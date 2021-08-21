FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Антикварное оружие 12 постов • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Антикварное оружие 
Мечта многих советских мальчишек – нож «Козья ножка»

Мечта многих советских мальчишек – нож «Козья ножка» (4 фото)

Автор:
21 августа 2021 09:00
Сообщество : Антикварное оружие
Метки: Мечта   интересно   мальчишки   нож   оружие   факты   фото   
476
4

«Козья ножка» – это традиционный нож германских народов с клинком колющего или режущего действия, чья рукоять украшалась охотничьими трофеями. В основном рукоять изготавливали из ножек козы или косули.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Антикварное оружие"
Метки: Мечта   интересно   мальчишки   нож   оружие   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
108k
БрОдЯгА Час назад
Некуя не практичный. Сама нога от грязи и воды будет ужасна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
newegg 3 минуты назад
Был такой, с маленьким компасом в ножнах. Много лет висел на стене на ковре.
Исчез во время одной из новогодних гулянок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пронька Грезной Час назад
У дядьки был. Лежал в охотничьем чемодане. Мне не нравился, в руки берешь - будто с козой здороваешься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Типа граф Час назад
Нет , у меня не было такого ножичка , у меня было дофига немецких игрушек , т.к. у меня дядя служил в Германии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) «Тюремный роман»: как влюбленная следовательница помогла бежать обвиняемому (3 фото) Автоматы с газировкой: как они появились в СССР Автоматы с газировкой: как они появились в СССР Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок? Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок? Сюрикэн — оружие или безделушка? Сюрикэн — оружие или безделушка? «Доппельгангеры» советского кино «Доппельгангеры» советского кино Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

714504



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
27 любопытных инструментов с особым назначением
2
99
27 любопытных инструментов с особым назначением
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
3
124
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
﻿
Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс
Бренд KUMI представил новые модели смарт-часов и проводит конкурс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#люди#фотографии#картинки#авто аварии#новости#полиция#сша
#интересно#интересное#животные#дтп#Россия#ynews#Москва#автомир#афганистан#прикольные
#Юмор#кино#история#СССР#аварии#автомобили#gif#прикол#искусство#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться