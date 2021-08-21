Мечта многих советских мальчишек – нож «Козья ножка»

«Козья ножка» – это традиционный нож германских народов с клинком колющего или режущего действия, чья рукоять украшалась охотничьими трофеями. В основном рукоять изготавливали из ножек козы или косули.
Свою популярность в СССР нож обрел в 60-х годах, когда их массово начали привозить военные отслужившие в ГСВГ (Группа советских войск в Германии). В те времена товары из ГДР пользовались небывалым спросом и многие везли оттуда памятные подарки. В память о службе везли: сервизы «Мадонна»; настенные гобелены «Охотники на привале»; одежду и обувь; игрушки, особенно ценилась немецкая железная дорога фирмы Piko и многое другое. Сувенирные ножи из всего этого многообразия были самым не дорогим памятным подарком. В среднем такая «Козья ножка» продавалась за 10-15 немецких марок.
Как вы понимаете для практического применения данный нож вряд ли может подойти, так как в первую очередь это сувенир. Зато о таком ноже мечтали многие советские мальчишки. В 60-70-х годах были очень популярны фильмы про индейцев: «Чингачгук – Большой Змей», «Текумзе», «След Сокола» с неподражаемым Гойко Митичем и каждый мальчишка мечтал об оружии как у «краснокожих». «Козья ножка» прекрасно походила на трофей с Дикого Запада.
В наше время «Козьи ножки» покупают в основном любители и коллекционеры ножей. Средняя цена аутентичного ножа из ГДР начинается от 1500 и доходит до 8000 рублей за экземпляр в приличном состоянии.
А у вас был/есть нож «Козья ножка»?
Источник:
- А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»
- Советский электроприбор, который удивил китайцев
- Автоматы с газировкой: как они появились в СССР
- «Доппельгангеры» советского кино
- Что такое «выжиматели ветра», и куда они исчезли
Понравилось12
Исчез во время одной из новогодних гулянок.
причём с дохлой козой...