Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания

Пол Денье признался, что совершал преступления в том числе и из-за ненависти к женщинам. За совершенные преступления он был приговорен к пожизненному заключению без права обжалования.

Сейчас Денье пятьдесят лет, и он заявил, что встал на путь исправления и просит называть себя Паулой. После такого заявления, комиссия по вопросам УДО заявила, что Паула может рассчитывать на рассмотрение своего дела и уже в следующем году Денье может выйти на свободу, в случае положительного решения по делу о досрочном освобождении.