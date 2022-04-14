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Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской

Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской (5 фото)

Автор:
14 апреля 2022 17:58
Сообщество : Истории
Метки: ВОВ   СССР   выживание   интересное   история   самолет   факты   
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Даже в музее Иркутского авиапредприятия, где работал этот человек после Второй Мировой войны, у него нет отдельной экспозиции. Просто кавалер ордена Красной Звезды Константин Петрович Демьяненко.
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Коротко о трассе Алсиб - Аляска-Сибирь

Она начала функционировать в 1942 году и была частью советской авиатрассы по перегонке американских самолётов. По трассе было доставлено 7 908 одномоторных и двухмоторных самолётов. По этой трассе перегоняли не только самолёты, но возили грузы: золото, слюду, оборудование для госпиталей, продовольствие, военное оборудование, почту. Даже канцтовары, протезы, запчасти для часов и не только.
Трасса остановила свою работу в октябре 1945 года. За это время на советском участке произошло 279 лётных происшествий. Из них 49 аварий, 39 катастроф, 131 поломка и 60 вынужденных посадок. Погибло 115 человек. Причины: плохое метеобеспечение, конструктивные недостатки, неполная подготовка к вылету, сложные метеоусловия.
27 июня 1943 года группа А-20 "Бостон" с лидером Б-25 поднялась с авиабазы Лэдд-Филд. Самолёты уже были на подходе к аэродрому Ном, но по метеоусловиям аэродром не мог их принять и пришлось садиться на запасном аэродроме Галена. Вот там выяснилось, что штурмана старшего лейтенанта Демьяненко в кабине нет - он исчез во время полёта.
Потом уже выяснилось, что в плохих условиях видимости штурман открыл колпак стрелка, чтобы визуально "привязаться" к местности. Пилот, который не знал о действиях штурмана, совершил манёвр, чтобы обойти грозовые облака, самолёт ушёл в вираж, отчего Демьяненко просто выбросило из кабины. Он ударился ногое о хвостовое оперение самолёта, но сознание не потерял и сумел открыть парашют.
История вроде бы и незамысловата, таких во время войны было много, но и Демьяненко не стремился к подвигу. Он верил, что его найдут, не бросят, что он продолжит сражаться, и это единственное, что поддерживало его, даже когда силы были на исходе.
Он выжил, а потом долетел до Победы. Подвиг? Пожалуй.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВОВ   СССР   выживание   интересное   история   самолет   факты   
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6  комментариев
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Думай о хорошем! 2 часа назад
молодец что смог отбиться от НКВДшников - наверняка шили и побег с дезертирством, и шпионство
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Бомбардир Полчаса назад
Зачем отпугивать гризли, надо было их застрелить и есть...шутка конечно. Молодец!!! Герой!
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Какой-то пи. др уже успел минус поставить. Откуда вы лезете, ублюдки ?
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