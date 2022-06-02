Обед для королевы: Макдональдс сделал "подарок" Елизавете II

В честь юбилея правления королевы Елизаветы II многие решили сделать некий подарок.
Например, один из гостей попытался пробраться во дворец, чтобы воочию встретиться с королевой.
Правда, его быстро схватили, и он не смог попасть на аудиенцию.
А вот представители Макдональдса решили пойти иным путем. Они решили разыграть упаковку для еды из фарфора. Но это еще не все, специально к юбилею они сменили слоган фаст фуда с "I’m Lovin’ It" на "One's lovin' it".
А чтобы ее величеству было совсем лестно, специально к юбилею Елизаветы II фирменную мелодию записал Королевский филармонический оркестр.
Источник:
АНТИФИШКИ
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