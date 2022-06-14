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Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания

Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания

Автор:
14 июня 2022 15:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Денье   запад   интересно   маразм   новости   серийный убийца   трансгендеры   убийца   шок   
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Игры с переодеванием сменой пола вышли на новый уровень. С молчаливого согласия толерантного Запада новоиспеченные женщины, заточенные природой в теле мужчин, выигрывают спортивные соревнования и уже соревнуются даже не с женщинами, а такими же как и они, только в женской лиге.

Многие относятся с состраданием, а на амбиции женщин от природы закрывают глаза, призывая отнестись с пониманием.

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Но вот история из Австралии выходит за все рамки возможных моральных и этических границ. Известный серийный убийца из Френкстона, который в 1993 году совершил ряд убийств женщин, похищая и пытая их перед смертью, заявил о желании сменить пол.

Пол Денье признался, что совершал преступления в том числе и из-за ненависти к женщинам. За совершенные преступления он был приговорен к пожизненному заключению без права обжалования.

Сейчас Денье пятьдесят лет, и он заявил, что встал на путь исправления и просит называть себя Паулой. После такого заявления, комиссия по вопросам УДО заявила, что Паула может рассчитывать на рассмотрение своего дела и уже в следующем году Денье может выйти на свободу, в случае положительного решения по делу о досрочном освобождении.

Семьи его жертв, Натали Рассел, Элизабет Стивенс и Дебру Фрим, категорически против такого развития дела и призывают отказать Денье в такой возможности. Но их, видимо, попросят отнестись с пониманием.

Источник:

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Метки: Денье   запад   интересно   маразм   новости   серийный убийца   трансгендеры   убийца   шок   
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3  комментария
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Mrak OBOY 8 минут назад
а в чем прикол? типо это не я их убил, а тот стремный мужик, а я девочка не могла их убить!!! где логика?
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smakido 17 минут назад
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Александр Невский
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