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30 фактов, которые вас удивят

30 фактов, которые вас удивят

Автор:
14 июня 2022 18:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   интересно   истории   познавательно   странно   странные люди   удивительно   факты   
1916
31
Вот так живешь на свете и не знаешь... А когда узнаешь - поразишься до глубины души!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   интересно   истории   познавательно   странно   странные люди   удивительно   факты   
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16  комментариев
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
летучие мыши помогают только экономике сша?
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2
Владислав Ego sum qui sum Час назад
Ну, Не знаю, как насчёт помогать, но в 19 году экономику всех стран они нагнули.
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3k
александр 53 минуты назад
я смотрю, что количество американцев, побывавших на Луне стремительно растет.
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17k
Александр Сучков Час назад
..."Считать, что один собачий год равен семи человеческим, неверно по сравнению с людьми собаки стареют быстрее в молодости и медленнее с возрастом."

На самом деле всё гораздо сложнее. Всё зависит еще и от породы и даже от того, что пес беспородный (дворняга)....
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17k
Александр Сучков Час назад
За несколько секунд до известного фото Альберта
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21k
Слепой Пью Час назад
Или у мну душа непоразительная и ее глубины бездонны, или фактики хилые какие-то... а судя по заголовку, тырнет должен был взорваться.
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Опять небылицы распространяют о том, пендосики были на Луне.
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15k
Вася 2 часа назад
"Сецессия - это необычная форма восстания, впервые опробованная в Древнем Риме. Когда правящий класс Рима становился слишком коррумпированным и несправедливым по отношению к простолюдинам, последние объединялись и уходили из города, оставляя элиту на произвол судьбы."

это ж утопия в чистом виде ! ..Хотя они могли и лезвий навтыкать Цезарю..
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31k
ACU900 2 часа назад
Я думаю что и в 17 веке было гораздо больше видов пасты. Просто рецепты 4 из них дошли до наших дней. Инстаграма тогда не было, чтобы каждый вид задокументировать :))
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61k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Что-то я не поняла про " скорость света до 61 км/ч". ..
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334
Nuucha Татьяна Юсова 2 часа назад
Особенно мне понравилось про перемещение этой скорости.
Но можно предположить, что скорость света снизили до 61 км/ч, но при этом перемещали, со скоростью 1079252788 км/ч.
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