Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской

27 июня 1943 года группа А-20 "Бостон" с лидером Б-25 поднялась с авиабазы Лэдд-Филд. Самолёты уже были на подходе к аэродрому Ном, но по метеоусловиям аэродром не мог их принять и пришлось садиться на запасном аэродроме Галена. Вот там выяснилось, что штурмана старшего лейтенанта Демьяненко в кабине нет - он исчез во время полёта.

Потом уже выяснилось, что в плохих условиях видимости штурман открыл колпак стрелка, чтобы визуально "привязаться" к местности. Пилот, который не знал о действиях штурмана, совершил манёвр, чтобы обойти грозовые облака, самолёт ушёл в вираж, отчего Демьяненко просто выбросило из кабины. Он ударился ногое о хвостовое оперение самолёта, но сознание не потерял и сумел открыть парашют.