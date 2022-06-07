На сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М есть кормовые пушки: зачем они нужны?

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Известно, что на дальнем стратегическом сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М, а также на его модификациях М2 и М3 в хвостовой части между двигателями и килем есть, так называемые, кормовые пушки. Зачем они нужны? Отвечают эксперты.
Когда самолёт может лететь значительно быстрее, чем снаряды, то есть вопросы о целесообразности установок этих точек ведения огня в заднюю полусферу. При том, что на Ту-160 нет никаких кормовых пушек. Есть мнения ряда экспертов, которым довелось попробовать эти пушки.
Пара слов о самих пушках:
Пара слов о самих пушках:
Та, что стоит в хвостовой части Ту-22М называется дистанционно управляемая кормовая пушечная установка УКУ-9А-502М. Она базируется на 23-миллиметровой пушке ГШ-23М. У неё в этом случае укороченный блок стволов, а скорострельность доведена до 4000 выстрелов в минуту. Боезапас в 750 снарядов ПИКС и ПРЛ. Прицеливание может производиться по телевизионному каналу ТП-1КМ и через РЛС типа ПРС-4 "Криптон". А дальность захвата цели ограничена 4 к. Здесь сохранена возможность ведения автоогня и через каждые 25 выстрелов срабатывает отсечка.
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Ту-22М2. На ней была смодифицирована такая же система, но уже с башней 9-К-502-I под две пушки ГШ-23 (без локализаторов) и два патронных ящика, каждый на 600 патронов. Под башней, между соплами двигателей, ставили "штаны" - раструб для сброса стреляных гильз. Как на башенной установке Ту-22М2, так и на М3, на блоке стволов пушки есть кожух из нержавеющей стали.
Вот что вспоминал об этих кормовых пушках майор Сериков (командир отряда):
"Пушка была нужна для того, чтобы отстреляться от пуска ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. Создать заградительное облако. А здесь нужно попасть в цель на наземном полигоне. На скорости 500 км/ч и на высоте 100 м оператор должен опознать цель, навести пушку да еще и попасть в цель. Задача была поставлена, и надо ее было выполнять. Ввели в план боевой подготовки. Раз попробовали, два попробовали - не получается поражение цели. Придумали следующее. Я захожу на полигон и вместе со штурманом начинаю искать цель. Находим ее, и когда цель под нами, даю команду оператору: "Стрельбу разрешаю". У него пушка под определенным углом стоит. Он отсчитывает: раз, два, три и тра-та-та из пушки. С полигона докладывают: "Стрельбу наблюдал". Если попали в полигон - оценка "отлично".
Что касается постановки помех из этих пушек:
"Из пушки можно поставить ИК- и РЛ-помехи на значительно большем удалении от прикрываемого самолёта, причём речь не только о наклонной дальности, но и об относительной высоте и курсовом параметре поля помех (т.е. вверх/вниз/вправо/влево от траектории полёта). Последнее особенно важно при противодействии РЛС, осуществляющими доплеровскую селекцию движущихся целей. Например, РЛС подсвета и наведения ЗРС С-300ПС работает по постановщику пассивных помех (диполей) практически без ухудшения параметров сопровождения, если интенсивность отстрела помех не превышает 55 пачек на 100 метров пути (это очень много). А вот если вы в сторону РЛС диполями из пушки стрелять начнёте, то СДЦ ей уже не сильно поможет, т.к. ваши диполи уже будут непосредственно экранировать ваш самолёт. Но чтобы это эффективно проделать, нужна высокая точность пеленгации РЛС по азимуту и углу места".
"Из пушки можно поставить ИК- и РЛ-помехи на значительно большем удалении от прикрываемого самолёта, причём речь не только о наклонной дальности, но и об относительной высоте и курсовом параметре поля помех (т.е. вверх/вниз/вправо/влево от траектории полёта). Последнее особенно важно при противодействии РЛС, осуществляющими доплеровскую селекцию движущихся целей. Например, РЛС подсвета и наведения ЗРС С-300ПС работает по постановщику пассивных помех (диполей) практически без ухудшения параметров сопровождения, если интенсивность отстрела помех не превышает 55 пачек на 100 метров пути (это очень много). А вот если вы в сторону РЛС диполями из пушки стрелять начнёте, то СДЦ ей уже не сильно поможет, т.к. ваши диполи уже будут непосредственно экранировать ваш самолёт. Но чтобы это эффективно проделать, нужна высокая точность пеленгации РЛС по азимуту и углу места".
Из этих слов можно сделать вывод: кормовые пушки на Ту-22М применяются для постановки помех, а стрельба из них по ракетам неэффективна. Цель также отдаёт себе отчёт в том, какова оснащённость оборонительной установки Ту-22М и поэтому будет строить заход под большим курсовым углом. Само наличие этой пушки создаёт противнику много дополнительных проблем и этим снижает вероятность успешного перехвата. Но сильно на неё надеяться не стоит.
Стрельба из оборонительных пушечных установок ведётся не по воздушным целям вообще, а по ракетами или атакующим истребителям.
"Дальность стрельбы из таких установок, конечно ограничена и приблизительно равна дальности стрельбы из пушек истребителя, даже несколько больше (этот эффект называется "баллистическим преимуществом бомбардировщика"- он отстреливается назад, навстречу истребителю, а тот вдогон).
Стрельба по атакующему истребителю исключительно проста: истребитель прицеливается в упрежденную точку бомбардировщика, поэтому его маневр и перемещение, зная дальность и скорость строго определены. Наводи и стреляй, если бомбардировщик летит прямолинейно. Естественно с учетом понижения, упреждения и других поправок.
Стрельба по ракете в этом смысле еще проще: она летит тоже в упрежденную точку и, при прямолинейном полете бомбера все время остается под постоянным углом места и только приближается. Но тут трудность попасть, т.к. цель мала.
Поэтому для оборонительных пушек важнее темп стрельбы, чем начальная скорость снаряда".
"Дальность стрельбы из таких установок, конечно ограничена и приблизительно равна дальности стрельбы из пушек истребителя, даже несколько больше (этот эффект называется "баллистическим преимуществом бомбардировщика"- он отстреливается назад, навстречу истребителю, а тот вдогон).
Стрельба по атакующему истребителю исключительно проста: истребитель прицеливается в упрежденную точку бомбардировщика, поэтому его маневр и перемещение, зная дальность и скорость строго определены. Наводи и стреляй, если бомбардировщик летит прямолинейно. Естественно с учетом понижения, упреждения и других поправок.
Стрельба по ракете в этом смысле еще проще: она летит тоже в упрежденную точку и, при прямолинейном полете бомбера все время остается под постоянным углом места и только приближается. Но тут трудность попасть, т.к. цель мала.
Поэтому для оборонительных пушек важнее темп стрельбы, чем начальная скорость снаряда".
Как говорят преподаватели ВУЗов, что застали те времена (70-е), присутствие на бомбардировщиках оборонительного артвооружения серьезно лоббировали военные, которые прошли ВОВ. А.Н. Туполев был скептично настроен к установке этих кормовых пушек.
"Тем не менее тенденции налицо: предыдущее поколение бомберов (Ту-16 , 3М) имели по три подвижных установки, а на Ту-22 осталась уже одна. После появления УРВВ, пускаемых за несколько километров, эффективность артустановок упала, но ведь вначале и ракет было мало на истребителях, и их эффективность тоже оставляла желать лучшего. С точки зрения прицеливания по атакующей из задней полусферы УР нет никаких проблем (их траектория детерминирована). Проблема в фиксации момента пуска и эффективности поражения УР снарядами ударного действия. Вероятность попадания снаряда прямо в ракету очень мала. Тут нужны снаряды с дистанционным взрывателем и готовыми ПЭ, подрывающиеся в окрестностях УР".
"Тем не менее тенденции налицо: предыдущее поколение бомберов (Ту-16 , 3М) имели по три подвижных установки, а на Ту-22 осталась уже одна. После появления УРВВ, пускаемых за несколько километров, эффективность артустановок упала, но ведь вначале и ракет было мало на истребителях, и их эффективность тоже оставляла желать лучшего. С точки зрения прицеливания по атакующей из задней полусферы УР нет никаких проблем (их траектория детерминирована). Проблема в фиксации момента пуска и эффективности поражения УР снарядами ударного действия. Вероятность попадания снаряда прямо в ракету очень мала. Тут нужны снаряды с дистанционным взрывателем и готовыми ПЭ, подрывающиеся в окрестностях УР".
Если опираться на мнение экспертов и аналитических оценок можно сделать вывод: кормовые пушки на Ту-22М и его более поздних модификациях малоэффективны, особенно когда есть высокоточное оружие. Да и Ту-160 уже не имеет таких кормовых пушек. Так что их присутствие на Ту-22М - это скорее традиция.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мнение не эксперта:стрелять.