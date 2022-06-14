Почему во времена ВОВ советские офицеры носили кобуру справа, а немецкие - слева

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Если посмотреть фото хроники Второй мировой войны, то можно заметить одну необычную деталь, отличающую солдат вермахта и советских.
Почему же они носили кобуру с разных сторон? Традиция пошла ещё со времён царской армии, когда русскому офицеру поступил высочайший приказ носить с собой огнестрельное оружие.
Логично расположить кобуру слева, ведь так проще доставать правой рукой пистолет.
Но в русской армии, по устоявшейся традиции, уже носили слева кортики (флотские и военврачи), сабли или шашки. Поэтому кобуру пришлось надевать на правую сторону.
Эту же традицию переняла и РККА, где было немало военных бывшей царской армии.
Но в русской армии, по устоявшейся традиции, уже носили слева кортики (флотские и военврачи), сабли или шашки. Поэтому кобуру пришлось надевать на правую сторону.
Эту же традицию переняла и РККА, где было немало военных бывшей царской армии.
А в немецкой армии, даже при кайзере, на момент, когда появились личные пистолеты (с середины XIX века) не было традиции носить при себе холодное оружие. Ну если только на парадах. Германские офицеры носили кобуру слева, что было удобнее для правшей, которых всегда больше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, ты как себе это представляешь - достать пистолет на поясе из застёгнутой кобуры с левого бока правой рукой?? А проделать это в положении лёжа?
Вот именно поэтому немцы кобуру смещали ближе к центру живота, а у наших кобура была сбоку справа и неудобств при доставании из неё пистолета не возникало.
Кроме того, немцы столкнулись с большой проблемой доставания пистолета из кобуры в положении лёжа - им приходилось переворачиваться, в то время как у наших бойцов таких проблем не было.
PS Автор, а холодное оружие носят слева потому что оно длинное и извлечь его из ножен правой рукой справа в один приём не получится.
Realy?!))
Ну-ка, глянем художественную реконструкцию