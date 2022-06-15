6 острых фактов о ножах, лезвиях и кинжалах

Wegner Giant - самый большой швейцарский нож в мире. Компания Wegner собрала в это чудо-устройство все ножи и инструменты, которые когда-либо выпускала за более чем 100-летнюю историю производства швейцарских ножей. В арсенале вегнерского гиганта 87 инструментов, которые могут выполнять 141 функцию. Среди обычных ножей, пилочек, ножниц и плоскогубцев в Wegner Giant есть самоцентрирующаяся отвёртка для орудийных прицелов, нож для травы на поле для гольфа, резак для сигар и другие необычные инструменты. Гигант получил место в Книге рекордов Гиннесса.





У ножа есть колечко, за которое его можно повесить на рюкзак или на пояс, но вряд ли это получится, потому что весит гигант примерно 1,3 кг, его толщина 24 см, а длина 8,5 см. Когда гигант только поступил в продажу в 2008 году, он стоил $1000, сейчас его можно купить только у коллекционеров по цене не меньше $10 тыс.





Отзывы на Amazon об этом ноже, это просто сборник мемов:





Прекрасный нож, жаль только, что щётка для единорогов не может работать одновременно с парашютом.

Пытался подстричь ногти, но случайно починил небольшой моторчик, которой лежал поблизости.

Взял нож с собой на экзамен по физике, к которому не готовился, и благодаря гиганту получил высший балл. Нож проник в ткань мироздания и изменил законы физики под мои ответы.







