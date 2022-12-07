Санкции упёрлись в потолок?

Уже несколько месяцев западные экономические аналитики старательно вглядываются в потолок - нефтегазовый. Обсуждение кипит такое, что кажется, будто на Западе этой полгода как анонсированной матери всех санкций боятся гораздо больше, чем в России. Не удивительно, ведь последствия могут оказаться такими, что мало не покажется ни кому.
Возьмём для начала нефть. Основных сценариев здесь два: плохой и очень плохой. И в обоих случаях не понятно, кому будет хуже: Путину или самим анасзачто?-инициаторам горячей экономической войны.
В первом сценарии решение вызовет очередной взлёт цен на углеводороды с очевидным итогом: ледниковым периодам в домах и развалом промышленности. Россия же начнёт ограничения обходить - примерно так же, как это 30 с лишним лет делают иранские аятоллы.
Ведь ни в одном из священных писаний не сказано, что страхованием морских грузов могут заниматься только британцы. Да и чёрный рынок никто не отменял.
Одним словом, Россия снова компенсирует недостаток экспортных поставок за счёт роста цен. А вот выполнят ли арабские нефтяные монархии заветное желание своих бывших старших партнёров и увеличат ли добычу, воспользовавшись конъюнктурой, - ещё бабушка надвое сказала.
Во втором сценарии Россия выполняет обещание - отказывается играть с шулерами и прекращает торговлю со всеми, кто поддерживает потолковый беспредел, не считаясь с собственными ранами. И в этом случае нефтяные цены вырастают просто катастрофически с катастрофическими же последствиями для всех.
Страшно аж жуть. И вот от последних новостей потянуло знакомым запашком: потолок цен на российскую нефть ввели, но никто до сих пор не понимает, как он будет действовать, а главное - кому он больше навредит.
Для тех, кто невнимательно следил за вчерашними новостями. Решение Еврокомиссии превратило в пшик идею газового потолка. Санкция не распространяется на внебиржевой рынок, а планка в 3000 долларов за тысячу кубов чрезвычайно высока. И необходимое условие - цена за такой же объём СПГ при этом не должна быть выше 2300 долларов.
По факту всё это вместе делает идею газового потолка бессмысленной. Можно долго рассуждать, чем были угрозы европейских политиков: блефом или близорукостью. Но факт есть факт: они испугались сами и думают лишь о том, как сохранить лицо.
Поэтому, пообещав нефте-газовый потолок, западный блок достиг потолка всех возможных санкций. Стало так больно, что терпеть дальше собственные чудачества просто не получается.
Источник:
- Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС
- Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания
- В Китае обставили американского робопса: их версия плавает
- Ни капли жира: на открытии магазинов вернувшегося Adidas хотят видеть спортивных сотрудников
- «Готов сыграть главную роль в фильме про ужасного Рамзана Кадырова» Глава Чечни подал заявку в книги рекордов России и Гиннесса как «рекордсмен по санкциям»
Все понимают - сегодня установили потолок цен для России, а если прокатит, то завтра установят потолок цен другим.