туда перестали принимать слишком опасные достижения.


Адамовичу уже 75, и он продолжает кидать ножи. Он начал заниматься этим опасным ремеслом в 50 лет, получив к тому времени диплом доктора психологии, поработав на скорой помощи, шеф-поваром и священником. Его напарница и жена говорит, что за долгие годы выступлений нож ни разу не попал прямо в неё, но иногда отскакивающие ножи оставляют царапины.

Самый дорогой нож в мире был продан за $2.1 млн. "Жемчужина Востока" - новодел, он ценовой рекордсмен не потому, что принадлежал королям и фараонам, не потому что им был зарезан какой-нибудь наследный принц. В 1969 году "Жемчужина" была сделана американцем Бастером Варенски. Нефритовая рукоять, покрытая золотой филигранью, инкрустирована 153 изумрудами, 9 бриллиантами. Варенски работал над этим уникальным ножом 10 лет.


Судья поединка сумо всегда имеет при себе кинжал, который называется танто (в переводе с японского "короткий меч"). Нужен он для того, чтобы судья сделал себе ритуальное самоубийство сэппуку на случай если ошибётся и присудит победу не тому бойцу. В правой руке у судьи деревянный веер гунбаи, которым он указывает на победителя. Когда-то таким веером японские офицеры давали сигнал войскам идти в атаку.

Лезвия самых острых ножей сделаны из вулканического стекла обсидиана. Люди делали ножи и другие инструменты из обсидиана задолго до наступления железного века. Кристаллическая структура обсидиана такова, что самое острое стальное лезвие никогда не будет острее обсидианового клинка. Главный недостаток обсидиана - хрупкость. Однако его до сих пор используют в медицине для проведения хирургических операций, требующих высокой точности. Например, в глазной хирургии. Обсидиановый скальпель буквально проходит между клетками, тогда как скальпель разрывает их.

Самым опасным ножом считается WASP Injector Knife. Он был создан для самообороны от крупных наземных или морских хищников. В рукоять ножа вставляется баллон с углекислым газом. В лезвии проходит канал для выхода газа. При нажатии на кнопку на рукояти газ устремляется по каналу в тело жертвы, разрывая его изнутри.

На снимке справа выходное отверстие для газа, слева - кнопка, приводящая в действие механизм впрыскивания газа в жертву.

Источник:

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Метки: obsidian   Клинок   Лезвие   Оружие   истории   кинжал   нож   факты   
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38k
jonnyD Полчаса назад
Разве это нож ?
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18k
nobody® Минуту назад
Wenger на фото, а в тексте Wegner
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21k
Serg2001 3 минуты назад
Справедливости ради (а не для занудства) хочется уточнить. Фирма называется не "Wegner", а "Wenger". Даже на представленной фотографии это хорошо видно.
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