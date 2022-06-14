Почему во времена ВОВ советские офицеры носили кобуру справа, а немецкие - слева

А в немецкой армии, даже при кайзере, на момент, когда появились личные пистолеты (с середины XIX века) не было традиции носить при себе холодное оружие. Ну если только на парадах. Германские офицеры носили кобуру слева, что было удобнее для правшей, которых всегда больше.