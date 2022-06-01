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Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу

Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу

Автор:
01 июня 2022 18:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Еда   Прошлое   интересное   мир   русь   традиции   факты   
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Уж что-что, а свадьбы на Руси всегда гуляли подолгу, от нескольких дней до недели. Стол был прямой демонстрацией благосостояния молодожёнов.
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Источник:

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Метки: Еда   Прошлое   интересное   мир   русь   традиции   факты   
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