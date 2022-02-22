Как в старые времена проверяли девственность

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Да, раньше невинность девушки была немаловажным фактором замужества. Вот только проверяли сей факт подчас очень варварскими методами.
Колесница, голова врага, ощупывание девушки на предмет наличия некоей виноградоподобной железы... В разное время и в разных странах как только не изощрялись, чтобы подтвердить чистоту избранницы.
С одной стороны, вроде бы раньше люди были попроще, однако женщина, имевшая сексуальные связи до замужества зачастую была "испорченным товаром", как бы ужасно это не звучало.
С одной стороны, вроде бы раньше люди были попроще, однако женщина, имевшая сексуальные связи до замужества зачастую была "испорченным товаром", как бы ужасно это не звучало.
Скифия
Если опираться на Геродота, то девушка не имела права выйти замуж, пока не притащит в племя отрубленную голову врага. А если ей это удавалось, то она сразу же становилась достойной кандидатурой для брака и автоматически девственницей.
Геродот также утверждал, что дев Ливии приводили на праздник плодородия, потом делили на две команды, сажали в колесницы и начиналась настоящая бойня, где часто были жертвы и искалеченные. Выигравшая команда автоматически считалась девственной и готовой к замужеству. Мощно, сурово.
Геродот также утверждал, что дев Ливии приводили на праздник плодородия, потом делили на две команды, сажали в колесницы и начиналась настоящая бойня, где часто были жертвы и искалеченные. Выигравшая команда автоматически считалась девственной и готовой к замужеству. Мощно, сурово.
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У более развитых народов было не столь зажигательно. Древние египтяне достаточно спокойно относились к добрачному сексу, однако после свадьбы никаких походов налево - моногамия.
Был некий критский свод законов 450 до н.э., где прописывался огромный штраф за изнасилование рабыни, которая еще не была с мужчиной. А вот за изнасилование "опытной" рабыни штрафовали как за пощечину. Двойные стандарты, здравствуйте.
Был некий критский свод законов 450 до н.э., где прописывался огромный штраф за изнасилование рабыни, которая еще не была с мужчиной. А вот за изнасилование "опытной" рабыни штрафовали как за пощечину. Двойные стандарты, здравствуйте.
И у римлян, и у греков все было ясно: девственность - это важный фактор замужества и если девушка уже была с мужчиной, то помолвку могли и расторгнуть. Но это еще ничего, отец в те века мог даже и убить дочь, которая не сохранила невинность. Многие ли этим пользовались? Вряд ли.
Продуманные римляне изобрели некий инструмент спекулюм, при помощи которого медик мог зафиксировать девственность невесты. Это же так здорово - запихивать в девушку тяжелые металлические инструменты.
Продуманные римляне изобрели некий инструмент спекулюм, при помощи которого медик мог зафиксировать девственность невесты. Это же так здорово - запихивать в девушку тяжелые металлические инструменты.
Средневековье
В Европе тех лет к чисто физическому аспекту девственности прибавился еще и аспект духовный. То есть целомудрие стало эдаким духовным идеалом. Вот оттуда пошли эти образы девы, которая сражается с демонами за свою девственность. Но это вызвало абсолютно ужасный эффект: появилось поверье, что если изнасиловать девственницу, то можно вылечить множество болезней (особенно венерических).
А инструменты по проверке целостности той самой "девственной плевы" отринули еще во времена Римской империи, так как ту самую "плеву" можно ведь и повредить. Использовали зеркала. Есть книга XIII века "Женские секреты", где подробно расписали как определить девственницу.
"Стыд, скромность, страх, безупречная походка и речь, опускание очей перед мужчинами". И немного совсем уж странного: "моча девственниц прозрачна и чиста, иногда белесая, иногда искристая". А что же за та самая виноградоподобная железа, которую надо непременно нащупать. Это, якобы, железа, находится она внутри влагалища и лопается при первом половом акте. Вся родня жениха после первой брачной ночи врывалась в спальню к молодым и усердно искала следы этой лопнувшей железы и ее сок "ува". И находили, конечно же.
"Стыд, скромность, страх, безупречная походка и речь, опускание очей перед мужчинами". И немного совсем уж странного: "моча девственниц прозрачна и чиста, иногда белесая, иногда искристая". А что же за та самая виноградоподобная железа, которую надо непременно нащупать. Это, якобы, железа, находится она внутри влагалища и лопается при первом половом акте. Вся родня жениха после первой брачной ночи врывалась в спальню к молодым и усердно искала следы этой лопнувшей железы и ее сок "ува". И находили, конечно же.
Викторианская эпоха
В XVII веке стали появляться хоть какие-то подобия науки и медицины. Зеркала снова пошли в ход, но им особо не верили, потому что... считалось, что зеркало "излишне повышает сексуальный аппетит", вызывает нимфоманию и истерию.
В 1910 году некий гинеколог придумал, что "объем девственного влагалища составляет один-два пальца". Это на глаз. Ну а уж если кажется, что туда поместится три, то все - невинность утрачена.
XIX век. И снова вернулась практика изнасилования девственниц. Венерические болезни распространялись быстро и массово, так что все решили вспомнить древнее поверье. Бордели тренд подхватили и активно хвастались наличием у них девственниц, как целителей. Ну то есть какому-нибудь богатому сифилитику спокойно отдавали девушку не секса ради, а здоровья для.
В 1910 году некий гинеколог придумал, что "объем девственного влагалища составляет один-два пальца". Это на глаз. Ну а уж если кажется, что туда поместится три, то все - невинность утрачена.
XIX век. И снова вернулась практика изнасилования девственниц. Венерические болезни распространялись быстро и массово, так что все решили вспомнить древнее поверье. Бордели тренд подхватили и активно хвастались наличием у них девственниц, как целителей. Ну то есть какому-нибудь богатому сифилитику спокойно отдавали девушку не секса ради, а здоровья для.
Но бордели - это было не самое худшее Как пишет историк Роджер Дэвидсон, в начале XX века, каждый пятый (!) случай изнасилования детей в Лондоне был как раз связан с этим самым мифом об излечении девственностью. Эта практика была настолько популярна, что огромное количество насильников детей в суде использовали именно эту легенду.
Какая-то просто бесчеловечная жуть. Какое счастье, что мы живем все-таки в XXI веке, где миф о гимене (научное название девственной плевы), что это какая-то там пленка, разрываемая во время секса - опровергнут. Если что, это просто складка, отверстие в которой растягивается во время секса. Плева без отверстий - это не повод для гордости, а повод срочно идти ко врачу.
И что кровь после первого секса абсолютно необязательна - она может пойти просто от недостатка смазки или же слишком активных действий партнера. А может и не пойти. Так же как может быть больно, а может и нет, если партнер осторожен и аккуратен.
И множество еще других варварских легенд, которые унижали и подвергали опасности женщин многие века подряд.
И что кровь после первого секса абсолютно необязательна - она может пойти просто от недостатка смазки или же слишком активных действий партнера. А может и не пойти. Так же как может быть больно, а может и нет, если партнер осторожен и аккуратен.
И множество еще других варварских легенд, которые унижали и подвергали опасности женщин многие века подряд.
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Новости партнёров
А что не так? И что ужасного в целомудрии женщин до замужества?
Чтооо?))) При том, что никакой "пленки" этой там нет, то есть в физическом смысле не происходит никаких изменений, над которыми все так трясутся)
Это было давным-давно. Даже еще давнее. И до этого давнее. Два островных племени, перебив и поработив другие племена решили, что хватит войн, и соединили сына вождя первого племени, с дочкой вождя другого племени. Народ всю ночь веселился и догонялся всякими, тогда доступными средствами. А утром выскочил гордый и обнаженный сын вождя и стал размахивать домотканой, выбеленной в моче тряпкой, которая была простыней в первую ночь, и восторженно показывать всем кровавое пятно на этой тряпке. Так появился флаг Японии.
- Как прошло ?
-Ужас ! Рвал , рвал целку , - не идет !
Подруги интересуются у новобрачной :
- Как прошло ?
- Ой ! Я так торопилась,так торопилась, колготки забыла снять...