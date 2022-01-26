После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами

24 января в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Группа военнослужащих взяла власть в свои руки, устав терпеть хищнические амбиции Франции и наглую политику колонизаторства, которая вела лишь к многолетнему разграблению страны. Похоже, военные вдохновились примером успешного сотрудничества Мали с Москвой. К концу 2021 года обстановка в Мали изрядно накалилась: западные страны лишь обещали вывести военные контингенты, но ничего в этом отношении не делали. Между тем, разгул терроризма значительно вырос, однако никто не собирался решать эту проблему.

Тогда Россия стала помогать Мали поставкой военного вооружения. Малийцы поддержали полковника Ассими Гоита и попытались избавиться от ставленников Елисейского дворца.

В Буркина-Фасо революция пошла по примерно тому же сценарию. Молодые военные, заинтересованные в процветании своей страны, выступили по местному телевидению, заявив о свержении власти прежнего президента Роха Каборе, отставке правительства и роспуске парламента. Чтобы избежать беспорядков, в стране ввели коммендантский час и закрыли ее границы.