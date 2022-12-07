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Санкции упёрлись в потолок?

Санкции упёрлись в потолок?

Автор:
07 декабря 2022 19:54
Сообщество : Политика
Метки: Китай   Россия   запад   интересно   иран   новости   политика   санкции   
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Уже несколько месяцев западные экономические аналитики старательно вглядываются в потолок - нефтегазовый. Обсуждение кипит такое, что кажется, будто на Западе этой полгода как анонсированной матери всех санкций боятся гораздо больше, чем в России. Не удивительно, ведь последствия могут оказаться такими, что мало не покажется ни кому.

Возьмём для начала нефть. Основных сценариев здесь два: плохой и очень плохой. И в обоих случаях не понятно, кому будет хуже: Путину или самим анасзачто?-инициаторам горячей экономической войны.

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В первом сценарии решение вызовет очередной взлёт цен на углеводороды с очевидным итогом: ледниковым периодам в домах и развалом промышленности. Россия же начнёт ограничения обходить - примерно так же, как это 30 с лишним лет делают иранские аятоллы.

Ведь ни в одном из священных писаний не сказано, что страхованием морских грузов могут заниматься только британцы. Да и чёрный рынок никто не отменял.

Одним словом, Россия снова компенсирует недостаток экспортных поставок за счёт роста цен. А вот выполнят ли арабские нефтяные монархии заветное желание своих бывших старших партнёров и увеличат ли добычу, воспользовавшись конъюнктурой, - ещё бабушка надвое сказала.

Во втором сценарии Россия выполняет обещание - отказывается играть с шулерами и прекращает торговлю со всеми, кто поддерживает потолковый беспредел, не считаясь с собственными ранами. И в этом случае нефтяные цены вырастают просто катастрофически с катастрофическими же последствиями для всех.

Страшно аж жуть. И вот от последних новостей потянуло знакомым запашком: потолок цен на российскую нефть ввели, но никто до сих пор не понимает, как он будет действовать, а главное - кому он больше навредит.

Для тех, кто невнимательно следил за вчерашними новостями. Решение Еврокомиссии превратило в пшик идею газового потолка. Санкция не распространяется на внебиржевой рынок, а планка в 3000 долларов за тысячу кубов чрезвычайно высока. И необходимое условие - цена за такой же объём СПГ при этом не должна быть выше 2300 долларов.

По факту всё это вместе делает идею газового потолка бессмысленной. Можно долго рассуждать, чем были угрозы европейских политиков: блефом или близорукостью. Но факт есть факт: они испугались сами и думают лишь о том, как сохранить лицо.

Поэтому, пообещав нефте-газовый потолок, западный блок достиг потолка всех возможных санкций. Стало так больно, что терпеть дальше собственные чудачества просто не получается.

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Метки: Китай   Россия   запад   интересно   иран   новости   политика   санкции   
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20  комментариев
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7k
Сергей Полчаса назад
Никто в мире не поддержит Запад в плане потолка цены.
Все понимают - сегодня установили потолок цен для России, а если прокатит, то завтра установят потолок цен другим.
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25k
Сергей Алексеевич 13 минут назад
Страшно то, что всем европейцам льют в уши что именно Россия виновата во всех бедах и большинство в это свято верят, и если вдруг прижмёт так что они не смогут обогреть и накормить своих детей, то они запросто возьмут в руки оружие и согласятся идти убивать виновника во всех бедах - русских.
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33
Александр Шевченко 17 минут назад
Я вот знаю точно что бензин с нового года плавноиподорожает, примерно на 35 % (хотя 80 + % там акцизы и налоги) . Следовательно и все цены следом. Я знаю точно что рынок продаж машин рухнул в ноябре на 60 %. Я знаю точно что промышленность в сентябре понесла убытков более чем на 700 миллиардов и в 23 году будет волна банкротств, потому что кучу рук оторвали от производства. Но я вот честно не знаю , почему тут так сильно пропагандоны переживают за Европу и за прибыли олигафренов-олигархов (большинство ресурсов коими торгуют, государству принадлежат частично). Хотя наверное они им зарплату или бонусы платят, других вариантов у меня нет.
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8k
евгений 24 минуты назад
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324
KE2646 Полчаса назад
Когда я получал водительское удостоверение в 2006-м, 92-й бенз стоил 16 рублей за 1 литр. А как дела обстоят с ценами на топливо сейчас? Так что не надо тут мне рассказывать, как хреново всему Западу от их же санкций. Мы, рядовые граждане, давно уже оплачиваем весь этот аттракцион из своего кошелька.
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324
KE2646 Олег Квирулянт 10 минут назад
Глупый Вы. Толку от полного холодильника, если стоимость этого наполнения растет с каждым годом? Всего наилучшего, я надеялся на более эрудированного собеседника...
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9k
Shtoppi 42 минуты назад
запад сам себе яму копает и с каждым днем эта яма становится все глубже. В один зловещий момент, стенки этой ямы обрушаться похоронив копателей заживо.
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63k
Татьяна Юсова Час назад
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Александр Невский
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