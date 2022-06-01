Блюда, которые готовились на традиционную русскую свадьбу

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Уж что-что, а свадьбы на Руси всегда гуляли подолгу, от нескольких дней до недели. Стол был прямой демонстрацией благосостояния молодожёнов.
В самый первый день, после венчания молодые шли вместе с роднёй и друзьями на специальную трапезу. Вот так описывал этнограф Иван Голышев свадьбу во Владимирской области (1863 год): "Приглашаются все родственники молодой и родственники новобрачного. Их встречают в воротах отец, мать, молодой. Отец новобрачной вручает каравай черного хлеба и кланяется свату и свахе в ноги. Пред началом ужина подносят сразу по три стакана водки, наливки или красного вина, или меду – кто, что пьет".
Чем богаче семья, тем на столе больше мяса
Горячим были разные части барана, гуся, поросёнка, пшённая каша. Чем богаче торжество, тем на столе было больше рыбы и мяса. Те, кто могли себе это позволить перед свадьбой резали поросёнка.
"Когда подают середку (середина барана) молодой берет из нее почку, разрезает на самые мельчайшие кусочки и раздает на вилке всем присутствующим... Когда подают гуся, новобрачные уходят из-за стола и переодеваются в другое платье»". - писал Голышев.
"Когда подают середку (середина барана) молодой берет из нее почку, разрезает на самые мельчайшие кусочки и раздает на вилке всем присутствующим... Когда подают гуся, новобрачные уходят из-за стола и переодеваются в другое платье»". - писал Голышев.
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Интересно, что пока гости ели, молодожёны не прикасались ни к еде, ни к напиткам. Их могли чисто символически покормить до главного застолья. На северо-западе страны невесту с женихом потчевали рыбным пирогом с молоком и клюквой, "чтобы деток было много, как рыбы в реке, да были они крепкими - кровь с молоком".
Второй день свадьбы проходил уже в доме жениха, где все пели, танцевали, а на третий день уже молодая жена показывала свои кулинарные способности, угощая гостей пирогами.
На Руси была традиция после венчания встречать молодых на пороге родительского дома с хлебом-солью. Каравай, по случаю торжества, пекли круглой формы и его украшали косами, цветами и лебедями из теста. Круглую форму выбирали неслучайно - она символизировала солнце, благополучие и плодородие. Считалось, что печь такой каравай должна была та, что счастлива в семейной жизни и у которой были здоровые дети, тогда и в новой семье будет удача.
Каравай откусывали по очереди жених с невестой на пороге дома, но во время торжества каждый из гостей должен быть съесть по кусочку, разделив радость от свадьбы.
Каравай откусывали по очереди жених с невестой на пороге дома, но во время торжества каждый из гостей должен быть съесть по кусочку, разделив радость от свадьбы.
Пирог-княжеская шапка
Курник, закрытый многослойный пирог с начинкой и отверстием сверху, долгое время считался обрядовым свадебным угощением. Его пекли в форме четырёх- или восьмигранной шапки, которая напоминала шапку князя Владимира Мономаха, который правил в 11 веке.
Его пекли с пшеничной и куриной начинкой. Петух с курицей символизировали хорошее потомство, а пшеница - плодородие и богатство. Иногда в него клали куриные кости и скорлупу - на счастье. Если свадьба была небогатой и денег на птицу не было, то пекли курник с грибами, капустой, пшеном.
Его пекли с пшеничной и куриной начинкой. Петух с курицей символизировали хорошее потомство, а пшеница - плодородие и богатство. Иногда в него клали куриные кости и скорлупу - на счастье. Если свадьба была небогатой и денег на птицу не было, то пекли курник с грибами, капустой, пшеном.
Ну и помимо больших пирогов на свадьбе обычно было множество маленьких пирожков с самыми разными начинками, в том числе и расстегаи. Они были на столе вместо хлеба. А десертом были сладкие пироги и пряники.
После революции 1917 года власть к церкви стала относиться отрицательно, а обряд венчания ушёл в прошлое, как и в крупных городах, так и в сёлах. И вместе с ним ушли и многие свадебные традиции и ритуалы. До наших дней дожила, чудом сохранившаяся, традиция угощения молодых караваем с солью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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