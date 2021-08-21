Мечта многих советских мальчишек – нож «Козья ножка»

Свою популярность в СССР нож обрел в 60-х годах, когда их массово начали привозить военные отслужившие в ГСВГ (Группа советских войск в Германии). В те времена товары из ГДР пользовались небывалым спросом и многие везли оттуда памятные подарки. В память о службе везли: сервизы «Мадонна»; настенные гобелены «Охотники на привале»; одежду и обувь; игрушки, особенно ценилась немецкая железная дорога фирмы Piko и многое другое. Сувенирные ножи из всего этого многообразия были самым не дорогим памятным подарком. В среднем такая «Козья ножка» продавалась за 10-15 немецких марок.