Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской

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Даже в музее Иркутского авиапредприятия, где работал этот человек после Второй Мировой войны, у него нет отдельной экспозиции. Просто кавалер ордена Красной Звезды Константин Петрович Демьяненко.
Коллеги Демьяненко не знали, что он был не просто фронтовиком, лётчиком, участвовавшим в перегоне самолётов под лэнд-лизу по трасее Алсиба из Америки в СССР, но и прошёл через то, что могло стать сценарием к книге или фильму. Константин Петрович не любил рассказывать о своём прошлом, особенно о периоде службы в составе 1-й перегоночной авиадивизии.
В истории 1-го перегоночного полка, который тогда дислоцировался на Аляске, есть скромное упоминание: "Демьяненко Константин Петрович (старший лейтенант) – штурман звена, 27.06.43г. при перелете по маршруту Лэдд-Филд – Ном выпал из открытого люка А-20 во время пикирования. Благополучно приземлился на парашюте. Целый месяц провел в лесистых горах Аляски, пока не был обнаружен с воздуха полковником Михаилом Мачиным и вывезен экипажем капитана Бессела Блэксмита на гидросамолете".
Вот такая сухая сводка, которая не передаёт и доли того, что выпало на долю Демьяненко. Он больше месяца выживал в безлюдье аляскинских гор и у него была одна цель - добраться до своих, чтобы снова летать.
Вот такая сухая сводка, которая не передаёт и доли того, что выпало на долю Демьяненко. Он больше месяца выживал в безлюдье аляскинских гор и у него была одна цель - добраться до своих, чтобы снова летать.
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Коротко о трассе Алсиб - Аляска-Сибирь
Она начала функционировать в 1942 году и была частью советской авиатрассы по перегонке американских самолётов. По трассе было доставлено 7 908 одномоторных и двухмоторных самолётов. По этой трассе перегоняли не только самолёты, но возили грузы: золото, слюду, оборудование для госпиталей, продовольствие, военное оборудование, почту. Даже канцтовары, протезы, запчасти для часов и не только.
Трасса остановила свою работу в октябре 1945 года. За это время на советском участке произошло 279 лётных происшествий. Из них 49 аварий, 39 катастроф, 131 поломка и 60 вынужденных посадок. Погибло 115 человек. Причины: плохое метеобеспечение, конструктивные недостатки, неполная подготовка к вылету, сложные метеоусловия.
Трасса остановила свою работу в октябре 1945 года. За это время на советском участке произошло 279 лётных происшествий. Из них 49 аварий, 39 катастроф, 131 поломка и 60 вынужденных посадок. Погибло 115 человек. Причины: плохое метеобеспечение, конструктивные недостатки, неполная подготовка к вылету, сложные метеоусловия.
Историю Константина Демьяненко хорошо изучил иркутский журналист Михаил Денискин, который описал её в своей книге "По следам пропавшего "Бостона", правда без особой лирики:
"...история, которая произошла с Константином Демьяненко на Аляске – это реальный пример мужества человека, который сумел пройти тяжелейшие испытания, выжил наперекор всем обстоятельствам. Еще сложнее ему было пройти все проверки и опровергнуть обвинения в предательстве, а потом добиться права летать и воевать – он успел поучаствовать в воздушных боях в небе Венгрии и Германии. Правда, его героизм на территории Америки так и остался "белым пятном" в его биографии. Я считаю, что незаслуженно".
"...история, которая произошла с Константином Демьяненко на Аляске – это реальный пример мужества человека, который сумел пройти тяжелейшие испытания, выжил наперекор всем обстоятельствам. Еще сложнее ему было пройти все проверки и опровергнуть обвинения в предательстве, а потом добиться права летать и воевать – он успел поучаствовать в воздушных боях в небе Венгрии и Германии. Правда, его героизм на территории Америки так и остался "белым пятном" в его биографии. Я считаю, что незаслуженно".
27 июня 1943 года группа А-20 "Бостон" с лидером Б-25 поднялась с авиабазы Лэдд-Филд. Самолёты уже были на подходе к аэродрому Ном, но по метеоусловиям аэродром не мог их принять и пришлось садиться на запасном аэродроме Галена. Вот там выяснилось, что штурмана старшего лейтенанта Демьяненко в кабине нет - он исчез во время полёта.
Потом уже выяснилось, что в плохих условиях видимости штурман открыл колпак стрелка, чтобы визуально "привязаться" к местности. Пилот, который не знал о действиях штурмана, совершил манёвр, чтобы обойти грозовые облака, самолёт ушёл в вираж, отчего Демьяненко просто выбросило из кабины. Он ударился ногое о хвостовое оперение самолёта, но сознание не потерял и сумел открыть парашют.
Потом уже выяснилось, что в плохих условиях видимости штурман открыл колпак стрелка, чтобы визуально "привязаться" к местности. Пилот, который не знал о действиях штурмана, совершил манёвр, чтобы обойти грозовые облака, самолёт ушёл в вираж, отчего Демьяненко просто выбросило из кабины. Он ударился ногое о хвостовое оперение самолёта, но сознание не потерял и сумел открыть парашют.
Поиски были возглавлены командиром авиаполка Михаилом Мачиным. Несколько дней лили дожди, самолёты не могли подняться в небо. Поисковые облёты ничего не дали и тогда Мачин попросил о помощи начальника базы - американского генерала Гаффни.
Только через две недели американский пилот сказал, что в горах на дереве видел белое пятно, которое предположительно могло быть парашютом. Но советские лётчики, которые вылетели в место, ничего не нашли. Прошло ещё две недели поисков - без результата. Но однажды полковник Мачин увидел увидел небольшую струйку дыма. Он отправил самолёт на снижение и увидел как на берегу реки человек машет рукой. Это был Константин Демьяненко.
Вскоре измождённого и заеденного мошками штурмана доставили в госпиталь Фэрбенкса.
Только через две недели американский пилот сказал, что в горах на дереве видел белое пятно, которое предположительно могло быть парашютом. Но советские лётчики, которые вылетели в место, ничего не нашли. Прошло ещё две недели поисков - без результата. Но однажды полковник Мачин увидел увидел небольшую струйку дыма. Он отправил самолёт на снижение и увидел как на берегу реки человек машет рукой. Это был Константин Демьяненко.
Вскоре измождённого и заеденного мошками штурмана доставили в госпиталь Фэрбенкса.
Когда Константин приземлился он потерял второй ботинок. У него не было ракетницы, чтобы подать сигнал, спички отсырели. Основной его рацион состоял из кореньев и ягод, иногда ему удавалось подстрелить птицу - для его ТТ было всего две обоймы. Часть из них была потрачена на отпугивание гризли, которых в тех краях было в изобилии. Потом смог сделать из сухостоя что-то вроде плота, на котором спустился вниз по реке в долину.
Буквально чудом он смог зажечь последнюю спичку, подпалить сухую траву и именно этот дым увидел сверху полковник Мачин.
Буквально чудом он смог зажечь последнюю спичку, подпалить сухую траву и именно этот дым увидел сверху полковник Мачин.
История вроде бы и незамысловата, таких во время войны было много, но и Демьяненко не стремился к подвигу. Он верил, что его найдут, не бросят, что он продолжит сражаться, и это единственное, что поддерживало его, даже когда силы были на исходе.
Он выжил, а потом долетел до Победы. Подвиг? Пожалуй.
Он выжил, а потом долетел до Победы. Подвиг? Пожалуй.
Источник:
АНТИФИШКИ
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