За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт

Итак, в Европе предлагают радикально ужесточить наказание за помощь в обходе санкций против России — такую деятельность уже признали уголовным преступлением, и теперь физлица могут попасть в тюрьму, а компании рискуют огромными штрафами.
Сама по себе идея давать реальный тюремный срок за экономические преступления такого рода — это по-сути новый этап в работе санкций. И это совсем не хорошо ни для нас, ни для Евросоюза, особенно на фоне резолюции о признании России страной-спонсором терроризма.
Самый интересный вопрос сейчас в другом — на сколько новые европейские правила будут экстерриториальными. И может ли гражданин, скажем, Турции, преследоваться в ЕС за помощь российской компании из санкционного списка. Нет, конечно, мы ни на кого не намекаем.
Вообще, конечно, новые правила ещё больше затруднят ведение бизнеса с ЕС для той части российского бизнеса, которая не находится под санкциями. Теперь их европейские контрагенты будут буквально «дуть на воду», минимизируя риски и минимизируя любые возможные риски.
Будет ли новое европейское законодательство способом окончательно разделить Россию и ЕС, или же оно станет способом давления на другие страны — покажет только время.
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Главное для них сохранить свое главенствующее положение в области принятия социальных и геополитических решений не только в западном полушарии, но и как они в дальнейшем рассчитывают, во всем остальном мире.