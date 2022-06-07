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На сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М есть кормовые пушки: зачем они нужны?

На сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М есть кормовые пушки: зачем они нужны?

Автор:
07 июня 2022 15:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Оружие   Ту-22М   интересное   мнение   самолеты   факты   эксперты   
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Известно, что на дальнем стратегическом сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М, а также на его модификациях М2 и М3 в хвостовой части между двигателями и килем есть, так называемые, кормовые пушки. Зачем они нужны? Отвечают эксперты.
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Из этих слов можно сделать вывод: кормовые пушки на Ту-22М применяются для постановки помех, а стрельба из них по ракетам неэффективна. Цель также отдаёт себе отчёт в том, какова оснащённость оборонительной установки Ту-22М и поэтому будет строить заход под большим курсовым углом. Само наличие этой пушки создаёт противнику много дополнительных проблем и этим снижает вероятность успешного перехвата. Но сильно на неё надеяться не стоит.
Если опираться на мнение экспертов и аналитических оценок можно сделать вывод: кормовые пушки на Ту-22М и его более поздних модификациях малоэффективны, особенно когда есть высокоточное оружие. Да и Ту-160 уже не имеет таких кормовых пушек. Так что их присутствие на Ту-22М - это скорее традиция.

Источник:

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Метки: Оружие   Ту-22М   интересное   мнение   самолеты   факты   эксперты   
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19  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
спасибо,было интересно
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−7
ffffa2 4 минуты назад
мой дед воевал ( жаль что не за германцев ) что бы путлерец воровал ! ...
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−7
ffffa2 7 минут назад
Дмитрий - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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−7
ffffa2 7 минут назад
на которые штанги вернут - и путлерцу в сраку вставят ...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−7
2k
kca-opa 18 минут назад
Все 22М, М2, М3 не стратегические, а дальние бомбардировщики-ракетоносцы, добрый дедушка Горби лизнул полосатикам и снял с них штанги дозаправки, никакими договорами это не регламентировалось, стратегами будут М3М, на которые штанги вернут
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
10k
Sasa Полчаса назад
Во как ffffa2 бомбануло после прочтения про советско-российские бомберы!
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87
Sumrak58100 Полчаса назад
А на земле кто-то будет удивляться: откуда это стреляная гильза прилетела.
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1k
Мурчелло Полчаса назад
На сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М есть кормовые пушки: зачем они нужны?
-----------------
Мнение не эксперта:стрелять.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
4k
Дмитрий Час назад
Была у нас как-то аэродромная практика, где мы подвешивали под Ту-22М3 одну интересную ракету для поражения больших площадей. Закончили и нам разрешили полазать по летательному аппарату (тогда он именно так и назывался). Ну, а потом пришло время баек. Тут препод и рассказывает историю: все специалисты проверили ЛА и ждут последнего - вооруженца. Он притопал и давай проверять. Подал сигнал на пушку и она нис того ни с сего начала искать цель. В пару км от самолета бежала себе ПИПка, ну пушка и выдала очередь по ней. Снаряды в аккурат по раме автомобиля прошли. К счастью никто не пострадал. Специалист РЭО получил по башке.
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503
HalloFreeSpace 2 часа назад
Зная русскую смекалку , не лишняя точно )
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