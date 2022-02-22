Как в старые времена проверяли девственность

Какая-то просто бесчеловечная жуть. Какое счастье, что мы живем все-таки в XXI веке, где миф о гимене (научное название девственной плевы), что это какая-то там пленка, разрываемая во время секса - опровергнут. Если что, это просто складка, отверстие в которой растягивается во время секса. Плева без отверстий - это не повод для гордости, а повод срочно идти ко врачу.

И что кровь после первого секса абсолютно необязательна - она может пойти просто от недостатка смазки или же слишком активных действий партнера. А может и не пойти. Так же как может быть больно, а может и нет, если партнер осторожен и аккуратен.

И множество еще других варварских легенд, которые унижали и подвергали опасности женщин многие века подряд.