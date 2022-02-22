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Как в старые времена проверяли девственность

Как в старые времена проверяли девственность (8 фото)

Автор:
22 февраля 2022 16:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: варварство   девушки   интересное   история   медицина   поверье   традиции   факты   
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Да, раньше невинность девушки была немаловажным фактором замужества. Вот только проверяли сей факт подчас очень варварскими методами.
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А инструменты по проверке целостности той самой "девственной плевы" отринули еще во времена Римской империи, так как ту самую "плеву" можно ведь и повредить. Использовали зеркала. Есть книга XIII века "Женские секреты", где подробно расписали как определить девственницу.
"Стыд, скромность, страх, безупречная походка и речь, опускание очей перед мужчинами". И немного совсем уж странного: "моча девственниц прозрачна и чиста, иногда белесая, иногда искристая". А что же за та самая виноградоподобная железа, которую надо непременно нащупать. Это, якобы, железа, находится она внутри влагалища и лопается при первом половом акте. Вся родня жениха после первой брачной ночи врывалась в спальню к молодым и усердно искала следы этой лопнувшей железы и ее сок "ува". И находили, конечно же.

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Метки: варварство   девушки   интересное   история   медицина   поверье   традиции   факты   
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9k
кот базилий Час назад
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381
Вася 9 минут назад
"женщина, имевшая сексуальные связи до замужества зачастую была "испорченным товаром", как бы ужасно это не звучало."
А что не так? И что ужасного в целомудрии женщин до замужества?
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12k
Хью́берт 12 минут назад
Есть знакомая девушка, ей 25 лет и она девственница. Хочет сохранить девственность до брака. Говорит, что жопу порвёт, но девственность сохранит.
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830
Leonid 16 минут назад
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17k
ЦСКА 23 минуты назад
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5k
пирожок Полчаса назад
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16k
Андрей Н. Полчаса назад
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3k
Sergiy Rambus 53 минуты назад
К вопросу о "проверке"
Это было давным-давно. Даже еще давнее. И до этого давнее. Два островных племени, перебив и поработив другие племена решили, что хватит войн, и соединили сына вождя первого племени, с дочкой вождя другого племени. Народ всю ночь веселился и догонялся всякими, тогда доступными средствами. А утром выскочил гордый и обнаженный сын вождя и стал размахивать домотканой, выбеленной в моче тряпкой, которая была простыней в первую ночь, и восторженно показывать всем кровавое пятно на этой тряпке. Так появился флаг Японии.
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37k
jonnyD 57 минут назад
Первая брачная ночь прошла , друзья спрашивают новобрачного :
- Как прошло ?
-Ужас ! Рвал , рвал целку , - не идет !
Подруги интересуются у новобрачной :
- Как прошло ?
- Ой ! Я так торопилась,так торопилась, колготки забыла снять...
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70k
parallax Час назад
Есть старый проверенный временем способ. Надо туда громко крикнуть и если услышишь эхо, то 100% не девтсвенница. ))

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2k
Алексей Час назад
Грех это...
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