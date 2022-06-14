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Почему во времена ВОВ советские офицеры носили кобуру справа, а немецкие - слева

Почему во времена ВОВ советские офицеры носили кобуру справа, а немецкие - слева

Автор:
14 июня 2022 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   Оружие   интересное   солдаты   традиции   факты   
1096
4
Если посмотреть фото хроники Второй мировой войны, то можно заметить одну необычную деталь, отличающую солдат вермахта и советских.

Источник:

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Метки: ВОВ   Оружие   интересное   солдаты   традиции   факты   
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16  комментариев
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21k
SolomonA 4 часа назад
С чего бы удобнее доставать пистолет из кобуры слева? Справа быстрее и удобнее. Достаточно посмотреть соревнования ковбоев в скорости стрельбы - какой рукой стреляют - с той стороны и кобура. Так что здесь правильно - именно наше расположение, справа. А почему у немцев слева - так у них все не по-русски...
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11
Maksim 14 минут назад
Вообще-то ношение оружия регламентировалось уставом, особенно в германской армии. Если во время боя или у специалистов допускались вольности в ношении, то парадный вид четко регламентировался.
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26k
Юрьевич 18 минут назад
"Логично расположить кобуру слева, ведь так проще доставать правой рукой пистолет."

Автор, ты как себе это представляешь - достать пистолет на поясе из застёгнутой кобуры с левого бока правой рукой?? А проделать это в положении лёжа?

Вот именно поэтому немцы кобуру смещали ближе к центру живота, а у наших кобура была сбоку справа и неудобств при доставании из неё пистолета не возникало.
Кроме того, немцы столкнулись с большой проблемой доставания пистолета из кобуры в положении лёжа - им приходилось переворачиваться, в то время как у наших бойцов таких проблем не было.

PS Автор, а холодное оружие носят слева потому что оно длинное и извлечь его из ножен правой рукой справа в один приём не получится.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Ну не знаю, думаю мне как правше было бы удобнее таскать поясную кобуру со стороны ведущей руки. Это подмышечную удобнее носить с противоположной стороны, но это уже другая степь.
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7k
Mowgley 3 часа назад


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91k
sapér Vodička 4 часа назад
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25k
SerGProS 4 часа назад
Логично расположить кобуру слева, ведь так проще доставать правой рукой пистолет..
Realy?!))
Ну-ка, глянем художественную реконструкцию
Ссылка coub.com
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70k
Viktor 4 часа назад
По мне так правой рукой удобнее доставать пистолет с правой стороны. А то получается чесать левое ухо правой рукой.
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19k
Дмитрий К. 4 часа назад
Ну да проще доставать, особенно лёжа на пузе.
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0
Андрей Дмитрий К. 2 часа назад
Просто слегка повернись на бок
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39k
kalinser 4 часа назад
В России место кобуры на ремне офицера справа,дань кавалерийским традициям,холодное оружие носили слева.
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