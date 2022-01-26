После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами

Российскую государственную символику наряду с национальными символами страны можно увидеть и на зданиях.
24 января в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Группа военнослужащих взяла власть в свои руки, устав терпеть хищнические амбиции Франции и наглую политику колонизаторства, которая вела лишь к многолетнему разграблению страны. Похоже, военные вдохновились примером успешного сотрудничества Мали с Москвой. К концу 2021 года обстановка в Мали изрядно накалилась: западные страны лишь обещали вывести военные контингенты, но ничего в этом отношении не делали. Между тем, разгул терроризма значительно вырос, однако никто не собирался решать эту проблему.
Тогда Россия стала помогать Мали поставкой военного вооружения. Малийцы поддержали полковника Ассими Гоита и попытались избавиться от ставленников Елисейского дворца.
В Буркина-Фасо революция пошла по примерно тому же сценарию. Молодые военные, заинтересованные в процветании своей страны, выступили по местному телевидению, заявив о свержении власти прежнего президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента. Чтобы избежать беспорядков, в стране ввели коммендантский час и закрыли ее границы.
Показательно, что теперь в стране все чаще стали видеть российские флаги. В частности, флаг с российском символикой заметили на встрече представителей организации «Коалиция африканских патриотов» (COPA-BF), которые выступают за военных, свергших власть ставленника Парижа. Стол на этом мероприятии был накрыт флагами Мали, Буркина-Фасо и России.
Флаги видны и в руках простых людей, выходящих на митинги.
Между тем, военные подчеркивают, что их действия не сопровождались насилием, а все задержанные содержатся в цивилизованных условиях. Также они пообещали, что Буркина-Фасо продолжит соблюдать свои международные обязательства, в частности, права человека не будет нарушаться. В ближайшее время они пообещали возвращение к конституционному порядку, который будет приемлем для всех жителей страны.
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