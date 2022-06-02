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Обед для королевы: Макдональдс сделал "подарок" Елизавете II

Обед для королевы: Макдональдс сделал "подарок" Елизавете II

Автор:
02 июня 2022 19:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Елизавета II   интересно   макдональдс   новости   юбилей   
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В честь юбилея правления королевы Елизаветы II многие решили сделать некий подарок.

Например, один из гостей попытался пробраться во дворец, чтобы воочию встретиться с королевой.

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Правда, его быстро схватили, и он не смог попасть на аудиенцию.

А вот представители Макдональдса решили пойти иным путем. Они решили разыграть упаковку для еды из фарфора. Но это еще не все, специально к юбилею они сменили слоган фаст фуда с "I’m Lovin’ It" на "One's lovin' it".

А чтобы ее величеству было совсем лестно, специально к юбилею Елизаветы II фирменную мелодию записал Королевский филармонический оркестр.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Елизавета II   интересно   макдональдс   новости   юбилей   
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3  комментария
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16k
Bridge 21 минуту назад
Елизавета II вечная! Уважуха.
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35
Sneg 2 минуты назад
Носятся со своей королевой, как с писаной торбой!
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470
HalloFreeSpace 4 минуты назад
норм )))
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