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После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами

После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами (4 фото + 3 видео)

Автор:
26 января 2022 11:18
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   буркина-фасо   видео   военные   государственный переворот   митинг   политика   флаг России   
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Российскую государственную символику наряду с национальными символами страны можно увидеть и на зданиях.


24 января в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Группа военнослужащих взяла власть в свои руки, устав терпеть хищнические амбиции Франции и наглую политику колонизаторства, которая вела лишь к многолетнему разграблению страны. Похоже, военные вдохновились примером успешного сотрудничества Мали с Москвой. К концу 2021 года обстановка в Мали изрядно накалилась: западные страны лишь обещали вывести военные контингенты, но ничего в этом отношении не делали. Между тем, разгул терроризма значительно вырос, однако никто не собирался решать эту проблему.


Тогда Россия стала помогать Мали поставкой военного вооружения. Малийцы поддержали полковника Ассими Гоита и попытались избавиться от ставленников Елисейского дворца.


В Буркина-Фасо революция пошла по примерно тому же сценарию. Молодые военные, заинтересованные в процветании своей страны, выступили по местному телевидению, заявив о свержении власти прежнего президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента. Чтобы избежать беспорядков, в стране ввели коммендантский час и закрыли ее границы.



Показательно, что теперь в стране все чаще стали видеть российские флаги. В частности, флаг с российском символикой заметили на встрече представителей организации «Коалиция африканских патриотов» (COPA-BF), которые выступают за военных, свергших власть ставленника Парижа. Стол на этом мероприятии был накрыт флагами Мали, Буркина-Фасо и России.



Флаги видны и в руках простых людей, выходящих на митинги.

Между тем, военные подчеркивают, что их действия не сопровождались насилием, а все задержанные содержатся в цивилизованных условиях. Также они пообещали, что Буркина-Фасо продолжит соблюдать свои международные обязательства, в частности, права человека не будет нарушаться. В ближайшее время они пообещали возвращение к конституционному порядку, который будет приемлем для всех жителей страны.

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Метки: Ynews   буркина-фасо   видео   военные   государственный переворот   митинг   политика   флаг России   
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* You All 17 минут назад
скоро значит получат бабки,а вы дальше держитесь ведь денег нет
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3k
Dmitrii Ivanov 5 минут назад
Ну раз вышли с российскими флагами, теперь заживут. Как Приднестровье, лднр, северная Осетия. Наверное, их примерами вдохновлялись, а не Мали.
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8k
Hunson Abadeer 6 минут назад
А почему бы и нет. Вот только нытики достали - дармоеды, на шею. Тут как бы варианта два, либо они наши дармоеды и мы держим территорию, либо они чужие и нас там нет. Вы млять определитесь уже. То визжат что НАТО и куча баз по планете, а как Россия начинает сотрудничество со странами (в перспективе ориентация я думаю на военные базы) так всё - они дармоеды и пусть идут к черту
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1k
John 6 минут назад
Еще этих кормить? Недавняя история ничему не учит...
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4k
onebibis 12 минут назад
Н.а.х.у.й таких друзей, денег нет. А свои, кровно с.п.и.з.ж.е.н.н.ы.е, наши коррупционеры не дадут. Скорее под это дело ещё с.п.и.з.д.я.т. Так что камрады как-то сами рулите.
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10k
Kostick 16 минут назад
что, ещё одни дармоеды на шею? ляпть, "лавры" ссср не дают покоя? чем для него это закончилось, всем известно.
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538
bobobo 18 минут назад
Буркина-Фасо наш. БФНР.
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