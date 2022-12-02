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За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт

За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт

Автор:
02 декабря 2022 20:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   европа   запад   интересно   нефть   новости   потолок цен   санкции   
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Итак, в Европе предлагают радикально ужесточить наказание за помощь в обходе санкций против России — такую деятельность уже признали уголовным преступлением, и теперь физлица могут попасть в тюрьму, а компании рискуют огромными штрафами.

Сама по себе идея давать реальный тюремный срок за экономические преступления такого рода — это по-сути новый этап в работе санкций. И это совсем не хорошо ни для нас, ни для Евросоюза, особенно на фоне резолюции о признании России страной-спонсором терроризма.

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Самый интересный вопрос сейчас в другом — на сколько новые европейские правила будут экстерриториальными. И может ли гражданин, скажем, Турции, преследоваться в ЕС за помощь российской компании из санкционного списка. Нет, конечно, мы ни на кого не намекаем.

Вообще, конечно, новые правила ещё больше затруднят ведение бизнеса с ЕС для той части российского бизнеса, которая не находится под санкциями. Теперь их европейские контрагенты будут буквально «дуть на воду», минимизируя риски и минимизируя любые возможные риски.

Будет ли новое европейское законодательство способом окончательно разделить Россию и ЕС, или же оно станет способом давления на другие страны — покажет только время.

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Метки: Россия   европа   запад   интересно   нефть   новости   потолок цен   санкции   
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2  комментария
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4k
Frank Borman 6 минут назад
Европейские лидеры уже совсем свихнулись. Тут тебе и зеленая экошиза с переходом на вертушки и солнечные батареи, и переход на электроавтомобили, и поддержка фашистской Бандеровщины всеми силами и средствами. Если точнее, дядя Сам из Вашингтона еще сильнее сжал им яйца и заставил принять это решение.
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9k
Shtoppi 50 минут назад
Запад в своих попытках цепляться за так долго строившийся ими и теперь разваливающийся однополярный мир готовы пойти на любые меры.
Главное для них сохранить свое главенствующее положение в области принятия социальных и геополитических решений не только в западном полушарии, но и как они в дальнейшем рассчитывают, во всем остальном мире.
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