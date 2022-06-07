На сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике Ту-22М есть кормовые пушки: зачем они нужны?

"Пушка была нужна для того, чтобы отстреляться от пуска ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. Создать заградительное облако. А здесь нужно попасть в цель на наземном полигоне. На скорости 500 км/ч и на высоте 100 м оператор должен опознать цель, навести пушку да еще и попасть в цель. Задача была поставлена, и надо ее было выполнять. Ввели в план боевой подготовки. Раз попробовали, два попробовали - не получается поражение цели. Придумали следующее. Я захожу на полигон и вместе со штурманом начинаю искать цель. Находим ее, и когда цель под нами, даю команду оператору: "Стрельбу разрешаю". У него пушка под определенным углом стоит. Он отсчитывает: раз, два, три и тра-та-та из пушки. С полигона докладывают: "Стрельбу наблюдал". Если попали в полигон - оценка "отлично".