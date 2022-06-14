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Вот так живешь на свете и не знаешь... А когда узнаешь - поразишься до глубины души!
Рэпер Flo Rida тестирует свои новые песни в стриптиз-клубах, чтобы проверить, танцуют ли под них девушки, прежде чем их выпускать.
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Ученые, работающие на радиотелескопе Parkes в Австралии потратили 17 лет, пытаясь идентифицировать мощные, но чрезвычайно короткие радиовсплески, которые появлялись через, казалось бы, случайные промежутки времени. В 2015 году они окончательно определили причину: преждевременное открытие микроволновой печи на объекте.
В оперной арии из «Пятого элемента» композитор Эрик Сьерра намеренно написал ряд моментов, которые считал невозможными для исполнения, - чтобы певица звучала как инопланетянка. Когда на роль пришла оперная певица Инва Мулс, она спела 85% того, что композитор считал технически невозможным. Остальное собиралось в студии на компьютере.
Жан Буле в 1972 году установил мировой рекорд по высоте полета на вертолете — 12 277 метров. Во время спуска двигатели отказали, и он посадил вертолет без двигателей, установив при этом еще один рекорд - по посадке вертолета без двигателя.
Летучие мыши едят столько насекомых, что экономят для США более 1 миллиарда долларов в год на отсутствии ущерба для урожая и пестицидах.
Для сбора налогов Кристиан IV Датский попросил капитанов судов, пересекающих пролив Зунд, оценить стоимость их груза, которая использовалась в качестве налоговой базы без дополнительной проверки. Однако король также претендовал на право купить весь груз именно по этой цене.
Соревнования по фигурному катанию в 1800-х годах включали рисование коньками картинок на льду. Это требовало точности и не было таким быстрым, как номера в современном фигурном катании.
Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана, когда оученый таким образом выразил свое раздражение папарацци, бесконечно просивших его улыбаться в день его 72-летия. Она стала культовой в основном потому, что сам Эйнштейн заказал много отпечатков и начал отправлять их друзьям.
Считать, что один собачий год равен семи человеческим, неверно — по сравнению с людьми собаки стареют быстрее в молодости и медленнее с возрастом.
Сецессия - это необычная форма восстания, впервые опробованная в Древнем Риме. Когда правящий класс Рима становился слишком коррумпированным и несправедливым по отношению к простолюдинам, последние объединялись и уходили из города, оставляя элиту на произвол судьбы.
В лондонском метро есть свой подвид комара, обитающий исключительно на станциях и в тоннелях.
После окончания телешоу « Телепузики» владельцу территории, где проходили съемки, пришлось срыть холм и затопить поле, на котором снималась программа, из-за большого количества людей, проникавших на его территорию, чтобы увидеть Телепузиков.
«Ощущение надвигающейся гибели» является официальным симптомом переливания неправильной группы крови.
Задумавший суицид подросток из Великобритании использовал несколько фальшивых онлайн-персонажей, чтобы убедить своего лучшего друга убить его. Он пережил нападение, но стал первым человеком в истории Великобритании, которому было предъявлено обвинение в подстрекательстве к собственному убийству.
В 1999 году датский физик Лене Хау смогла замедлить скорость света до 61 км/ч, а позже смогла полностью остановить его, манипулировать им и даже перемещать в другое место.
У человека есть ген, который контролирует, как долго вы спите. «Короткоспящие» после 4-6 часов сна функционируют так же, как и обычный человек, получающий 8 часов сна.
Бах написал Бранденбургские концерты в 1721 году как часть заявления о приеме на работу к маркграфу, на которое он так и не получил ответа. Концерты не публиковались до 1850 года и чуть было не оказались окончательно утеряны во время Второй мировой войны.
когда глухие люди переносят повреждение головного мозга, связанное с инсультом, они часто теряют способность объясняться жестами. Эти симптомы поразительно схожи с различными формами лингвистической афазии - утери способности говорить, формировать слова и предложения, - которая часто наступает после инсульта у обычных людей.
Пожар уничтожил большую часть коллекции библиотеки Гарварда в 1764 году. Уцелело лишь небольшое количество книг, в том числе 144, которые в тот момент были на руках. Одна из этих книг была найдена и возвращена в 1997 году.
Сегодня в Италии существует более 350 признанных видов пасты. А вот в XIII веке существовало лишь 4 основных вида: спагетти, равиоли, макарони и гноччи.
Когда Винсент Прайс согласился участвовать в озвучании альбома Thriller, ему был предоставлен выбор между получением процента от выручки от альбома или фиксированной оплатой в размере 20 тысяч долларов. Он выбрал 20 тысяч долларов.
Первый McDonalds Drive был создан для солдат, которые не имели права выйти из машины в форме.
После того, как Никколо Маккиавелли уволили с поста посла, подвергли пыткам и сослали на
ферму, он ночью приходил домой, снимал грязную одежду, которую носил для полевых работ, и надевал посольский костюм, только чтобы заниматься в своем кабинете в одиночестве. Он утверждал, что просто не может без своей привычной работы.
ферму, он ночью приходил домой, снимал грязную одежду, которую носил для полевых работ, и надевал посольский костюм, только чтобы заниматься в своем кабинете в одиночестве. Он утверждал, что просто не может без своей привычной работы.
Из 312 человек, отобранных в качестве космонавтов НАСА, не менее 207 в детстве были бойскаутами. Из 24 отправившихся на Луну 20 были бойскаутами, в том числе 11 из 12 ходивших по Луне и все трое членов экипажа Аполлона-13.
Последний король Египта, Фауд II, все еще жив. Он взошел на трон, когда ему было всего 192 дня от роду, и свергнут через год после того, как его отец был сослан, а в Египте провозгласили республику.
Харамбе, единственная горилла в истории, напавшая на посетителя зоопарка, был сиротой. Его мать, родной брат и двое сводных братьев и сестер были убиты, когда служитель оставил у обогревателя ведро с таблетками хлора. Ядовитые пары попали в вольер с гориллами и убили всех четверых.
В 2000 году на художественной выставке в Дании были вытавлены десять функциональных блендеров с живыми золотыми рыбками. Посетителям была предоставлена возможность нажать кнопку «вкл». По крайней мере, один посетитель убил двух золотых рыбок. Это привело к тому, что директора музея обвинили в жестоком обращении с животными, впрочем, его вскоре оправдали.
Изначально предполагалось, что день «Д» наступит 5 июня, но метеоролог Джеймс Стэгг уговорил Дуайта Эйзенхауэра отложить его на день в самую последнюю минуту. Погодные условия должны были быть подходящими для высадки, и планировщики учитывали приливы, скорость ветра и даже лунный цикл.
Когда Авраам Линкольн снял свой цилиндр, чтобы произнести свою первую инаугурационную речь, он неловко огляделся в поисках места, чтобы поставить его. Проигравший кандидат в президенты, демократ Стивен А. Дуглас выступил вперед, сказал: «Позвольте мне», и взял шляпу, чтобы подержать ее на колене во время выступления.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом деле всё гораздо сложнее. Всё зависит еще и от породы и даже от того, что пес беспородный (дворняга)....
это ж утопия в чистом виде ! ..Хотя они могли и лезвий навтыкать Цезарю..
Но можно предположить, что скорость света снизили до 61 км/ч, но при этом перемещали, со скоростью 1079252788 км/ч.
Бозе-эйштейновский конденсат принадлежит к числу сред с очень сильной дисперсией и потому может замедлить световые импульсы во многие миллионы раз.
В 2007 году они пленили лазерную вспышку в бозе-эйнштейновском конденсате, а потом перенесли его атомы в другой такой же конденсат. Когда его сделали оптически прозрачным, он породил световой сигнал точную копию исходного лазерного импульса."