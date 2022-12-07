Санкции упёрлись в потолок?

Ведь ни в одном из священных писаний не сказано, что страхованием морских грузов могут заниматься только британцы. Да и чёрный рынок никто не отменял.

Одним словом, Россия снова компенсирует недостаток экспортных поставок за счёт роста цен. А вот выполнят ли арабские нефтяные монархии заветное желание своих бывших старших партнёров и увеличат ли добычу, воспользовавшись конъюнктурой, - ещё бабушка надвое сказала.