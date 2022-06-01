Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу

На Руси была традиция после венчания встречать молодых на пороге родительского дома с хлебом-солью. Каравай, по случаю торжества, пекли круглой формы и его украшали косами, цветами и лебедями из теста. Круглую форму выбирали неслучайно - она символизировала солнце, благополучие и плодородие. Считалось, что печь такой каравай должна была та, что счастлива в семейной жизни и у которой были здоровые дети, тогда и в новой семье будет удача.

Каравай откусывали по очереди жених с невестой на пороге дома, но во время торжества каждый из гостей должен быть съесть по кусочку, разделив радость от свадьбы.