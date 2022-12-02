За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт

Сама по себе идея давать реальный тюремный срок за экономические преступления такого рода — это по-сути новый этап в работе санкций. И это совсем не хорошо ни для нас, ни для Евросоюза, особенно на фоне резолюции о признании России страной-спонсором терроризма.